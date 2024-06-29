На президентских выборах в Иране лидирует кандидат, выступающий за нормализацию отношений с Западом

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На президентских выборах в Иране лидирует кандидат, выступающий за нормализацию отношений с Западом

В Иране накануне завершился первый тур досрочных выборов президента страны, которые были назначены после гибели в авиакатастрофе Эбрахима Раиси, занимавшего этот пост с 2021 года. На должность второго человека в Исламской Республике претендуют четыре кандидата. Три из них - председатель парламента Мохаммад Багер Галибаф, член Совета по определению политической целесообразности Саид Джалили и бывший глава МВД и экс-министр юстиции Мостафа Пурмохаммади являются представителями так называемого блока консерваторов. А вот четвертый - бывший министр здравоохранения, депутат Масуд Пезешкиан считается реформистом, выступающим за нормализацию отношений с Западом.

Первоначально предполагалось, что голосование на избирательных участках в Иране завершится к 18.00. Однако организаторам пришлось продлить выборы сначала на два часа – до 20.00, а затем еще на два часа – до 22.00. При этом в руководстве Исламской Республики оказались впечатлены той явкой, которую продемонстрировали избиратели.



Подсчет голосов, начавшийся сразу после закрытия избирательных участков, поначалу не принес никаких сюрпризов. Долгое время лидером оставался член Совета по определению политической целесообразности Саид Джалили. Однако после обработки более 12 миллионов бюллетеней выяснилось, что большая часть симпатий избирателей находится на стороне Масуда Пезешкиана. По последним данным за его кандидатуру проголосовали более пяти миллионов избирателей.

Всего подсчитано 12 миллионов 58 тысяч 843 голоса. Масуд Пезешкиан набирает 5 миллионов 354 тысячи голосов, Саид Джалили – 4 миллиона 875 тысяч 269 голосов, Мохаммад Багер Галибаф – 1 миллион 620 тысяч 628 голосов, а Мостафа Пурмохаммади – 95 тысяч 172 голоса

— приводит агентство Nour News данные избиркома Исламской Республики.

Следует отметить, что сам факт выдвижения на пост президента страны Масуда Пезешкиана вызвал серьезное раздражение Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, который является сторонником конфронтационного курса с Западом.

Для победы на выборах в первом туре одному из кандидатов необходимо набрать более 50% голосов избирателей. И эксперты с самого начала сомневались в таком исходе голосования. Аналитики говорили о большой вероятности второго тура, в который выйдут два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов. На сегодня ими являются Масуд Пезешкиан и Саид Джалили. Второй тур президентских выборов в Иране назначен на 5 июля.

Следует помнить, что президент Ирана является вторым по значимости человеком в государстве после Али Хаменеи. В его функции входит руководство органами исполнительной власти. При этом президент обязан соблюдать положения конституции Ирана.
26 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. BlackMokona Звание
    BlackMokona
    +3
    Сегодня, 09:53
    Следует отметить, что сам факт выдвижения на пост президента страны Масуда Пезешкиана вызвал серьезное раздражение Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, который является сторонником конфронтационного курса с Западом.

    Псс. Все кандидаты в президенты должны получить одобрение Али Хаменеи иначе ои вообще не имеют права участвовать. winked
    Управление Исламской Республикой Иран осуществляется законодательной, исполнительной и судебной властями, которые функционируют под контролем абсолютного правления имама (велаят-е факих) согласно нижеследующим Статьям Конституции. Указанные власти независимы друг от друга[3].
    1. AdAstra Звание
      AdAstra
      +1
      Сегодня, 10:07
      Значит не такой он конфрактационный, как здесь пишут. hi
      1. BlackMokona Звание
        BlackMokona
        +3
        Сегодня, 10:11
        Цитата: AdAstra
        Значит не такой он конфрактационный, как здесь пишут.

        Возможно просто спектакль, решили снизить уровень мракобесия в стране, а для своих исламистов будет громоотвод в виде этого челика. Все радикалы будут его ненавидеть, а Аятолла тут вроде не причём. hi
        1. AdAstra Звание
          AdAstra
          -2
          Сегодня, 10:15
          И это значит, что санкции им надоедают и "дружить" они хотят не только с РФ.
          1. BlackMokona Звание
            BlackMokona
            +1
            Сегодня, 10:19
            Цитата: AdAstra
            И это значит, что санкции им надоедают и "дружить" они хотят не только с РФ.

            Не факт что вообще есть внешняя политика в этом деле. Иран активно идёт по развитию технологий, а Мракобесы очень сильно тормозят любой прогресс. А симпатии к западу, просто кусок стандартного портрета чтобы мобилизовывать на это дело либералов, да агрить на себя консерваторов. Не думаю что внешняя политика поменяется, Ирану неплохо живётся на противостоянии западу.
            1. AdAstra Звание
              AdAstra
              -1
              Сегодня, 10:21
              Ну не знаю не знаю... """"
    2. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      +5
      Сегодня, 10:12
      Буквально сняли с языка))) президент в Иране, это просто высокопоставленный чиновник, который осуществляет оперативное руководство страной. Глобальные решения принимают совсем другие люди. Если этого дядю вывели на первую позицию, значит это кому-то надо.
    3. Корреспондент_свободной_прессы Звание
      Корреспондент_свободной_прессы
      -2
      Сегодня, 10:40
      лидирует кандидат, выступающий за нормализацию отношений с Западом.

