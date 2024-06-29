Вооруженные силы Российской Федерации добились определенных успехов на Торецком участке фронта. Это следует из сообщений как российских военных корреспондентов, так и украинских источников.Так, ВС РФ освободили часть села Пивденное (Ленинское). Сейчас наши подразделения двигаются в сторону дороги, ведущей к населенному пункту Нью-Йорк. Данная информация подтверждается украинским военным пабликом Deep State.Активизацию российских подразделений на Торецком направлении признает и генеральный штаб вооруженных сил Украины. В последней сводке украинского генштаба подчеркивается, что российская армия предприняла на данном участке фронта 15 атак. Естественно, украинские военные заверяют, что 14 атак якобы были отражены, а одна на момент выхода сводки генерального штаба ВСУ еще продолжалась.Освобождение населенных пунктов на Торецком направлении играет очень важную роль в контексте завершения освобождения оккупированной украинскими формированиями части Донбасса. Без разгрома и уничтожения украинских войск, находящихся в указанном районе, не будет завершено освобождение районов, прилегающих к городу Горловка.Наступление на Торецк российская армия начала 21 июня 2024 года. С этого момента ей удалось достичь определенных успехов, оттесняя и уничтожая действующие на данном направлении украинские формирования. Вероятно, что в ближайшее время освобождение прилегающих к городу населенных пунктов будет завершено.

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