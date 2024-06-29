Российские войска продвинулись севернее мкр Канал Часова Яра

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Российские войска продвинулись севернее мкр Канал Часова Яра

На фото - мкр Канал Часова Яра, июнь 2024


Пока на Украине отдельно взятые деятели заявляют о якобы «полной потере армией России контроля над микрорайоном Канал Часова Яра», украинские же военкоры вынуждены признать новые успехи ВС РФ на этом направлении. Сообщается о продвижении российских войск в направлении Северский Донец-Донбасс – к югу от Калиновки.



Это продвижение на глубину до 500 м позволяет нашим бойцам оказаться в тылу у противника, который пытается держать позиции в западной части микрорайона Канал.

Также продвижение российской армии позволило разрезать те подразделения противника, находящиеся в упомянутом микрорайоне, и те, которые находятся в обороне в лесном массиве, выходящем в сторону канала Северский Донец-Донбасс.



В такой ситуации находящемуся на позициям на западе микрорайона Канал противнику приходится действовать уже как минимум на двух направлениях – в восточном и северном направлениях. Соответственно и нанесение ударов по позициям ВСУ в этом микрорайоне идёт с тех же двух направлений, что близко к формированию огневого «мешка».
5 комментариев
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  1. ВадимЖивов Звание
    ВадимЖивов
    0
    Сегодня, 07:27
    Интересно а фото подлинное или так подобрали,,,,,
    1. Володин Звание
      Володин
      +2
      Сегодня, 07:30
      Цитата: ВадимЖивов
      Интересно а фото подлинное или так подобрали,,,,,

      Фото подлинное.
      Там подписано
      1. частное лицо Звание
        частное лицо
        +2
        Сегодня, 07:38
        Фото подлинное.
        Там подписано

        Фото конечно печальное , даже ужасающее. Война одним словом.
  2. Пауль Звание
    Пауль
    0
    Сегодня, 08:01
    ВО настойчиво продвигает свой стиль отражения карт. Тот минимализм и бессодержательность, которые ресурс виртуозно реализует на, казалось бы, вполне понятном и широко доступном источнике - картах местности, заставляют думать, что картографами/топографами у них работают либо связка Рерих/Пиросмани или Шагал/Коровин (возможно из иностранцев конечно кто-нибудь, например Пикассо/Гоген)
    1. DenVB Звание
      DenVB
      0
      Сегодня, 09:04
      Цитата: Пауль
      ВО настойчиво продвигает свой стиль отражения карт.

      Это не их стиль. Вот источник: https://ru-ru.topographic-map.com/map-pk6jmt/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F/?center=48.59438%2C37.84976&zoom=14