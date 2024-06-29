Страны БРИКС поддержали российскую инициативу о создании собственной зерновой биржи
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Господство американского доллара в расчетах за стратегическую продукцию на мировом рынке в ближайшее время может быть серьезно подорвано. На фоне отказа Саудовской Аравии от продления договора с США, обязывавшего Эр-Рияд продавать нефть только за американскую валюту, новый удар по «зеленому» нанесли государства, входящие в блок БРИКС. Они одобрили российское предложение о создании специализированной зерновой биржи.
Суть российской идеи заключается в создании некой площадки, на которой страны, входящие в БРИКС, смогут вести расчеты за зерно в национальных валютах. Автором этой инициативы является президент РФ Владимир Путин. И как подчеркнула на встрече с коллегами по БРИКС министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, работа по созданию и развитию этой площадки начнутся в ближайшее время.
Мы благодарны всем странам — участникам БРИКС за поддержку российской инициативы по созданию зерновой биржи БРИКС. И теперь в соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина будем совместно с коллегами прорабатывать создание и развитие этой площадки, и развитие возможности расчетов в национальных валютах стран БРИКС
– подчеркнула глава Минсельхоза РФ.
Она добавила, что в настоящее время именно на страны БРИКС приходится «порядка 30% всех пахотных земель мира и 40% производства зерновых культур.
Напомним, на этапе создания в блок БРИКС входили всего пять государств – Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. Однако в последние годы количество стран-членов блока увеличилось. Кроме того, заявки на участие в объединении уже подали более двух десятков стран.
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