Миграционная политика: кто принимает решения в Госдуме?

Статистика

Налицо кризис

«10 тысяч мигрантов, которые получили гражданство РФ, стали участниками СВО»

«Мы отловили более 30 тысяч мигрантов, получивших российское гражданство, но не желающих встать на воинский учет и уже порядка 10 тысяч из них направлены в зону СВО… Рыть окопы и создавать укрепления. Они сегодня пополняют ряды тыловых подразделений»

Без русского народа не будет никакой цивилизации

Возьмем закон о репатриации?

Так кто принимал эти законы?

Самое главное - изменить миграционную политику России, точно обосновать необходимость, а может быть, даже вообще сделать так, чтобы внутренние ресурсы решили свои политические, экономические, национальные и другие проблемы.