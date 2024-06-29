Йеменские повстанцы атаковали судно компании Maersk, назвав её оказывающей самую крупную транспортную поддержку Израилю
Стало известно об очередной атаке йеменских повстанцев на коммерческое судно в Красном море. Западная пресса пишет о том, что хуситы использовали как ракеты, так и беспилотники. По одним данным, по судну компании Maersk было выпущено 5 ракет и 2 дрона.
Официальный представитель хуситов бригадный генерал Яхья Сари заявил о том, что группировка атаковала судно, которое транспортировало груз для Израиля.
Сари:
Тем временем капитан атакованного судна, заявил, что «пять ракет упали в море неподалёку от корабля». В этот момент судно находилось примерно в 150 морских милях от йеменского порта Ходейда.
Представитель йеменских повстанцев также сообщил о том, что реальные владельцы судов продолжают вносить фиктивные данные в электронную документацию, чтобы скрыть маршрут и принадлежность судов бизнесменам из Британии, Израиля и США. В пример приводится судно, которое шло под Панамским флагом, и конечным пунктом назначения которого значился египетский Суэц. Это танкер Waler, который в итоге вместо Суэца направился в израильскую Хайфу. Хуситы заявили, что это судно тоже было атаковано и получило повреждения.
Тем временем в США заявили, что нанесли удары по позициям ракетных установок хуситов в упомянутой Ходейде. Если учесть, что на данный момент в Красном море нет авианосцев ВВС США, можно предположить, что удары наносились самолётами, взлетевшими с одной из американских баз на Ближнем Востоке.
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