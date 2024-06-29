Байден: Я уже не молод, но уверен, что смогу выполнять президентскую работу

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Байден: Я уже не молод, но уверен, что смогу выполнять президентскую работу

Выступая перед своими сторонниками на предвыборном митинге в Северной Каролине американский президент Джо Байден признал и так очевидные вещи, в частности, отметив, что он уже не молод и что дебаты проводит не как раньше.

Я знаю, что уже не молодой. Я знаю, что хожу не так легко, как раньше, не говорю так связно, не веду дебаты так хорошо, как раньше

– заявил Байден, очевидно, намекая на вчерашние дебаты со своим соперником в борьбе за кресло президента Дональдом Трампом.



Перечислив все эти недостатки своего пожилого возраста, президент США добавил, что он всё же сможет в полной мере выполнять президентские функции, если его переизберут.

Я бы не баллотировался снова, если бы не верил всем сердцем и душой, что смогу выполнить президентскую работу

– сказал Байден, после чего на пару минут замер в странной позе с открытым ртом. Вместо него долго и импульсивно говорила супруга - Джилл, заявившая, что Джо - лучший выбор для Америки...

Напомним, что в ноябре этого года в Соединённых Штатах пройдут выборы президента. От демократов на сегодня кандидатом является 81-летний действующий президент Джо Байден. Республиканским кандидатом вновь стал экс-президент страны 78-летний Дональд Трамп. А вчера в Атланте прошли первые предвыборные дебаты Байдена и Трампа.

Эксперты считают, что на августовском съезде Демократической партии Байден вполне может снять свою кандидатуру в пользу более молодого кандидата. Точнее, его это могут заставить сделать, так как после дебатов рейтинги действующего президента пошли вниз.

Ранее Байден, вероятно опять подзабыв, заявил, что при нём не погибали американские солдаты. Это утверждение вскоре опровергли в Пентагоне, только и без их опровержения всем ясно, что это не так.
25 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +3
    Сегодня, 08:30
    Маразм крепчал и свирепствовал.
    1. Mitos Звание
      Mitos
      0
      Сегодня, 09:09
      Да пусть восковую копию слепят она то же справиться с его обязанностями. Давно в цирк превратили все это.
    2. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 09:13
      Маразм крепчал и свирепствовал.

      Праздник у деменции
      В мире импотенции...!!!
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +5
    Сегодня, 08:30
    Я ,устал - я ухожу .Не дождётесь! wassat
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 08:33
      tralflot1832 hi, если в наглую не намутят то Самоходному Джо президентом не быть. Слишком он устал.
      1. tihonmarine Звание
        tihonmarine
        +2
        Сегодня, 08:38
        Цитата: Ропот 55
        если в наглую не намутят то Самоходному Джо президентом не быть.

        Чтобы американцы, да не намутили ? Как всегда, любят рыбу ловить в мутной воде.
      2. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +2
        Сегодня, 08:41
        Ропот 55.вот что делают 90 минут под камерами - животворящие! Как бы демократы не натворили бы чего.Ждём понедельника.
    2. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 08:44
      Этот старикан незаменим там.Кто бы что не говорил.. crying Да и есть с кого брать пример yes
      1. Mitos Звание
        Mitos
        0
        Сегодня, 09:11
        Главное что бы он не помер прямо там в моменте, при исполнении так сказать. А то зависнет и все не выйдет из своих фантазий.
        То что мутят к бабке не ходи, такой цирк устроили.
  3. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    -2
    Сегодня, 08:31
    США - это оплот сатанизма на планете.

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  4. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    +3
    Сегодня, 08:36
    Да, этой осенью Байден проиграет. Трам победит. Но через четыре года Байден победит вровь! Через восемь лет победит Трамп.
    И так 16 раз!
    1. Иезекиль 25-17 Звание
      Иезекиль 25-17
      0
      Сегодня, 08:38
      Через это время или ишак умрёт или хан сдохнет...
      1. Кот Александрович Звание
        Кот Александрович
        +1
        Сегодня, 08:41
        За это время умрут тысячи и тысячи ишаков и сотни ханов! Но сладкая парочка? Нет уж, они нужны нам для юмора!
        1. dmi.pris1 Звание
          dmi.pris1
          -1
          Сегодня, 08:46
          За ханов и ишаков не волнуюсь.Туда им и дорога.А вот простой,гражданский люд,прежде всего у нас в России жалко
        2. carpenter Звание
          carpenter
          +1
          Сегодня, 08:49
          Цитата: Кот Александрович
          Но сладкая парочка? Нет уж, они нужны нам для юмора!
          Как Тарапунька и Штепсель, как лиса Алиса и кот Базилио.
  5. К-50 Звание
    К-50
    +1
    Сегодня, 08:40
    Байден: Я уже не молод, но уверен, что смогу выполнять президентскую работу

    Пока у чувака крышку сверху гвоздями не прибьют, всё будет в президенты метить! fellow
    По сути адская работа, тем более когда здоровье не вывозит. Неужели жажда власти до такого доводит?
  6. КВУ-НСвД Звание
    КВУ-НСвД
    +1
    Сегодня, 08:46
    Скорей бы уже их вариант "гонки на лафетах" закончился и наконец к власти пришел американский Горбачев . Если считать Козыря американским Андроповым , а Бидона аналогом Черненки , то пришествие американского перестройщика не за горами . Хочется верить....
    1. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      0
      Сегодня, 09:01
      КВУ НСВд, правильно говорить:" гонги на лафетах,с преследованием". " преследледование"- группа людей " со скорбными лицами" )))
  7. al3x Звание
    al3x
    +1
    Сегодня, 08:48
    Нам всё едино. Хотя, пожелаю самоходному деду победы, тк Трамп тот ещё фрукт, у него экономическая и санкционная политика была даже более агрессивна по отношению к нам.
  8. Бускан Звание
    Бускан
    0
    Сегодня, 08:54

    Вспомнил анекдот времён Брежнева:
    Я не стар, я суперстар.
    wassat
  9. Million Звание
    Million
    +1
    Сегодня, 08:57
    Роль болванчика любому под силу.
  10. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +1
    Сегодня, 08:58
    Это не дебаты. Это- цирк! И эти маразматики- кандидаты?.. Было весело и смешно.
  11. rotfuks Звание
    rotfuks
    +1
    Сегодня, 08:59
    Судя по тому как уверенно тащила за жабры своего самоходного Джо с теледебатов его боевая подруга Джилл, то именно Джилл и рулит Америкой за спиной самоходного деда.
  12. faterdom Звание
    faterdom
    +1
    Сегодня, 09:03
    Зато я нюхаю и слышу хорошо...
  13. А. Эверт Звание
    А. Эверт
    0
    Сегодня, 09:07
    Трамп недалеко ушёл по возрасту от дементия