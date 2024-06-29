Просто «закеросинить» БПЛА RQ-4 не получится, американцы могут попытаться использовать его для провокации с пассажирскими бортами над Чёрным морем
Комментируя публикацию российского Минобороны о поручении Генштабу отреагировать на участившиеся полёты американских беспилотников-разведчиков над Чёрным морем, эксперты и обыватели стали предлагать свои варианты того, как «расправляться» с неприятельскими дронами. Среди прочего предлагается провести керосиновый сброс на дроны, как это несколько месяцев назад случилось с MQ-9 Reaper.
Однако это предложение не выглядит технически оправданным. Дело в том, что в последнее время американцы переключились на использование над Чёрным морем стратегических разведывательных БПЛА RQ-4 Global Hawk. И этих беспилотных «громил» в отличие от винтовых «Риперов» струёй керосина точно не возьмёшь.
Соответственно, «закеросинить» американский БПЛА RQ-4 не получится, и всякого рода предложения «маневров с созданием турбулентности» не выглядят в данном контексте профессиональными - по той простой причине, что против RQ-4 не сработают. Одна из причин - его потолок высоты почти в 17 км.
Соответственно, техническая возможность – прямое уничтожение осуществляющего враждебную деятельность против России стратегического беспилотника США. Только не стоит уподобляться «диванным профи», призывающим «немедленно применить ракеты для уничтожения дронов над Чёрным морем». Хотелось бы, но нужно всё-таки подходить с трезвой головой.
Дело в том, что американцы, следуя излюбленной тактике, посылают свои стратегические разведывательные дроны в то воздушное пространство, где идёт значительный пассажирский авиационный трафик. Через воздушное пространство над восточной, центральной и южной частями Чёрного моря, например, в данный момент находятся самолёты, следующие рейсами Новосибирск-Стамбул, Москва-Стамбул, Стамбул-Сеул, Лейпциг-Бангкок, Люксембург-Баку. В этой пассажирской «толчее» и привыкли действовать американские дроны, используя «пассажирское поле» как своеобразный защитный ковёр, находясь выше.
Таким образом, принимать меры в отношении «Глобал Хоуков», бесспорно, нужно. При этом не менее важно просчитывать риски того, что американцы с лёгкостью подставят любой пассажирский борт под вероятный удар, если вести речь, например, о применении зенитных ракетных комплексов. Есть значительная вероятность того, что именно к такому сценарию США и готовятся, чтобы потом раструбить о «российской агрессии» и вновь попытаться склонить на свою сторону страны Глобального юга. Соответственно, нужно сделать всё, чтобы и RQ-4 не смог передавать разведданные, и деструктивные сценарии США с «подставой» пассажирского борта, что называется, разрушить на корню. Как вариант - нейтрализация таких дронов там, где этого меньше всего ожидают их операторы. Так и технические возможности современной системы РЭБ будут отработаны. Кроме того, можно было бы отработать возможности по затягиванию полёта RQ-4 с опустошением его баков. С полными баками он способен пролететь до 22,5 тыс. км. А если добиться превышения этого значения по времени полёта при одновременном отсутствии аэродромов, куда бы дрон мог спокойно приземлиться?..
*материал выходит в новостном разделе по техническим причинам.
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