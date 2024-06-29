В ночь на 29 июня ВС РФ нанесли удары по объектам противника в Харьковской, Винницкой и Николаевской областях
8
В ночь на 29 июня Вооружённые силы России провели комбинированную атаку в отношении объектов, контролируемых противником.
Стало известно о прогремевших взрывах в Винницкой области. По последним данным, поражена такая цель как логистический узел ВСУ с накопленной там военной техникой.
В течение ночи прилёты были и по объектам в Николаевской области. Там огневое поражение нанесено местам размещения морских дронов вооружённых сил Украины и объектам подготовки личного состава противника. Ранее сообщалось, что в Николаевской области действуют британские военные инструкторы, обучающие всушников в том числе диверсионным операциям на море.
Накануне вечером были поражены места складирования оружия в одесском Ильичёвске (переименован киевским режимом в Черноморск). Туда продолжают доставляться военные грузы из стран западного военного блока.
Удары наносились по позициям ВСУ в Харьковской области. Для этого применялись фугасные бомбы различного калибра с универсальными модулями планирования и коррекции. Огневое поражение в результате одного из таких ударов нанесено подразделениям националистического формирования, переброшенного в район населённого пункта Липцы. Также удары нанесены по позициям противника в районе пгт Боровая на востоке Харьковщины.
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация