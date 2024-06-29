Министр обороны Словакии опроверг заявления о возможном развёртывании базы НАТО в стране

В Словакии не будет построена военная база Североатлантического альянса. Об этом заявил словацкий министр обороны Роберт Калиняк, комментируя распространившуюся в медийном пространстве информацию соответствующего содержания.Несколько дней назад в медийном пространстве начали появляться публикации о том, что НАТО планирует создание собственной военной базы на территории Словакии. Заговорил об этом и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Однако, как оказалось, словацкие власти возможность строительства базы отрицают.- заявил министр обороны Словакии Роберт Калиняк, выступая в национальном парламенте.Так чиновник ответил на вопрос депутата Яна Мажгута, который поинтересовался, правда ли в стране построят военную базу, которая будет использоваться Североатлантическим альянсом для переброски вооружений и военной техники на Украину.Напомним, что после прихода к власти в Словакии правительства действующего премьер-министра Роберта Фицо, Братислава изменила свою позицию относительно украинского конфликта. Фицо выступает с его резкой критикой, придерживается идеи скорейшего мирного урегулирования конфликта.Кроме того, Словакия отказалась более участвовать в передаче вооружений и боеприпасов украинскому режиму, присоединившись, таким образом, к Венгрии, которая также воздерживается от вовлеченности в вооруженный конфликт на Украине.

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