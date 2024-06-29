На президентских выборах в Иране лидирует кандидат, выступающий за нормализацию отношений с Западом

Всего подсчитано 12 миллионов 58 тысяч 843 голоса. Масуд Пезешкиан набирает 5 миллионов 354 тысячи голосов, Саид Джалили – 4 миллиона 875 тысяч 269 голосов, Мохаммад Багер Галибаф – 1 миллион 620 тысяч 628 голосов, а Мостафа Пурмохаммади – 95 тысяч 172 голоса

В Иране накануне завершился первый тур досрочных выборов президента страны, которые были назначены после гибели в авиакатастрофе Эбрахима Раиси, занимавшего этот пост с 2021 года. На должность второго человека в Исламской Республике претендуют четыре кандидата. Три из них - председатель парламента Мохаммад Багер Галибаф, член Совета по определению политической целесообразности Саид Джалили и бывший глава МВД и экс-министр юстиции Мостафа Пурмохаммади являются представителями так называемого блока консерваторов. А вот четвертый - бывший министр здравоохранения, депутат Масуд Пезешкиан считается реформистом, выступающим за нормализацию отношений с Западом.Первоначально предполагалось, что голосование на избирательных участках в Иране завершится к 18.00. Однако организаторам пришлось продлить выборы сначала на два часа – до 20.00, а затем еще на два часа – до 22.00. При этом в руководстве Исламской Республики оказались впечатлены той явкой, которую продемонстрировали избиратели.Подсчет голосов, начавшийся сразу после закрытия избирательных участков, поначалу не принес никаких сюрпризов. Долгое время лидером оставался член Совета по определению политической целесообразности Саид Джалили. Однако после обработки более 12 миллионов бюллетеней выяснилось, что большая часть симпатий избирателей находится на стороне Масуда Пезешкиана. По последним данным за его кандидатуру проголосовали более пяти миллионов избирателей.— приводит агентство Nour News данные избиркома Исламской Республики.Следует отметить, что сам факт выдвижения на пост президента страны Масуда Пезешкиана вызвал серьезное раздражение Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, который является сторонником конфронтационного курса с Западом.Для победы на выборах в первом туре одному из кандидатов необходимо набрать более 50% голосов избирателей. И эксперты с самого начала сомневались в таком исходе голосования. Аналитики говорили о большой вероятности второго тура, в который выйдут два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов. На сегодня ими являются Масуд Пезешкиан и Саид Джалили. Второй тур президентских выборов в Иране назначен на 5 июля.Следует помнить, что президент Ирана является вторым по значимости человеком в государстве после Али Хаменеи. В его функции входит руководство органами исполнительной власти. При этом президент обязан соблюдать положения конституции Ирана.