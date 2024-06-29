Американский экономист Роджерс раскритиковал США за использование активов России
Американский экономист и писатель Джим Роджерс подверг критике политику властей свой страны, которые решили использовать прибыль с российских активов, а по сути крадут чужие деньги.
- сказал Роджерс (цитата РИА Новости).
Экономист отметил, что он не является сторонником подобных мер. При этом, по словам Роджерса, правительства многих стран предпринимали такие шаги в условиях военных действий. Нынешние же американские власти пойдут на все ради поддержки Киева, считает писатель из США.
Напомним, что после начала СВО на Украине западные страны заморозили, по некоторым данным, до 300 миллиардов долларов российских активов.
Долгое время на Западе решают, что с ними делать. Многие горячие головы призывают их конфисковать и пустить на поддержку Украины. Вероятно, западные лидеры уже приняли бы такое решение, если бы не боялись последствий для своих стран. Эксперты говорят, что это очень сильно скажется на имидже стран Запада и, следовательно, на инвестиционном климате.
Не решившись на конфискацию самих российских активов, США и ЕС в последнее время обговаривают варианты использования прибыли от них. В частности, рассматривается возможность выделения Украине кредита в 50 млрд долларов, используя доходы от российских активов.
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