При беспилотной атаке ВСУ в Рыльском районе Курской области погибли пять человек
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Атаки ВСУ на российские регионы с использованием беспилотных летательных аппаратов продолжаются и, несмотря на то, что наши средства ПВО их сбивают десятками, изредка некоторые дроны становятся причиной гибели мирных жителей.
Как сообщает у себя в телеграм-канале и.о. губернатора Курской области Алексей Смирнов, минувшей ночью жертвами украинской атаки стали пятеро человек. Вражеский дрон-камикадзе ударил по жилому дому в селе Городище Рыльского района области. К сожалению, в это время в доме находились люди.
По словам главы региона, погибли трое взрослых и двое маленьких ребёнка.
Ещё два человека, находившиеся в этом доме, в тяжёлом состоянии доставлены в местную больницу.
Вчера в течение дня в приграничных районах Курской области также было неспокойно. Смирнов сообщил, что неоднократным обстрелам ВСУ подвергался ряд населённых пунктов Суджанского, Глушковского и Кореневского районов. К счастью обошлось без пострадавших.
Курская область, как и Белгородская и Брянская, находится на границе с Украиной и наряду с этим двумя российскими регионами чаще всего оказывается под вражескими атаками. Поэтому в области с февраля прошлого года действует высокий («желтый») уровень террористической опасности.
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