Просто «закеросинить» БПЛА RQ-4 не получится, американцы могут попытаться использовать его для провокации с пассажирскими бортами над Чёрным морем

33
Просто «закеросинить» БПЛА RQ-4 не получится, американцы могут попытаться использовать его для провокации с пассажирскими бортами над Чёрным морем

Комментируя публикацию российского Минобороны о поручении Генштабу отреагировать на участившиеся полёты американских беспилотников-разведчиков над Чёрным морем, эксперты и обыватели стали предлагать свои варианты того, как «расправляться» с неприятельскими дронами. Среди прочего предлагается провести керосиновый сброс на дроны, как это несколько месяцев назад случилось с MQ-9 Reaper.

Однако это предложение не выглядит технически оправданным. Дело в том, что в последнее время американцы переключились на использование над Чёрным морем стратегических разведывательных БПЛА RQ-4 Global Hawk. И этих беспилотных «громил» в отличие от винтовых «Риперов» струёй керосина точно не возьмёшь.



Соответственно, «закеросинить» американский БПЛА RQ-4 не получится, и всякого рода предложения «маневров с созданием турбулентности» не выглядят в данном контексте профессиональными - по той простой причине, что против RQ-4 не сработают. Одна из причин - его потолок высоты почти в 17 км.

Соответственно, техническая возможность – прямое уничтожение осуществляющего враждебную деятельность против России стратегического беспилотника США. Только не стоит уподобляться «диванным профи», призывающим «немедленно применить ракеты для уничтожения дронов над Чёрным морем». Хотелось бы, но нужно всё-таки подходить с трезвой головой.

Дело в том, что американцы, следуя излюбленной тактике, посылают свои стратегические разведывательные дроны в то воздушное пространство, где идёт значительный пассажирский авиационный трафик. Через воздушное пространство над восточной, центральной и южной частями Чёрного моря, например, в данный момент находятся самолёты, следующие рейсами Новосибирск-Стамбул, Москва-Стамбул, Стамбул-Сеул, Лейпциг-Бангкок, Люксембург-Баку. В этой пассажирской «толчее» и привыкли действовать американские дроны, используя «пассажирское поле» как своеобразный защитный ковёр, находясь выше.

Таким образом, принимать меры в отношении «Глобал Хоуков», бесспорно, нужно. При этом не менее важно просчитывать риски того, что американцы с лёгкостью подставят любой пассажирский борт под вероятный удар, если вести речь, например, о применении зенитных ракетных комплексов. Есть значительная вероятность того, что именно к такому сценарию США и готовятся, чтобы потом раструбить о «российской агрессии» и вновь попытаться склонить на свою сторону страны Глобального юга. Соответственно, нужно сделать всё, чтобы и RQ-4 не смог передавать разведданные, и деструктивные сценарии США с «подставой» пассажирского борта, что называется, разрушить на корню. Как вариант - нейтрализация таких дронов там, где этого меньше всего ожидают их операторы. Так и технические возможности современной системы РЭБ будут отработаны. Кроме того, можно было бы отработать возможности по затягиванию полёта RQ-4 с опустошением его баков. С полными баками он способен пролететь до 22,5 тыс. км. А если добиться превышения этого значения по времени полёта при одновременном отсутствии аэродромов, куда бы дрон мог спокойно приземлиться?..

