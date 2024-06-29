Байден: Я уже не молод, но уверен, что смогу выполнять президентскую работу

Я знаю, что уже не молодой. Я знаю, что хожу не так легко, как раньше, не говорю так связно, не веду дебаты так хорошо, как раньше

Я бы не баллотировался снова, если бы не верил всем сердцем и душой, что смогу выполнить президентскую работу

Выступая перед своими сторонниками на предвыборном митинге в Северной Каролине американский президент Джо Байден признал и так очевидные вещи, в частности, отметив, что он уже не молод и что дебаты проводит не как раньше.– заявил Байден, очевидно, намекая на вчерашние дебаты со своим соперником в борьбе за кресло президента Дональдом Трампом.Перечислив все эти недостатки своего пожилого возраста, президент США добавил, что он всё же сможет в полной мере выполнять президентские функции, если его переизберут.– сказал Байден, после чего на пару минут замер в странной позе с открытым ртом. Вместо него долго и импульсивно говорила супруга - Джилл, заявившая, что Джо - лучший выбор для Америки...Напомним, что в ноябре этого года в Соединённых Штатах пройдут выборы президента. От демократов на сегодня кандидатом является 81-летний действующий президент Джо Байден. Республиканским кандидатом вновь стал экс-президент страны 78-летний Дональд Трамп. А вчера в Атланте прошли первые предвыборные дебаты Байдена и Трампа.Эксперты считают, что на августовском съезде Демократической партии Байден вполне может снять свою кандидатуру в пользу более молодого кандидата. Точнее, его это могут заставить сделать, так как после дебатов рейтинги действующего президента пошли вниз.Ранее Байден, вероятно опять подзабыв, заявил, что при нём не погибали американские солдаты. Это утверждение вскоре опровергли в Пентагоне, только и без их опровержения всем ясно, что это не так.