Показаны кадры работы американской летающей батареи Ghostrider
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После того как Москва и Пхеньян заключили военный союз, США решили «потрясти мускулами» у границ КНДР: военные учения проводятся, сменяя друг друга без остановки.
В них принимают десятки самолетов, сухопутные боевые порядки и флотилии нескольких стран с участием авианосца, обыгрывая различные боевые сценарии, в том числе отработку превентивного ядерного удара. Основными «партнерами» Вашингтона в ходе этих маневров являются Сеул и Токио.
Одним из упражнений стало нанесение авиаудара по условному противнику, в роли которого выступил небольшой скалистый островок вблизи Корейского полуострова. В «налёте» принял участие самолет AC-130J ВВС США и сопровождавшие его KF-16 – это обозначение состоящих на вооружении Сеула американских истребителей.
AC-130J Ghostrider («Призрачный гонщик») относится к типу летающих батарей или «ганшипов» – самолетов, предназначенных для оказания огневой поддержки сухопутным подразделениям. Обычными средствами поражения, устанавливаемыми на ганшипы, являются пулеметы и артиллерия различных типов калибра. Однако Ghostrider оснащается, кроме 30- и 105-мм пушек, высокоточными авиабомбами, противорадиолокационными ракетами и ракетами Hellfire.
Именно последними AC-130J наносил удар по острову. Соответствующие кадры были показаны в сети.
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