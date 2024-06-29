При беспилотной атаке ВСУ в Рыльском районе Курской области погибли пять человек

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При беспилотной атаке ВСУ в Рыльском районе Курской области погибли пять человек

Атаки ВСУ на российские регионы с использованием беспилотных летательных аппаратов продолжаются и, несмотря на то, что наши средства ПВО их сбивают десятками, изредка некоторые дроны становятся причиной гибели мирных жителей.

Как сообщает у себя в телеграм-канале и.о. губернатора Курской области Алексей Смирнов, минувшей ночью жертвами украинской атаки стали пятеро человек. Вражеский дрон-камикадзе ударил по жилому дому в селе Городище Рыльского района области. К сожалению, в это время в доме находились люди.



По словам главы региона, погибли трое взрослых и двое маленьких ребёнка.

Ещё два человека, находившиеся в этом доме, в тяжёлом состоянии доставлены в местную больницу.

Вчера в течение дня в приграничных районах Курской области также было неспокойно. Смирнов сообщил, что неоднократным обстрелам ВСУ подвергался ряд населённых пунктов Суджанского, Глушковского и Кореневского районов. К счастью обошлось без пострадавших.

Курская область, как и Белгородская и Брянская, находится на границе с Украиной и наряду с этим двумя российскими регионами чаще всего оказывается под вражескими атаками. Поэтому в области с февраля прошлого года действует высокий («желтый») уровень террористической опасности.
15 комментариев
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  1. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +6
    Сегодня, 09:33
    Когда же этот геноцид нашего народа бандеровцами закончится...убивают детей без за зрения совести.
    В ООН в упор этого не хотят видеть.
    Надо вычислить бандеровского дроновода и уничтожить его показательно.
    Беда в том что потери гражданских не пропорциональны потерям дроноводов бандеровцев.
    Если каждый бандеровец дроновод начнет по 5-10 наших гражданских убивать у нас так народ быстро будет истреблен...очень не хорошая тенденция.
    1. Павел_Свешников Звание
      Павел_Свешников
      +2
      Сегодня, 10:58
      Может не надо отказываться от Корейской помощи. А то сами отказываемся, а оперативно создать санитарную зону вдоль границы не можем. Начали и все встало, потому как силенок маловато. Зато понтов через край. "Мы сами, никто нам не нужен."
  2. частное лицо Звание
    частное лицо
    +6
    Сегодня, 09:34
    К сожалению, в это время в доме находились люди.

    Ну а где людям находится ? Может пора уже что то менять кардинально что бы эти обстрелы прекратились? Выставить ультиматум куеву что при повторении нечто подобного куева просто больше не будет.
    1. Роман Ефремов Звание
      Роман Ефремов
      +7
      Сегодня, 09:37
      Они не поверят. И правильно сделают - очевидно, что мы на такое не решимся.
    2. Mедвежонок Звание
      Mедвежонок
      +2
      Сегодня, 09:43
      Завтра будет ответ. Они объявят, что одной ракетой уничтожили три «Химара» и сбили два украинских самолета. А вчера в западных источниках распространился фильм, показывающий, как Копер сбивает российский Су-25. Но на этом сайте вы об этом не прочтете. Не ждите никакой реакции на подобные атаки. У меня все больше складывается впечатление, что гражданское население оставлено «на съедение». Существует большое ожидание «второго пришествия Дональда». Никаких резких шагов, никаких действий, которые расстроили бы западных партнеров. В СМИ идет лишь масштабное наступление «выкручивания языка».
      1. частное лицо Звание
        частное лицо
        +3
        Сегодня, 09:55
        Существует большое ожидание «второго пришествия Дональда».

        Этот Дональд ещё себя покажет в случае избрания так сказать во всей "красе" и мы ещё вспомним старого бидона. Что то хорошего в избрании Трампа явно ждать не стоит.
        1. Mедвежонок Звание
          Mедвежонок
          +3
          Сегодня, 10:15
          Очевидно, что так оно и закончится, просто из следующего выступления мы узнаем, что «нас обманули».
  3. Enceladus Звание
    Enceladus
    +1
    Сегодня, 09:37
    Если мы хлопнем по куеву и погибнуть дети... так все ночнут орать, от вада до оон... какие мы изверги, террористы и вселенское зло, что нас стереть нужно с лица земли... а сионистам и укрофашикам можно и носителям дерьмократии тоже... am
  4. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +4
    Сегодня, 09:38
    Цитата: частное лицо
    Выставить ультиматум куеву что при повторении нечто подобного куева просто больше не будет.

    Это бессмысленно с их ненавистью к нам...здесь другие методы нужны...судоплатовские.
  5. Обычный Звание
    Обычный
    +4
    Сегодня, 09:45
    Просто абзац. Нет слов. Просыпайся с переговорами.
  6. ergh081 Звание
    ergh081
    -1
    Сегодня, 09:52
    С такой протяжённой границей очень сложно всех уберечь от бандитов. Если хотим уберечь людей их надо переселять из приграничья вглубь страны. Дома заколачивать, опечатывать, с животными, птицей прощаться (кроме может домашних), пожитки и быттехнику с собой (предоставлять транспорт, контейнер), и перевозить туда где безопасно от дронов и обстрелов артой. В эвакуированных районах оставить комендатуры с военными. Переселяемым временно обеспечить соответствующие условия жизни: нормальное жильё, детсады и школы для детей, общественный транспорт и связь и пр. Эвакуация, сложно, дорого - да, но если хотим спасти людей - другого выхода нет. Вообще-то есть, но для этого надо быстро гнать врага
    1. частное лицо Звание
      частное лицо
      +1
      Сегодня, 10:07
      Дома заколачивать, опечатывать, с животными, птицей прощаться (кроме может домашних), пожитки и быттехнику с собой (предоставлять транспорт, контейнер), и перевозить туда где безопасно от дронов и обстрелов артой.

      Вы больной ? Куда перевозить в чисто поле Центральной России или на Дальний восток? И много ли переедут ?
    2. Виктор Ленинградец Звание
      Виктор Ленинградец
      +1
      Сегодня, 11:08
      Лучше всего бежать прямо в Америку! А то постепенно и в Анадыре достанут. А по Америке они не рискнул.
  7. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    +4
    Сегодня, 09:58
    Нужно понимать что у нас разный менталитет с украинцами, то что они делают, не допустимо для нас.
    Но отвечать как то надо. Может предупредить что будем отвечать по вашим понятиям. По бандеровским пляжам, по санаториям, по тем же бандеровским городам, чтобы они почувствовали всю мерзость своего существования. Может даже нанести удары по униатским и католическим храмам где молятся за нацистов.
    Всегда в войнах растёт жестокость. Если враг не сдаётся его уничтожают.
  8. Grania Звание
    Grania
    0
    Сегодня, 11:41
    безнаказанность порождает ежедневно усиливающиеся вседозволенность