Арестованный за организацию попытки госпереворота боливийский генерал утверждает, что действовал якобы по приказу президента страны

8
Арестованный за организацию попытки госпереворота боливийский генерал утверждает, что действовал якобы по приказу президента страны

Бывшему командующему армии Боливии, обвиняемому в организации неудавшейся попытки государственного переворота, прокуратура страны избрала меру пресечения в виде шестимесячного содержания под стражей.

По словам государственного прокурора Сезара Силеса, генералу Хуану Хосе Суниге предъявлены обвинения в терроризме и организации госпереворота. При этом обвиняемый утверждает, что попытку госпереворота якобы санкционировал президент страны, при этом рассчитывая таким образом повысить свой падающий рейтинг.



Странное заявление. Особенно при учёте того, что если Суниге действительно поступал такой приказ от главы государства, то зачем же он об этом говорит органам правосудия? Больше похоже на новую попытку очернить политические власти Боливии мятежным генералом, которого не поддержал народ.

Если Сунига будет признан виновным по предъявленным ему обвинениям, за терроризм, согласно боливийскому законодательству, ему грозит тюремное заключение на срок от 15 до 20 лет, а за попытку вооруженного госпереворота — от 5 до 15 лет.

Ранее президент Боливии сообщил, что, по имеющимся у него сведениям, заговорщики из армии, предпринявшие попытку военного переворота, имели сообщников в боливийских спецслужбах, которые знали о подготовке переворота, однако скрывали это от своего руководства, фактически дезинформируя власти.

Пособничество со стороны спецслужб могло стать критическим фактором, способным обеспечить успех переворота, однако к счастью для властей Боливии, организационный уровень у несостоявшихся путчистов оказался весьма посредственным и восстание завершилось неудачно для заговорщиков.

Вероятнее всего, помимо основательной чистки в боливийской армии в ближайшее время можно также ожидать и чистку в спецслужбах страны. В настоящее время, как сообщил министр внутренних дел страны Карлос дель Кастильо, правоохранительными органами Боливии задержан 21 человек по делу о попытке государственного переворота.
8 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +2
    Сегодня, 10:51
    Я так понимаю, президент сам себя приказал свергнуть... Странно конечно... Впрочем для повышения своего рейтинга у электората или срыва выборов можно этим и воспользоваться, но тогда зачем генерала (как свидетеля) живём взяли...??? Можно было и грохнуть в этой заварухе... am
    1. marchcat Звание
      marchcat
      +1
      Сегодня, 11:02
      А не проще проверить генерала на полиграфе, правду он говорит или брешет.
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +2
        Сегодня, 11:07
        Генералы так много брешут, что сами начинают верить в то что брешут... Тут никакой полиграф не поможет... Ну разве что в виде дыбы... Ну а на ней все сознаются... Даже в том что никогда не совершали... hi
      2. ТермиНахТер Звание
        ТермиНахТер
        +1
        Сегодня, 11:09
        Полиграф - это отнюдь не 100 %. Обманывали эту чудо технику, бывали случаи.
        1. marchcat Звание
          marchcat
          +1
          Сегодня, 11:11
          Ну тогда сыворотку правды вколоть...
          1. ТермиНахТер Звание
            ТермиНахТер
            0
            Сегодня, 11:18
            "Сыворотка правды" - это немножко сказка. Знакомый профессор - психиатр, по работе несколько раз пересекались, объяснял под чашку коньяка))) Это лекарственные препараты, воздействующие на психику человека, некоторые из них продаются в свободной продаже, как успокоительные, в небольших дозировках. Нужно очень точно рассчитать дозировку, применительно к параметрам данного организма - анализы и другие обследования. Плюс - задавать правильные вопросы, это делает специально обученный человек. Но даже все вышеперечисленное - отнюдь не гарантирует 100 % результат.
  2. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +1
    Сегодня, 11:07
    Не только наши урки умеют "включать дурика")))
  3. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    0
    Сегодня, 11:17
    Не так важно почему была попытка переворота. Важнее то, что боливийскую армию ждёт чистка. А значит их президент укрепит свою власть и в зависимости от его курса, останется договороспособным, возможно для нас