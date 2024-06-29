ИЭМЗ «Купол» показал в Кронштадте морской «Тор» и комплекс «Адъютант»
Международный военно-морской салон «ФЛОТ-2024» прошел с 19 по 23 июня в уникальном пространстве Музея военно-морской славы и Конгрессно-выставочного центра в Кронштадте.
Форум объединил ведущих производителей отечественной техники и вооружения, которые создаются для Военно-Морского Флота России и дружественных стран, а также представителей ВМФ России и государственных структур, ведущих экспертов и журналистов.
В работе Военно-морского салона приняли участие более 300 предприятий и организаций, было продемонстрировано более 2 600 экспонатов продукции гражданского, военного и двойного назначения. В рамках форума были проведены несколько десятков круглых столов и конференций по различным тематикам, связанным с военно-морской деятельностью от медицины до кораблестроения и судоремонта.
Десятки мероприятий научно-деловой программы салона посетило свыше 50 тысяч человек, а также более 100 иностранных представителей из 11-ти официальных международных делегаций Алжира, Казахстана, Азербайджана, Киргизии, Зимбабве, Мьянмы, Вьетнама, Эритреи, Индии, Намибии и Марокко. В работе площадок участвовали военные атташе 33 иностранных государств.
Экспозиция Военно-морского салона традиционно включает в себя темы кораблестроения, судостроение и морской авиации, а также оружие и вооружение, системы боевого управления, навигации и связи, инфраструктуру обеспечения, новые технологии и перспективные материалы.
Одной из самых актуальных задач перед отраслью российского кораблестроения является необходимость обеспечения противовоздушной и противодронной защитой военных кораблей, о чем, в том числе, говорил на днях глава государства Владимир Путин.
В этом направлении работают ряд предприятий, входящих в оборонных холдинг «Алмаз-Антей».
Концерн представил продукцию семи дочерних предприятий, в том числе - Ижевского электромеханического завода «Купол».
В рамках Международного военно-морского салона «Флот-2024» ИЭМЗ «Купол» продемонстрировал автономный боевой модуль зенитного ракетного комплекса «Тор-М2КМ». Этот модуль устанавливается на любых платформах подходящей грузоподъемности, в том числе на боевых кораблях.
Линейка ЗРК малой дальности семейства «Тор» традиционно вызывает высокий интерес у иностранных делегаций. Модель морской версии «Тор-М2КМ» с большим интересом изучали члены делегаций Вьетнама, Ирана, Ирака, Бахрейна и других иностранных государств.
Комплексы семейства «Тор» привлекают своими уникальными тактико-техническими характеристиками, а также простотой эксплуатации, проходимостью и мобильностью.
В условиях масштабного развития военных дронов и других средств воздушного поражения, все более актуальными становятся вопросы прикрытия различных наземных стратегических объектов военной или гражданской инфраструктуры, например, в районах нефте- и газодобычи.
На стенде «Купола» также был представлен натурный образец воздушной мишени с турбореактивным двигателем из состава универсального мишенно-тренировочного комплекса «Адъютант».
УМТК «Адъютант» имитирует современные средства воздушного нападения, а также моделирует тактику их применения. Как отмечают на «Куполе», на сегодняшний день многие типы летальных аппаратов способны осуществлять противозенитные маневры: выполняют кабрирование, пикирование, «змейку», полет на предельно малой высоте.
И все эти сложные маневры способны воспроизводить мишени, входящие в состав «Адъютанта».
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