Показаны кадры поражения БТР-4Е ВСУ с помощью дрона российскими морпехами на Харьковском направлении
В зоне проведения специальной военной операции для поражения военной техники и живой силы противника российская армия активно использует FPV-дроны-камикадзе. Многочисленные кадры уничтожения бронетехники врага с помощью дронов-камикадзе регулярно попадают в интернет.
В этот раз операторы БПЛА 155-й бригады морской пехоты ВМФ РФ с помощью FPV-дрона уничтожили БТР-4Е ВСУ. Это произошло на Харьковском направлении, в районе населенного пункта Липцы, где сейчас идут ожесточенные бои наступающих российских войск с пытающимися обороняться украинскими формированиями.
На представленных в интернете кадрах поражения бронетранспортера мы видим, как дрон сначала нацеливается на боевую машину, которая следует по дороге. Затем он приближается к ней и наносит удар. Итог – бронетранспортер подбит, видны клубы дыма.
Ранее украинские формирования, действующие на Харьковском направлении, сообщали, что оказались практически беззащитными перед атаками российских беспилотников. Это связано с тем, что действующие бригады ВСУ остались практически без средств радиоэлектронной борьбы. Например, в 82-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ, оперирующей в районе Волчанска, средства РЭБ практически полностью отсутствуют.
Кроме того, российским военным удалось уничтожить практически всех операторов беспилотной авиации в этой бригаде, что лишило подразделения украинских штурмовиков возможности самим активно использовать дроны в ходе боевых действий.
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