*материал выходит в новостном разделе по техническим причинам.
33 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Факапыч Звание
    Факапыч
    -1
    Сегодня, 09:55
    Система РЭБ выглядит наиболее перспективной. Пусть как в Интерстелларе посадят с помощью ноутбука на яхте. Шутка. А так ослепление приборов разведчика в каждом из диапазонов выглядит перспективно. Как будто к северу от него стоит зеркало.
    1. Кузнец 55 Звание
      Кузнец 55
      0
      Сегодня, 10:20
      Вспомните как сами американцы делали в Ираке , Югославии , Ливии . Устанавливали безполетную зону , все летательные аппараты сбивались . Я не специалист в этой области , но почему бы России не установить такую зону над Черным морем ? И плевать на все вопли амеров о международных законах . Они их соблюдают только там , где у них интерес .
      1. Павел_Свешников Звание
        Павел_Свешников
        0
        Сегодня, 10:43
        У меня тоже такая мысль сразу родилась. Если прикрываются мирняком, значит надо убрать гражданские борта с территорий откуда можно вести разведдеятельность. Кончится война - снимем ограничения. А пока летайте ребята в кругаля Черного моря.
  2. Комментарий был удален.
  3. Андрей Москвин Звание
    Андрей Москвин
    0
    Сегодня, 09:56
    Каким образом можно его гонять, чтобы топливо кончилось? Что- то интересное долго показывать?
  4. Last centurion Звание
    Last centurion
    -1
    Сегодня, 09:56
    Ещё раз:
    1. Подрыв эми- зарядов. Эксперементировали же с ними. Ну и приделать к ракете и бахнуть в пол километре чтоб электронику выжгло нафиг

    2. У всех самолётов есть воздухозаборники. Можно : взять бак подвесной. Модифицировать под сброс сыпучих грузов. Сыпануть ПГС мелкой фракции... По курсу
    Ну или дёготь...
    1. Last centurion Звание
      Last centurion
      -1
      Сегодня, 10:09
      Ps: не хотите Эми ракету можно Эми буксируемый заряд.
      Берём подвесной бак, Эми заряд с крылышками на 2км тросе, вырезаем бак как надо, суем всё это внутрь, закрепляем, делаем систему открывания-разматывания из бака. Летим , находим цель, выпускаем нашего воздушного змея, до буксируем его поближе к разведчику сверху сзади. Взрываем Эми. Всё в разведчике выгорает он падает. Спокойно отцепляем бак и на базу
      План стопроцентный. Наши сумеречные гении инженеры наверняка справятся, раз с упмк смогли.
      1. Rakovor Звание
        Rakovor
        +1
        Сегодня, 10:37
        Ага, и вместе с ним выгорают и падают все гражданские лайнеры. Господи, где таких рожают.?))
        1. Last centurion Звание
          Last centurion
          -2
          Сегодня, 10:47
          Разведчик с лайнерами рядом летает чтоль? :) Эми заряд имеет небольшой радиус. Иначе давно бы всю шумерскую технику спалили по электронике
      2. НИКНН Звание
        НИКНН
        +4
        Сегодня, 10:47
        Цитата: Last centurion
        Эми буксируемый заряд.
        Берём подвесной бак, Эми заряд с крылышками на 2км тросе

        Вы в курсе, что наши самолеты на высоте 17км могут пилотироваться только на сверхзвуке? Ну вот теперь подумайте как вашу (Эми заряд с крылышками на 2км тросе) идею осуществить. А если выше так там только МИГ-31работать сможет (нет ракету пустить могут многие), а вот маневрировать около данного беспилотника , увы не сможет ни кто. Есть наверное один только аппарат для этого подходящий М-55 «Геофизика»
        1. Аскольд65 Звание
          Аскольд65
          -2
          Сегодня, 11:11
          Цитата: НИКНН
          А если выше так там только МИГ-31работать сможет (нет ракету пустить могут многие), а вот маневрировать около данного беспилотника , увы не сможет ни кто.

          Если на такой высоте нельзя делать фигуры высшего пилотажа вокруг беспилотника, то почему бы не делать " опасные" пролёты на пересекающихся курсах ?
          Вроде как раз наши и сделали пару таких манёвров возле этого дрона, после чего он удалился на базу в Италию. А затем последовал неожиданный звонок американского министра О. ЛЛОйда нашему Белоусову. Совпадение....?
    2. Piramidon Звание
      Piramidon
      -1
      Сегодня, 10:28
      Цитата: Last centurion
      Можно : взять бак подвесной. Модифицировать под сброс сыпучих грузов. Сыпануть ПГС мелкой фракции...