      Никто и не заметил, как тех, кто выступал против "нормализации" отношений с западом, выступал за справедливые отношения с западом, когда Запад был вынужден уважать Иран - как их убили, всех одним разом. И, как Иран, после этого, не отомстил - никому.
      Этот прозападный кандидат мне уже даже на фото не нравится...
      1. nikolaevskiy78 Звание
        nikolaevskiy78
        0
        Сегодня, 10:44
        С чего все взяли, что Пезешкиан это прозападных политик? То, что он не ползёт ядерную сделку, так по ней переговоры вёл и Джалили laughing
        1. Корреспондент_свободной_прессы Звание
          Корреспондент_свободной_прессы
          -2
          Сегодня, 11:13
          Написано, прозападный. Вы много сказали, но - ни разу не опровергли это утверждение. Мне вам нечего больше сказать.
          Очевидно, что Иран и его революция потерпели крах. Единство народа на деле - это единство его лидеров, которых уничтожили, всех разом.
          То, что об этом не говорят открыто, делает это только более очевидным. Лидеров нет, остальные сидят и ждут, пока идут выборы. А стражи революции - бездействуют. Других результатов пока не видно.
          1. nikolaevskiy78 Звание
            nikolaevskiy78
            0
            Сегодня, 11:18
            Я с вами поделюсь мнением.
            https://topwar.ru/244392-iran-pered-vneocherednymi-vyborami-kandidaty-lidery-i-ih-shansy.html

            Для меня лидерство Пезешкиана не было неожиданностью, скорее высокие результаты Джалили. Он раньше больше 4% не брал. Галибаф кураторов разочаровал, но он и выступал очень блекло, очень.
            1. Корреспондент_свободной_прессы Звание
              Корреспондент_свободной_прессы
              -1
              Сегодня, 11:54
              Вот так всё дальше и будет сейчас, потому что всем известный вертолёт "вдруг" разбился...
              Одно могу сказать. Персы - держитесь...
              Никогда не думал, что буду так думать и так говорить когда-нибудь.
      2. ettore Звание
        ettore
        0
        Сегодня, 11:23
        Цитата: Корреспондент_свободной_прессы
        Этот прозападный кандидат мне уже даже на фото не нравится...

        У него даже есть внешнее сходство с Бушами, в этом ракурсе на фото.
        1. Корреспондент_свободной_прессы Звание
          Корреспондент_свободной_прессы
          -1
          Сегодня, 11:52
          Соплеменники вашингтонских евреев есть везде, даже в Иране. И туда теперь подпихивают своего презика...
  2. Протон Звание
    Протон
    -2
    Сегодня, 09:58
    Надо срочно панфилову отправлять.
  3. Наган Звание
    Наган
    0
    Сегодня, 10:00
    Да не один ли овощ, кого выберут? Рулят все равно аятоллы, а президент должность во многом декоративная.
    1. старпом Лом Звание
      старпом Лом
      +4
      Сегодня, 10:04
      Формально вы правы. Но для спецслужб США такой президент послужит отличной зацепкой для организации полноценного переворота за несколько лет работы . ( И не декоративная , как во многих европах , а подчиненная , разница есть)
  4. dauria Звание
    dauria
    0
    Сегодня, 10:03
    Молодёжь подросла . Вот и результат . Их не удержишь религиозностью .
  5. Ирек Звание
    Ирек
    +3
    Сегодня, 10:10
    Там всем рулит Аяатолла , смутьяна в президенты и не выберут.
  6. voyaka uh Звание
    voyaka uh
    -2
    Сегодня, 10:14
    Персы - умный народ.
    Для них Исламская революция - правление кучки Аятолл-мракобесов - была возвращением
    в Средневековье после значительного прогресса в социальной жизни и образовании.
  7. Victal Звание
    Victal
    -3
    Сегодня, 10:30
    Ну все, теперь Шахеды будут поставляться на Украину, для нужд ВСУ
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +2
      Сегодня, 11:23
      Цитата: Victal
      Ну все, теперь Шахеды будут поставляться на Украину, для нужд ВСУ

      Ваш коммент мне кое-что напомнил:
      "Шеф, все пропало, все пропало! Гипс снимают, клиент уезжает…" smile
  8. nikolaevskiy78 Звание
    nikolaevskiy78
    -1
    Сегодня, 10:41
    Спокойно, в Иране нет "прозападных кандидатов" laughing
  9. Oga Звание
    Oga
    0
    Сегодня, 10:43
    I thought they said Iran is not a democratic state
  10. ГолыйМужик Звание
    ГолыйМужик
    +1
    Сегодня, 10:45
    Значит вертолеты просто так не падают. За этим идет смена политики.
  11. Klim95
    Klim95
    0
    Сегодня, 11:57
    В Иране вообще фейс контроль есть? У этого реформиста типичное американское лицо с лживым взглядом