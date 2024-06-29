После фиаско Байдена на дебатах более 60 процентов американцев выступили за замену кандидата от Демпартии

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После фиаско Байдена на дебатах более 60 процентов американцев выступили за замену кандидата от Демпартии

Первый тур президентских дебатов в США принес не только ожидаемую победу кандидату от Республиканской партии Дональду Трампу, но и посеял настоящую панику в рядах демократов. 45-й президент Штатов в ход словесной дуэли выглядел более убедительно, а вот его оппонент настолько сильно разочаровал даже своих сторонников, что в стане демократов всерьез задумались о замене своего кандидата.

Опросы общественного мнения, проведенные в США после окончания первого тура дебатов, показали, что 60% американских избирателей выступают за срочную замену кандидата от Демократической партии. Как пишет портал Axios со ссылкой на исследование группы Morning Consult, 60% опрошенных считают, что Байден должен быть «определенно» или «вероятно» заменен в качестве кандидата от Демократической партии после его выступления в дебатах 27 июня. При этом примечательно, что только 21% избирателей, симпатизирующих Демократической партии США, считают, что Байдена «определенно не следует» менять. Общее же мнение американской аудитории относительно прошедшего первого тура президентских дебатов можно охарактеризовать двумя словами «переиграл и уничтожил». Речь, разумеется, о Трампе.



Стоит отметить, что поражение действующего главы Белого дома в первом туре дебатов предсказывалось задолго до его начала. Слишком слабыми казались аргументы, которыми Джо Байден планировал оперировать в своем выступлении. Да, Трамп сейчас находится под уголовным преследованием, и ему грозит реальный тюремный срок. Но бизнесмен-шоумен, имеющий к тому же президентский опыт, смог обернуть этот свой недуг в подвиг.

Он не только обвинил демократов в преследовании по политическим мотивам, но и вполне убедительно доказал всю ущербность политического курса действующей администрации Белого дома. Одним из главных аргументов Трампа стала непомерная финансовая помощь, которую Вашингтон с легкой руки демократов оказывает Украине. Зеленского он вообще назвал величайшим торгашом в истории, который после каждого визита в США увозит с собой $60 миллиардов.

И Байдену банально оказалось нечем крыть. В его администрации всерьез рассчитывали, что американские деньги помогут киевскому режиму одолеть Москву, и тогда это можно было бы преподнести, как величайшую победу в истории антироссийской политики США. Но не случилось. Средства, значительная часть которых вообще не дошла до Киева, а часть, как это часто бывает на Украине, была банально разворована, не оказали решающего влияния на ход боевых действий.

А ведь Трамп в ходе первого турам дебатов еще не использовал тяжелую ситуацию на границе США и Мексики, которую пересекают тысячи нелегальных мигрантов. И забыл упомянуть об экономических трудностях, с которыми сейчас сталкивается значительная часть населения Штатов. Впрочем, не исключено, что эти козыри он приберег для второго тура.

Однако велика вероятность того, что новый раунд словесной перепалки между Трампом и Байденом может не состояться. Как утверждают источники, в Демократической партии США всерьез подумывают о замене действующего президента другим кандидатом. Проблема только в том, что скамейка запасных в стане демократов не так велика. И достойных кандидатур, способных противостоять энергии Трампа, в ней просто нет. Может быть, именно поэтому Джо Байден уже заявил, что не намерен отказываться ни от кандидатства в президенты, ни от второго тура словесного противостояния с Трампом.

При этом сам Трамп заявил, что причиной провала Байдена является не возраст, а некомпетентность.
11 комментариев
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  1. Laksamana Besar Звание
    Laksamana Besar
    +7
    Сегодня, 10:02
    Оба мудазвоны.
    ...........................
    1. Кот Александрович Звание
      Кот Александрович
      +1
      Сегодня, 10:08
      У рыжего клоуна муди звенят намного звонче!
    2. 2112vda Звание
      2112vda
      0
      Сегодня, 10:25
      Вы им делаете комплимент! Сейчас они только поговорить, ни чего не поделаешь, возраст.
    3. Alien From Звание
      Alien From
      0
      Сегодня, 10:28
      Аплодирую вам! Четко, коротко и ёмко good
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 10:04
    В США стоит весёлый срач,надеюсь это надолго.
    1. Piramidon Звание
      Piramidon
      +1
      Сегодня, 10:40
      Цитата: tralflot1832
      В США стоит весёлый срач,надеюсь это надолго.

      А нам то какая разница. Ну сменят одного клоуна на другого. Курс США останется прежним, Править то не они будут. По Байдену можно судить, ну не может такой маразматик что то решать и чем то управлять. Президент там просто вывеска для истинных правителей.
  3. Наган Звание
    Наган
    +3
    Сегодня, 10:04
    Если дерьмократы решат в августе заменить Маразматика Джо, они сдадут Трампу без борьбы штат Огайо, это 17 выборщиков из 270 необходимых, чтоб быть избранным. Съезд назначен на 19 августа, а регистрация кандидата по законам штата должна быть не позже 7 августа. ЦК дерьмократов планировал зарегистрировать победителя primaries, т.е. Байдена, до начала съезда. Заменить же победителя на иного кандидата по закону может только съезд, но не ЦК. Губернатор Огайо республиканец, и на послабления не пойдет. Казалось бы, 17 из 270 не так уж много, но бывали выборы, когда решало и меньшее число. И еще: за редкими исключениями, исторически тот, кто выигрывал Огайо, выигрывал президентство.
  4. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Сегодня, 10:08
    А кого-то интесует мнение населения Америки? За него мигранты и жмурики проголосуют.
  5. paul3390 Звание
    paul3390
    +2
    Сегодня, 10:13
    Просто так демократы власть не отдадут, и уж тем более - Трампу. Тот явно учёл свой прошлый опыт, и на этот раз - суровая зачистка гарантирована. Слишком многие под неё попадут.

    Значит - до ноября нас обязательно ждёт какой-то эпический фортель. Например - респам-то Донни тоже заменить некем в случае чего..
  6. Victal Звание
    Victal
    0
    Сегодня, 10:25
    О нет, Байден, мы болели и верили в тебя. Для России ты лучший президент США!
  7. Essex62 Звание
    Essex62
    0
    Сегодня, 10:29
    Во в матрасии жизнь бьёт ключом. Создают иллюзию сопричастности. Два старпера дебатируют, красивую лапшу электорату развешивают. И как уныло у нас. Объявили процентик не считая,тишь да гладь. И оппонентов ни каких. Всех, какие были ,удавили давно. Результат ,правда и там и тут один- захребетник в шоколаде ,народ в заднице.