      Какая разница, "сыпануть" из подвесного бака, или из авиационной пушки? Тогда уж лучше набрать на птицефабрике куриных тушек и их "сыпануть". Получится вполне обычное в авиации "столкновение с птицей" laughing
    3. Павел_Свешников Звание
      Павел_Свешников
      0
      Сегодня, 10:49
      Напоминает анекдот про средство от муравьев в виде мучной пыли. "Для применения средства поймайте муравья и насыпьте пыль ему в глаза."
      А если серьезно, то подлет к американсому беспилотнику таит опасность и для нашего борта. Американцы тоже не дураки и могут иметь прикрытие беспилотника. Не важно чем бы мы его не выводили из строя. Так что рисковать самолетом и пилотом ради беспилотника нерационально.
      1. Last centurion Звание
        Last centurion
        -1
        Сегодня, 10:54
        Да я тоже за то чтоб небо закрыть в виде бесполётной зоны или бахнуть , а там разберёмся.
        ЗЫ: но раз лампасы боятся то кроме как сыпануть муравью в глаза ничего не остается
    4. DrMad Звание
      DrMad
      0
      Сегодня, 11:32
      Похоже ты только заголовки читаешь ла и то через слово. Перечитай статью ещё раз внимательно.
    5. Grania Звание
      Grania
      0
      Сегодня, 11:49
      у этих беспилотников большая скорость и рабочая высота!!! у нас имеется только один вид и марка самолета имеющая возможности с ним пободаться!!.так что варинтов у нас нейтрализации чуть больше ноля.если только не ввязаться в прямую войну с нато!!! Наверное этот беспилотник создали только в 2023 году.раз у нас не обращали на него внимание и самое обидное.даже приблизительно рядом стоявщего у нас нет и на бумаге!!!!
  5. overland Звание
    overland
    -2
    Сегодня, 09:58
    The MQ-9 was not drowned by kerosene, but by a collision with the propeller. You can see the damaged propeller in the video.
    RQ-4 has no exposed propellers, of course.
  6. Комментарий был удален.
  7. barclay Звание
    barclay
    +1
    Сегодня, 10:00
    Так и технические возможности современной системы РЭБ будут отработаны

    Что этим хотел выразить автор.- не понятно. Опечатка?
    Чтобы воздействовать средствами РЭБ, наверно нужно чтобы это данном случае не помешало гражданским самолётам. И как это?
    1. KCA Звание
      KCA
      -2
      Сегодня, 10:15
      Чем применение средств РЭБ может помешать гражданским самолётам? У них системы связи и навигации работают на одних частотах с военными БПЛА? Очень сомневаюсь, потом, на гражданских, наверняка, стоит и ГЛОНАСС, а на беспилотниках только военный GPS
  8. Maluck Звание
    Maluck
    -1
    Сегодня, 10:01
    Насчет полетов пассажирских лайнеров на ЧМ, я сильно сомневаюсь. Из Казани в Турцию летели сначала над Каспием, потом над Азербайджаном и Турцией. Хотя по прямой, над ЧМ кратчайший путь.
    1. barclay Звание
      barclay
      +1
      Сегодня, 10:08
      Там самолёты летают не с Севера на Юг и обратно.
      1. Maluck Звание
        Maluck
        0
        Сегодня, 10:47
        Посмотрел флайтрадар, все жмутся к турецкому берегу, на морем никого нет.
        1. barclay Звание
          barclay
          +1
          Сегодня, 10:50
          Так оно и есть. И эти птички тоже летают ближе к Турции, прикрываясь гражданскими трассами. Им этого достаточно.
  9. тлауикол Звание
    тлауикол
    -1
    Сегодня, 10:24
    Лёд. Льдом попробуйте. Градины с мячик для гольфа, с подвесного контейнера. И никаких следов. Можно параллельно с керосином слить для маскировки
    1. Павел_Свешников Звание
      Павел_Свешников
      0
      Сегодня, 10:51
      Какая маскировка? Все борта отлеживаются. На беспилотнике камеры. Через час все СМИ будут показывать что делал наш борт перед тем как беспилотник вышел из строя.
      1. тлауикол Звание
        тлауикол
        -1
        Сегодня, 11:04
        Для маскировки градин в облаке керосина. Аварийный сброс топлива
    2. barclay Звание
      barclay
      0
      Сегодня, 10:58
      Чтобы такой контейнер с градинами разработать у нас уйдёт лет 10.
  10. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    +1
    Сегодня, 10:28
    Можно приводить сотни аргументов про то, как "не надо" или как "невозможно" сбить американский наводчик ракет на тот же Крым, да ещё при это "бояться" реакции международной общественности.
    Но от этой "пугливой" возни наших людей не перестанут убивать ракетами.
    Сегодня, 29 июня, "прилетело" в Балаклаву...

