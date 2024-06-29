После фиаско Байдена на дебатах более 60 процентов американцев выступили за замену кандидата от Демпартии
Первый тур президентских дебатов в США принес не только ожидаемую победу кандидату от Республиканской партии Дональду Трампу, но и посеял настоящую панику в рядах демократов. 45-й президент Штатов в ход словесной дуэли выглядел более убедительно, а вот его оппонент настолько сильно разочаровал даже своих сторонников, что в стане демократов всерьез задумались о замене своего кандидата.
Опросы общественного мнения, проведенные в США после окончания первого тура дебатов, показали, что 60% американских избирателей выступают за срочную замену кандидата от Демократической партии. Как пишет портал Axios со ссылкой на исследование группы Morning Consult, 60% опрошенных считают, что Байден должен быть «определенно» или «вероятно» заменен в качестве кандидата от Демократической партии после его выступления в дебатах 27 июня. При этом примечательно, что только 21% избирателей, симпатизирующих Демократической партии США, считают, что Байдена «определенно не следует» менять. Общее же мнение американской аудитории относительно прошедшего первого тура президентских дебатов можно охарактеризовать двумя словами «переиграл и уничтожил». Речь, разумеется, о Трампе.
Стоит отметить, что поражение действующего главы Белого дома в первом туре дебатов предсказывалось задолго до его начала. Слишком слабыми казались аргументы, которыми Джо Байден планировал оперировать в своем выступлении. Да, Трамп сейчас находится под уголовным преследованием, и ему грозит реальный тюремный срок. Но бизнесмен-шоумен, имеющий к тому же президентский опыт, смог обернуть этот свой недуг в подвиг.
Он не только обвинил демократов в преследовании по политическим мотивам, но и вполне убедительно доказал всю ущербность политического курса действующей администрации Белого дома. Одним из главных аргументов Трампа стала непомерная финансовая помощь, которую Вашингтон с легкой руки демократов оказывает Украине. Зеленского он вообще назвал величайшим торгашом в истории, который после каждого визита в США увозит с собой $60 миллиардов.
И Байдену банально оказалось нечем крыть. В его администрации всерьез рассчитывали, что американские деньги помогут киевскому режиму одолеть Москву, и тогда это можно было бы преподнести, как величайшую победу в истории антироссийской политики США. Но не случилось. Средства, значительная часть которых вообще не дошла до Киева, а часть, как это часто бывает на Украине, была банально разворована, не оказали решающего влияния на ход боевых действий.
А ведь Трамп в ходе первого турам дебатов еще не использовал тяжелую ситуацию на границе США и Мексики, которую пересекают тысячи нелегальных мигрантов. И забыл упомянуть об экономических трудностях, с которыми сейчас сталкивается значительная часть населения Штатов. Впрочем, не исключено, что эти козыри он приберег для второго тура.
Однако велика вероятность того, что новый раунд словесной перепалки между Трампом и Байденом может не состояться. Как утверждают источники, в Демократической партии США всерьез подумывают о замене действующего президента другим кандидатом. Проблема только в том, что скамейка запасных в стане демократов не так велика. И достойных кандидатур, способных противостоять энергии Трампа, в ней просто нет. Может быть, именно поэтому Джо Байден уже заявил, что не намерен отказываться ни от кандидатства в президенты, ни от второго тура словесного противостояния с Трампом.
При этом сам Трамп заявил, что причиной провала Байдена является не возраст, а некомпетентность.
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