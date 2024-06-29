Страны БРИКС поддержали российскую инициативу о создании собственной зерновой биржи

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Страны БРИКС поддержали российскую инициативу о создании собственной зерновой биржи

Господство американского доллара в расчетах за стратегическую продукцию на мировом рынке в ближайшее время может быть серьезно подорвано. На фоне отказа Саудовской Аравии от продления договора с США, обязывавшего Эр-Рияд продавать нефть только за американскую валюту, новый удар по «зеленому» нанесли государства, входящие в блок БРИКС. Они одобрили российское предложение о создании специализированной зерновой биржи.

Суть российской идеи заключается в создании некой площадки, на которой страны, входящие в БРИКС, смогут вести расчеты за зерно в национальных валютах. Автором этой инициативы является президент РФ Владимир Путин. И как подчеркнула на встрече с коллегами по БРИКС министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, работа по созданию и развитию этой площадки начнутся в ближайшее время.



Мы благодарны всем странам — участникам БРИКС за поддержку российской инициативы по созданию зерновой биржи БРИКС. И теперь в соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина будем совместно с коллегами прорабатывать создание и развитие этой площадки, и развитие возможности расчетов в национальных валютах стран БРИКС

– подчеркнула глава Минсельхоза РФ.

Она добавила, что в настоящее время именно на страны БРИКС приходится «порядка 30% всех пахотных земель мира и 40% производства зерновых культур.

Напомним, на этапе создания в блок БРИКС входили всего пять государств – Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. Однако в последние годы количество стран-членов блока увеличилось. Кроме того, заявки на участие в объединении уже подали более двух десятков стран.
8 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 09:33
    Запад пусть своим зерном на своих площадках торгует.А то пристроились на ровном месте деньги стричь..Это уже не глобализм а свободная конкуренция.
    1. Корреспондент_свободной_прессы Звание
      Корреспондент_свободной_прессы
      +1
      Сегодня, 10:43
      Наконец-то, хоть что-то сделали. И, весьма существенное, если всё получится.
  2. КВУ-НСвД Звание
    КВУ-НСвД
    -1
    Сегодня, 09:46
    Было бы неплохо Чикагскую биржу нагнуть . Ждём объявления проданного на новой бирже зерна недемократичным , заражённым и подсанкционным .
  3. paul3390 Звание
    paul3390
    +1
    Сегодня, 09:46
    Лишь бы только на эту биржу барыг и спекулей не пускали, а только реальных продавцов и покупателей... А то на западные без слёз не взглянешь - торговля всякими производными бумажками на порядок превышает объёмы физические товары..

    Но - не очень понятен тезис о торговле за национальные валюты.. Гарант решил зерно за кванзы, быры и нгултрумы продавать?? История с рупиями ничему не научила?
    1. Кот Александрович Звание
      Кот Александрович
      +3
      Сегодня, 10:00
      Дык биржи как раз и есть гнездо барыг и спекулянтов.
  4. Starover_Z Звание
    Starover_Z
    +1
    Сегодня, 10:06
    Суть российской идеи заключается в создании некой площадки, на которой страны, входящие в БРИКС, смогут вести расчеты за зерно в национальных валютах.

    Страны БРИКС конечно будут рады рассчитываться за зерно своими фантиками. Только что России индийские рупии или китайские юани, если эти страны не захотят продавать нам, то что хочет Россия за их же деньги - хороший кофе, алмазы или электронные компоненты, как здесь недавно писали про вопросы России на эту как раз тему ?
  5. Feodor13 Звание
    Feodor13
    0
    Сегодня, 10:24
    Как насчет металлов?
    Зерно наше все, но вот нагнуть мелкобритов (Лондонскую биржу),
    - это реально честолюбивый вызов.

    Саксы и ихние холопы (включая Ю.Корею) - БРИКС: счет 36-116, в млн т.
    Это только по стали (тут Китай -93 млн.т.)
  6. Алексей Рыболов Звание
    Алексей Рыболов
    0
    Сегодня, 11:48
    самое главное чтоб не сстало 2м одкб