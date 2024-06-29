Миграционная политика: кто принимает решения в Госдуме?
Событие, происшедшее на Петербургском международном юридическом форуме, изрядно всколыхнуло общественность, но если очень многих больше взволновало несколько иное именование Госдумы председателем СК РФ Бастрыкиным, то мы этот момент опустим и уделим внимание более насущным вещам.
Итак, глава СК РФ А.И. Бастрыкин произнес очень эмоциональную речь, главное в которой были не эмоции и эпитеты, на которые уже обиделись некоторые из числа наиболее нежных депутатов Госдумы, а статистика и выводы в отношении миграционной политики России.
Статистика
Что такого обнародовал Александр Иванович, что все встали на уши? Просто цифры от Следственного Комитета России, которые говорят о том, что:
- в 2023 году иностранцами было совершено 38 936 преступлений. Тут надо очень жирно подчеркнуть, что речь идет именно об иностранных рабочих, граждан других государств. Цифры преступлений, совершенными новоиспеченными гражданами России подняли бы эту планку еще выше;
- количество тяжких преступлений в исполнении мигрантами выросло на 32% в целом, а 26% от этого числа – особо тяжкие преступления;
- увеличилось количество преступлений сексуального характера;
- на 27% возросло количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков;
- на 147% возросло количество преступлений экстремистского характера;
- на 27% возросло количество киберпреступлений;
- возросло количество преступлений, связанных с нападением иностранцев на граждан России, в том числе на сотрудников правоохранительных органов;
- география совершения преступлений значительно расширилась и затрагивает в той или иной степени все регионы страны.
Еще раз подчеркну, что эти статистические данные, которые привел Бастрыкин, действительны в отношении иностранцев и лиц без гражданства.
Налицо кризис
Реальный кризис, кризис безопасности, который при определенном попустительстве может перерасти в хаос. Причем, хаос будет только поддерживаться и расширяться...
Хотелось бы выразить гражданскую признательность Александру Ивановичу Бастрыкину за такой поступок. Это чем-то даже сопоставимо с делами в Министерстве обороны РФ, когда при Шойгу все было просто превосходно, а новый министр обороны так не считает и говорит открыто, что проблем именно столько, сколько безуспешно пытались озвучить неравнодушные люди что в СМИ, что в блогосфере.
Глава СледКома России стал первым настолько высокопоставленным чиновником, что вряд ли его слова будут подвергнуты сомнению или обструкции, который сказал на цифрах и фактах о том, что в плане миграционной политики страна идет совершенно не туда, куда ей было бы нужно идти.
Более того, Бастрыкин прямо сказал, что если не начать принимать активные и эффективные меры, то страну ждет катастрофа.
Да, он сказал именно так, хотя, возможно, его слова будут переиначены в определенной мере. У нас многие заинтересованные СМИ очень любят это делать, более того, «Диаспоры» работают, не покладая рук, чтобы всячески обелить своих подзащитных.
Вот вам пример из самого недавнего: некоторые отдельно взятые СМИ немножечко, самую малость, изменили слова Бастрыкина об отправке новоявленных граждан России в зону СВО. Было подано именно так:
Красиво, да?
А если посмотреть видео выступления, то фраза будет выглядеть так:
И вот как-то образ новых россиян развеялся, как дым, и нет никаких бойцов, призванных и участвующих в СВО. А кто же есть? А есть, простите, пойманные на нарушении закона преступники, а они, господа мигранты, таковыми и являются, раз преступили закон, которым было выдано предложение: или вы едете туда, на СВО, или паспорт на стол и в солнечный Андижан.
И вот десять тысяч бойцов, как преподносили эти СМИ, превратились из воюющих за новую Родину, рискуя жизнью, граждан, в тыловых работничков, роющих окопы и натягивающих колючую проволоку.
Согласен, кто-то должен строить укрепления и копать траншеи. Но есть разница между бойцом и работником трудового тыла. Понятно, что оружие таким гражданам, у которых с первых дней гражданства проблемы с законом, никто не даст. И нечего тогда равнять их с теми, кто реально участвует в СВО, как бы это ни хотелось бы некоторым, тех, кого вылавливали при помощи полиции.
Вот вроде бы такой небольшой нюанс, а сколько в нем? Сколько в нем работы тех, кто так хочет идеализировать мигрантов? А вот кто эти люди, тут надо опять СК РФ разбираться, потому что они могут быть как представителями «Диаспор», так и представителями зарубежных структур определенного толка, работу которых мы оценили еще во времена чеченских войн.
