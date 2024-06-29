Американский экономист Роджерс раскритиковал США за использование активов России

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Американский экономист Роджерс раскритиковал США за использование активов России

Американский экономист и писатель Джим Роджерс подверг критике политику властей свой страны, которые решили использовать прибыль с российских активов, а по сути крадут чужие деньги.

США крадут российские деньги, используя активы России для поддержки Украины

- сказал Роджерс (цитата РИА Новости).



Экономист отметил, что он не является сторонником подобных мер. При этом, по словам Роджерса, правительства многих стран предпринимали такие шаги в условиях военных действий. Нынешние же американские власти пойдут на все ради поддержки Киева, считает писатель из США.

Напомним, что после начала СВО на Украине западные страны заморозили, по некоторым данным, до 300 миллиардов долларов российских активов.

Долгое время на Западе решают, что с ними делать. Многие горячие головы призывают их конфисковать и пустить на поддержку Украины. Вероятно, западные лидеры уже приняли бы такое решение, если бы не боялись последствий для своих стран. Эксперты говорят, что это очень сильно скажется на имидже стран Запада и, следовательно, на инвестиционном климате.

Не решившись на конфискацию самих российских активов, США и ЕС в последнее время обговаривают варианты использования прибыли от них. В частности, рассматривается возможность выделения Украине кредита в 50 млрд долларов, используя доходы от российских активов.
11 комментариев
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  1. Ilya-spb Звание
    Ilya-spb
    +1
    Сегодня, 10:53
    Отдайте наши деньги!

    Возьмите взамен Силуанова, Хуснуллина и Сахипзадову.)))
    1. мордвин 3 Звание
      мордвин 3
      -1
      Сегодня, 10:57
      Цитата: Ilya-spb
      Возьмите взамен Силуанова, Хуснуллина и Сахипзадову.)))

      Да зачем они им не упали.... Сапихзадовна, Хуснулинн...
      1. marchcat Звание
        marchcat
        +1
        Сегодня, 11:04
        Может они им и не нужны, но обеими руками "ЗА"! good
        1. мордвин 3 Звание
          мордвин 3
          -1
          Сегодня, 11:06
          Цитата: marchcat
          Может они им и не нужны,

          Нужны, нужны, они им...
      2. ettore Звание
        ettore
        +1
        Сегодня, 11:40
        Цитата: мордвин 3
        Да зачем они им не упали.... Сапихзадовна, Хуснулинн...

        Не наше дело, всё равно пусть забирают, надо обменять, а там у себя пусть решают, что с этим делать.
        1. мордвин 3 Звание
          мордвин 3
          0
          Сегодня, 11:46
          Цитата: ettore
          Не наше дело, всё равно пусть забирают,

          Как это? Не, я не согласен!
    2. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +2
      Сегодня, 11:04
      Возьмите взамен Силуанова, Хуснуллина и Сахипзадову.)))

      Эти и ста баксов не стоят - зачем они им...??? У них и своих таких хватает... Ну а насчет воровства... Так им не привыкать... Сначала земли индейцев своровали, потом золото у всех приватизировали, спрятав его в Форт-Ноксе... Потом ФРС и правила торговли нефтью за доллары придумали, своровав иракскую, сирийскую и ливийскую нефть ну а теперь просто общие для всех правила сосуществования установили... Ну а для тех стран, которые не согласны по этим правилам жить, либо переворот, либо войнушку устраивают... am
      1. мордвин 3 Звание
        мордвин 3
        +1
        Сегодня, 11:53
        Цитата: Lev_Russia
        Эти и ста баксов не стоят

        Они намного больше, как считают, стоят.
  2. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 11:13
    Теперь:"имидж-ничто,жадность-всё!"....похоже,янки надеются,как обычно,цыкнуть на "партнёров" и те всё равно понесут свои денежки в казну "исключительных".....
  3. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    +2
    Сегодня, 11:14
    Они - раса воров, пиратов, они всегда посвящали себя воровству. Армаде пришлось пересечь океаны, чтобы защитить галеоны с золотом и серебром, которые эти жалкие англосаксы намеревались украсть для своей королевы-пиратки. Они украдут у вас 300 миллиардов евро, если вы не будете достаточно умны, чтобы наложить арест на западные активы такой стоимости. Не сомневайтесь в этом.
  4. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    0
    Сегодня, 11:40
    В частности, рассматривается возможность выделения Украине кредита в 50 млрд долларов, используя доходы от российских активов.
    Что то тишина, по поводу ответки )), с нашей стороны. request