    Возникает вопрос, а именно: если "диванные эксперты", типа, не понимают, что надо делать, то из чего следует, что это же понимают "эксперты из генеральского списка"?
    Выходит так, что "генеральские эксперты" ничего делать и не собираются, ибо понимают куда-то "в другую сторону"...
    1. barclay Звание
      barclay
      0
      Сегодня, 10:56
      По правде, нет у нас методов против этих птичек, кроме огневого поражения. Но для этого нужна политическая воля.
      А все эти РЭБ и высыпать что-то на пути - это фантазии.
      Самое хорошее средство было бы иметь такую же птичку, но со средствами РЭБ. Но мы то этого не доросли технически.
      1. Андрей Храмов Звание
        Андрей Храмов
        0
        Сегодня, 11:01
        Уважаемый barclay!

        Да, Вы правы – политика является продолжением экономики. В России экономика контролируется олигархами. А у них «одна воля» – быстрее «замириться» на любых, пусть самых катастрофических последствиях для страны, но остаться при своих интересах, даже в положении шестёрок у англосаксов…
  11. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    +3
    Сегодня, 10:30
    Не так, уважаемый автор: Вы ставите телегу впереди лошади. Пишите, что применять ракеты земля-воздух нельзя, так там, в Черном море оживленный воздушный трафик. Сначала по дипломатическим каналам, циркулярно, рассылается нота в которой Чёрное море или определённый его район объявляется зоной ведения боевых действий, воздушное пространство над ним объявляется закрытым для пассажирского воздухоплавания и моского судоходства. Риски связанные с возможным уничтожением воздушного или морского судна возлагаются на его владельцев или государства пославших туда свои борта. После чего наши руки будут чисты: можно не признать эту ноту де юре, но де факто она будет существовать. Страховки для пассажирского воздухоплавания взлетят до запретительных тарифов и таким образом небо станет свободным для ведения боевых действий.
    1. Rakovor Звание
      Rakovor
      +1
      Сегодня, 10:43
      Вот с этого надо и начинать, а не грезить какими то мифическими ЭМИ и прочими РЭБ. Я на 100% уверен, что если бы что либо подобное было у штатов, они бы тут же объявили бесполетную зону в радиусе 500 км от их границ.
  12. ИванДурак Звание
    ИванДурак
    0
    Сегодня, 10:42
    "...но нужно всё-таки подходить с трезвой головой..."
    Не сходится такой подход с жизнью. Боятся трогать только тех кто как бешенная макака(крыса/медведь) пуляет со всех калибров в сторону случайного хлопнувшей двери.
    Сейчас следует хотя бы в качестве "маскхалата" имитировать готовность рвать всех причастных вместе с мирным населением Германий/Финляндий/Поляндий/Швецляндий...
    Иначе - чего Россию бояться? В крайнем случае - сдадутся в плен. А там и репарации.
  13. bbb Звание
    bbb
    0
    Сегодня, 11:39
    Надо сбить, сказать, что не мы и в связи с опасностью полетов закрыть воздушное пространство.