Понимаю Бастрыкина: ему, как никому другому, прекрасно видно, как в страну толпами прибывают торговцы наркотиками, потенциальные убийцы, насильники и педофилы. Оно, кстати, очень логично, доказано еще на примере заселения США и Австралии, что человек, который имеет ценность в обществе и не имеет проблем никуда из страны не побежит. И к нам из солнечных Узбекистана, Таджикистана, Киргизии бегут ну никак не лучшие представители. Наоборот, лучшим есть чем заняться и там, а бегут те, кто проиграл в схватке за место под солнцем.
И, прибежав, они совершенно не собираются становиться русскими. Они желают жить так, как жили там, у себя. Навязывая свой образ жизни нам. И получая в России полный карт-бланш на это: во всех республиках Средней Азии ношение ваххабитских бороденок запрещено, запрещено ношение хиджабов. И только в России замотанное в десятки метров ткани чудо может прийти в присутственное место и заявить, что «так принято у них и нечего оскорблять их религиозные чувства».
При всем том, что там, откуда она родом, все эти дикарские пережитки уже запрещены на законодательном уровне.
Вообще у нас получается очень своеобразная ситуация, как в Германии, только там все раньше началось. Приезжие из других стран совершенно не хотят жить так, как живут в стране. Это не мой домысел, это все налицо в Германии, об этом на днях говорил Кирилл Кабанов, член СПЧ при президенте России, тоже человек знает, о чем говорит, тем более, с точки зрения защиты прав человека.
Кабанов считает, что 40% приезжающих в Россию мигрантов не уважают наши традиции, а 26% это радикалы, которые готовы отстаивать с оружием в руках свои традиции на территории России. Возможно, цифры Кабанова еще и преуменьшены.
На личном примере не единожды убедился в том, что да, приехавшие жить в Россию от бескормицы и безработицы из солнечных ****станов совершенно не хотят жить так, как заведено в России. Они хотят жить так, как они жили у себя. В том самом ...стане, из которого они рванули в тапках на босу ногу для того, чтобы выжить в России, где есть работа и где к ним относились как к людям.
Но жить они хотят как там, а потому понятно, что через некоторое время вместо России будет местечково тот же ...стан, с грязью, наркотиками, изнасилованиями несовершеннолетних, бытовыми драками и прочими удовольствиями. Не верите – Котельники вам в помощь как пример.
То есть, то, от чего они убегают, снова будет здесь. Вот только надо ли это нам, россиянам?
Самая большая проблема в том, что все эти приезжающие на нашу голову, против кого до недавнего времени (да что там, до этого года) слова против нельзя было сказать, они не понимают одной великой истины:
Без русского народа не будет никакой цивилизации
В Казахстане народ поумнее местами, там уже в соцсетях криком кричат умные люди, пытаясь остановить разгул русофобии и национализма в дурных головах. Там уже понимают, что массовый отток особенно инженерных кадров скоро приведет к необратимым последствиям. И он приведет, русский человек – он такой, под сапогом великого казахского бая работать не станет. Да и не только казахского, любого. Уедут, вернутся, хоть это и больно, и сложно. Законы такие.
Кстати, о законах и обиженной на Бастрыкина Госдуме.
Три месяца прошло с момента теракта в «Крокус-сити». Что сделали наши законотворцы для того, чтобы прекратить поток мигрантов в страну? Прекратить торговлю гражданством для людей, не владеющих языком, не знающих культуры?
Три ничего. У депутатов были несколько более важные задачи. А уж главный по мигрантам Семигин… Это вообще песня, а не человек. Да, бывший по мигрантам, но не бывший депутат. От дел с мигрантами Семигина отстранили, но дело-то его живет! Хотя после высказывания о том, что русских бойцов чечены пинками в атаку гонят, у этого человека господа депутаты обязаны были отобрать мандат и куда-то отправить. Не пинками, но тем не менее.
У нас очень плохо реализуется отзыв депутатов. А жаль. Семигина стоило лишить мандата, уж очень он явно заигрался с диаспорами, настолько, что это стало видно невооруженным глазом.
И видно не только нам, внизу. Андрей Александрович Клишас, сенатор, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству (то есть, человек, который представляет, как должно выглядеть государство российское), поддержал Бастрыкина своим заявлением, в котором сказал, что мигранты не хотят интегрироваться, им интереснее иные процессы, такие, как вытеснение коренного населения.
То есть, политик такого уровня и государственный деятель признает наличие таких проблем. А депутаты?
А вот тут вопрос: а те ли это депутаты? А наши ли они? После того, как наши же (опять вопрос) депутаты узаконили эту выборную чехарду, больше похожую на обман и подлог, у многих вопрос: а что там за люди?
Вы понимаете, о чем идет речь? О том, что россияне голосовали за одних, а их избранниками стали совершенно другие люди!
Помните, все города были завешаны этими баннерами? Интернет, кстати, здорово почистили с тех пор, но кое у кого в личных коллекциях сохранилось.
