Арестованный за организацию попытки госпереворота боливийский генерал утверждает, что действовал якобы по приказу президента страны
Бывшему командующему армии Боливии, обвиняемому в организации неудавшейся попытки государственного переворота, прокуратура страны избрала меру пресечения в виде шестимесячного содержания под стражей.
По словам государственного прокурора Сезара Силеса, генералу Хуану Хосе Суниге предъявлены обвинения в терроризме и организации госпереворота. При этом обвиняемый утверждает, что попытку госпереворота якобы санкционировал президент страны, при этом рассчитывая таким образом повысить свой падающий рейтинг.
Странное заявление. Особенно при учёте того, что если Суниге действительно поступал такой приказ от главы государства, то зачем же он об этом говорит органам правосудия? Больше похоже на новую попытку очернить политические власти Боливии мятежным генералом, которого не поддержал народ.
Если Сунига будет признан виновным по предъявленным ему обвинениям, за терроризм, согласно боливийскому законодательству, ему грозит тюремное заключение на срок от 15 до 20 лет, а за попытку вооруженного госпереворота — от 5 до 15 лет.
Ранее президент Боливии сообщил, что, по имеющимся у него сведениям, заговорщики из армии, предпринявшие попытку военного переворота, имели сообщников в боливийских спецслужбах, которые знали о подготовке переворота, однако скрывали это от своего руководства, фактически дезинформируя власти.
Пособничество со стороны спецслужб могло стать критическим фактором, способным обеспечить успех переворота, однако к счастью для властей Боливии, организационный уровень у несостоявшихся путчистов оказался весьма посредственным и восстание завершилось неудачно для заговорщиков.
Вероятнее всего, помимо основательной чистки в боливийской армии в ближайшее время можно также ожидать и чистку в спецслужбах страны. В настоящее время, как сообщил министр внутренних дел страны Карлос дель Кастильо, правоохранительными органами Боливии задержан 21 человек по делу о попытке государственного переворота.
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