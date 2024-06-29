Показаны кадры работы американской летающей батареи Ghostrider

5
Показаны кадры работы американской летающей батареи Ghostrider

После того как Москва и Пхеньян заключили военный союз, США решили «потрясти мускулами» у границ КНДР: военные учения проводятся, сменяя друг друга без остановки.

В них принимают десятки самолетов, сухопутные боевые порядки и флотилии нескольких стран с участием авианосца, обыгрывая различные боевые сценарии, в том числе отработку превентивного ядерного удара. Основными «партнерами» Вашингтона в ходе этих маневров являются Сеул и Токио.





Одним из упражнений стало нанесение авиаудара по условному противнику, в роли которого выступил небольшой скалистый островок вблизи Корейского полуострова. В «налёте» принял участие самолет AC-130J ВВС США и сопровождавшие его KF-16 – это обозначение состоящих на вооружении Сеула американских истребителей.



AC-130J Ghostrider («Призрачный гонщик») относится к типу летающих батарей или «ганшипов» – самолетов, предназначенных для оказания огневой поддержки сухопутным подразделениям. Обычными средствами поражения, устанавливаемыми на ганшипы, являются пулеметы и артиллерия различных типов калибра. Однако Ghostrider оснащается, кроме 30- и 105-мм пушек, высокоточными авиабомбами, противорадиолокационными ракетами и ракетами Hellfire.



Именно последними AC-130J наносил удар по острову. Соответствующие кадры были показаны в сети.

5 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. КВУ-НСвД Звание
    КВУ-НСвД
    +1
    Сегодня, 09:06
    Жаль безответная скала не отстреливалась
  2. oppozite28 Звание
    oppozite28
    +2
    Сегодня, 09:06
    К слову об применения АС-130 в качестве некой платформы, очень универсальная машина не смотря на свой почтенный возраст.
  3. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 09:06
    Крупная неманёвренная мишень для систем ПВО.
  4. Almeka Звание
    Almeka
    +1
    Сегодня, 09:07
    При нынешних реалиях боя на Украине - это просто летающий гроб.
  5. ИВЗ Звание
    ИВЗ
    +1
    Сегодня, 09:08
    Эти самолёты предназначены для использования в контрпартизанских операциях и для поддержки отрядов ССО. Участие в общевойсковых операциях не предусматривается. Чем они КНДР пугают? Летающими мишенями? Или рассчитывают быстро покончить с ВС С.Кореи и начать борьбу с партизанами?