Вот они, кандидаты в народные избранники. Достойные люди, которые после победы почему-то дружно (четверо из пяти) отказались от своих мандатов.
Передумали. У нас служба на благо народа в Государственной Думе – это такая мелочевка, что от нее можно отмахнуться, как от должности дворника. Но главное не это.
- Мандат Шойгу получил главный федеральный инспектор по Пензенской области Дмитрий Каденков.
- Мандат Лаврова достался первому замсекретаря севастопольского регионального отделения партии, депутату Госдумы седьмого созыва Дмитрию Белику.
- Мандат Проценко перешел депутату Заксобрания Краснодарского края Эдуарду Кузнецову.
- Мандат Шмелевой передали вице-губернатору по внутренней политике Свердловской области Сергею Бидонько.
Кто эти люди? Насколько они наши избранники? Вообще сама по себе ситуация на смех всему миру. Вы голосовали за Лаврова? Хорошо, Лаврова нет, вот вам Белик. Это такая житейская мелочь, правда? Вы пришли купить «Мерседес», а вам за ту же сумму выкатывают «Гранту».
Вот как они попали в Госдуму, так они там и работают, судя по всему. Как говорится, кто с рублем придет, тот на рубль и отоварится.
Возьмем закон о репатриации?
А почему не взять, такие законы есть во многих странах, и суть их одна: соотечественник обязан при желании вернуться на Родину получить гражданство максимально быстро. Например, как это у евреев в Израиле. По самой простой схеме, в самые короткие сроки.
У нас? У нас это все еще мука и издевательство. Хотя уже вместо года уходит половина. Прогресс… Зато у неграмотного и не знающего русского языка мигранта вообще никаких проблем. При помощи и поддержке сил, о которых уже столько было сказано, они не просто получают виды на жительство, они становятся гражданами страны, не зная законов, устоев, языка.
Коррупция? Да, имеет место. Если у мигранта есть деньги, ему даже ходить никуда не надо: «добрые» русские услужливо сделают регистрацию, оформят все бумаги, сдадут за него экзамен. Не везде, но как объяснить появление на улицах людей, которые ведут себя, как человекообразные и не понимают, когда к ним обращаешься?
А появление массы охранников с травматическим оружием из числа новоиспеченных граждан? У них тоже кто-то принимал экзамены и выдавал им все справки.
На самом деле да, далеко не везде у нас на местах сидят коррумпированные мздоимцы, готовые за десять сомов продать Родину, нет. Там намного хитрее схемы, и их реализуют, потому что есть лазейки. В законах.
Так кто принимал эти законы?
Вопрос-то абсолютно логичный и справедливый! Кто напринимал законов, которые нормально не могут работать именно потому, что они изначально кривые и ставят в привилегированное положение мигрантов из Средней Азии, в то время когда русские люди просто убиваются о комитеты и департаменты.
Не так давно беседовал с немецким коллегой (вы его знаете, пишет редко, но очень метко) именно относительно того, что творится сейчас в Германии. Мы обсудили ситуацию, повздыхали над тем, что там происходит, и я совершенно в шутку сказал: прижмет совсем – айда к нам! Русский знаешь отлично, а ЛГБТ у нас не пройдут. И немец через небольшую паузу сказал: да мы тут видим, как вы Федорову гражданство даете…
Вот вам и взгляд со стороны.
А уж сколько таких вопросов в русских головах… Если приняли «кривой» закон, то почему не изменили, не поправили? Почему законы у нас защищают кого угодно, только не тех русских, которые не по своей воле зачастую оказались на территории других стран, без малейшего шанса на нормальное возвращение? Я много могу рассказать на эту тему, у меня родственники бежали из Казахстана.
Вполне нормальные вопросы к тем, кто должен радеть за народ и государство. К депутатам. А получается, что они радеют за совершенно иные ценности.
Госдума оскорбилась от слов Бастрыкина, а люди задаются вопросом, почему после всех заявлений Путина, Бастрыкина, Патрушева, Бортникова, Краснова Госдума до сих пор не начала менять правовое поле страны. Пока – задумываться, потом начнут думать. И понятно, на чьей стороне сегодня симпатии – на стороне Бастрыкина, который олицетворяет собой хоть какую-то, но надежду на справедливость, в первую очередь своими весьма активными действиями.
Господам депутатам стоило бы задуматься не над своими доходами от законотворческой деятельности, а о том, что они в первую очередь обязаны служить стране. Мы живем в такое своеобразное время, когда генералопад может смениться депутатопадом.
Работать надо. Доказывая всему русскому народу, что его избранники (или те, кто таковыми себя считает) не предатели и не вредители.
И завершить хочу цитатой все того же Александра Ивановича Бастрыкина все из того же выступления на форуме:
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