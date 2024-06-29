В ночь на 29 июня ВС РФ нанесли удары по объектам противника в Харьковской, Винницкой и Николаевской областях

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В ночь на 29 июня ВС РФ нанесли удары по объектам противника в Харьковской, Винницкой и Николаевской областях

В ночь на 29 июня Вооружённые силы России провели комбинированную атаку в отношении объектов, контролируемых противником.

Стало известно о прогремевших взрывах в Винницкой области. По последним данным, поражена такая цель как логистический узел ВСУ с накопленной там военной техникой.

В течение ночи прилёты были и по объектам в Николаевской области. Там огневое поражение нанесено местам размещения морских дронов вооружённых сил Украины и объектам подготовки личного состава противника. Ранее сообщалось, что в Николаевской области действуют британские военные инструкторы, обучающие всушников в том числе диверсионным операциям на море.

Накануне вечером были поражены места складирования оружия в одесском Ильичёвске (переименован киевским режимом в Черноморск). Туда продолжают доставляться военные грузы из стран западного военного блока.

Удары наносились по позициям ВСУ в Харьковской области. Для этого применялись фугасные бомбы различного калибра с универсальными модулями планирования и коррекции. Огневое поражение в результате одного из таких ударов нанесено подразделениям националистического формирования, переброшенного в район населённого пункта Липцы. Также удары нанесены по позициям противника в районе пгт Боровая на востоке Харьковщины.
8 комментариев
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  1. Ирек Звание
    Ирек
    +5
    Сегодня, 07:48
    Опять у хохлоты шальвары полные фекалий.
    1. Олень Звание
      Олень
      +2
      Сегодня, 08:13
      Цитата: Ирек
      Опять у хохлоты шальвары полные фекалий.

      А в России Алые паруса и грандиозный праздник был для выпусников ...И в Мариуполе тоже
      А помнится Порошенко (Вальцман) предрекал нашим детям подвалы под бомбежками нацистов азова нато ..Вот вам и цэ гейропа скачите дальше в пропасть ..Вот не жалко совсем (хоооохлы у меня в роду есть ,если что как и у многих А вот селюков западненцев НЭТ )))))
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +2
        Сегодня, 08:26
        Олень hi, а в Курской области погибла семья трое взрослых и двое детей от удара безпилотника ВСУ.
        1. igorbrsv Звание
          igorbrsv
          -3
          Сегодня, 08:37
          Тут в реках куча народу перетонула. Часть в пожарах и дтп погибла. Кого-то вообще бандюки пристрелили. В подмосковье несколько человек во время урагана прибило. Кого-то в Краснодарском крае в море унесло. У нас в стране ежегодно умирает более двух миллионов человек по естественным и не очень причинам. Жаль всех погибших.
  2. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +3
    Сегодня, 08:12
    За Севастополь, за Донецк!
    1. ВадимЖивов Звание
      ВадимЖивов
      -1
      Сегодня, 08:25
      Так и будем пулять туда сюда.
  3. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +1
    Сегодня, 08:32
    Было бы неплохо разнести жд узел в Сумах. Там важный узел. Наверняка снабжение группировки всу в Харьковской области осуществляется через него
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 08:53
      igorbrsv hi, ломали уже и не раз, не этот конкретно, но ломали восстонавливают причем быстро.