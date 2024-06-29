Йеменские повстанцы атаковали судно компании Maersk, назвав её оказывающей самую крупную транспортную поддержку Израилю

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Йеменские повстанцы атаковали судно компании Maersk, назвав её оказывающей самую крупную транспортную поддержку Израилю

Стало известно об очередной атаке йеменских повстанцев на коммерческое судно в Красном море. Западная пресса пишет о том, что хуситы использовали как ракеты, так и беспилотники. По одним данным, по судну компании Maersk было выпущено 5 ракет и 2 дрона.

Официальный представитель хуситов бригадный генерал Яхья Сари заявил о том, что группировка атаковала судно, которое транспортировало груз для Израиля.



Сари:

Maersk является компанией, которая оказывает самую крупную транспортную поддержку Израилю. Поэтому судоходство для этой компании в Красном море и Аденском заливе не может быть открытым, ведь она поддерживает преступный режим, убивающий людей в Газе.

Тем временем капитан атакованного судна, заявил, что «пять ракет упали в море неподалёку от корабля». В этот момент судно находилось примерно в 150 морских милях от йеменского порта Ходейда.

Представитель йеменских повстанцев также сообщил о том, что реальные владельцы судов продолжают вносить фиктивные данные в электронную документацию, чтобы скрыть маршрут и принадлежность судов бизнесменам из Британии, Израиля и США. В пример приводится судно, которое шло под Панамским флагом, и конечным пунктом назначения которого значился египетский Суэц. Это танкер Waler, который в итоге вместо Суэца направился в израильскую Хайфу. Хуситы заявили, что это судно тоже было атаковано и получило повреждения.

Тем временем в США заявили, что нанесли удары по позициям ракетных установок хуситов в упомянутой Ходейде. Если учесть, что на данный момент в Красном море нет авианосцев ВВС США, можно предположить, что удары наносились самолётами, взлетевшими с одной из американских баз на Ближнем Востоке.
16 комментариев
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  1. Cartograf Звание
    Cartograf
    +13
    Сегодня, 07:30
    Хуситам нужно поставить современные ракеты + помочь с целеуказанием и наведением этих ракет.
    1. мордвин 3 Звание
      мордвин 3
      -14
      Сегодня, 07:35
      Цитата: Cartograf
      уситам нужно поставить современные ракеты + помочь с целеуказанием и наведением этих ракет.

      Задолбали уже с этими хуситами. Кто они такие, можете сказать?
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +10
        Сегодня, 07:39
        Цитата: мордвин 3
        Задолбали уже с этими хуситами. Кто они такие, можете сказать?

        Изумительные бойцы, которые не словами, а делом, воюют с израильтянами за палестинцев.
      2. bambr731 Звание
        bambr731
        +13
        Сегодня, 07:41
        Задолбали уже с этими хуситами. Кто они такие, можете сказать?

        Они те, кто янки и Западу основательно жизнь портят. Один этот факт многого стоит. Вот Зеля со своим "мирным планом" это да, действительно задолбал
        1. мордвин 3 Звание
          мордвин 3
          0
          Сегодня, 07:45
          Цитата: bambr731
          Они те, кто янки и Западу основательно жизнь портят. Один этот факт многого стоит.

          Угу, а мы тоже им жизнь портим....
          1. bambr731 Звание
            bambr731
            +6
            Сегодня, 07:49
            Угу, а мы тоже им жизнь портим....

            Мы, к сожалению, больше языком, а те меньше болтают и больше делают. Они сначала влупят по судну, а потом заявления делают, а у нас пока наоборот
            1. ЛМН Звание
              ЛМН
              0
              Сегодня, 08:52
              Легко лупить, когда в ответ терять нечего.. request
      3. Овсиговец Звание
        Овсиговец
        +1
        Сегодня, 08:12
        без разницы...главная их ценность это готовность убивать англосаксов......так давайте сделаем так чтобы их желания совпадали с их возможностями..... а хочется красивое - пусть будут "борцы за свободу"
      4. ЛМН Звание
        ЛМН
        0
        Сегодня, 08:54
        Горы и пустыня..и тапочки
      5. Cicerist98 Звание
        Cicerist98
        0
        Сегодня, 09:16
        @Mordvin 3: Why are you on this website? Go back to your Zionist websites. I'm sure noone is going to miss you here.
  2. Ирек Звание
    Ирек
    -2
    Сегодня, 07:47
    И откудова интересно у них это появилось....
    1. bambr731 Звание
      bambr731
      +2
      Сегодня, 07:52
      И откудова интересно у них это появилось....

      Инопланетяне приволокли, однако laughing РФ ни при делах request
    2. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      0
      Сегодня, 07:52
      Может это фейк. Не стали бы наши так палиться
    3. Володин Звание
      Володин
      +3
      Сегодня, 07:54
      Цитата: Ирек
      И откудова интересно у них это появилось....

      Из фотошопа. Пейзаж же чисто йеменский...
      1. ВадимЖивов Звание
        ВадимЖивов
        +1
        Сегодня, 08:20
        А х55 с чего запускать будут. Она какого базрования
  3. BigBoss Звание
    BigBoss
    0
    Сегодня, 08:56
    Ходит слух, что первая партия хуситов прошла обучение в военном вузе мо, надеюсь их научили не только стрелять но и попадать