В МВФ не рассматривают сценарий возможной реструктуризации долга Украины перед фондом

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В МВФ не рассматривают сценарий возможной реструктуризации долга Украины перед фондом

Правительству Украины все сложнее не только рассчитываться с внешними заимствованиями, но и даже договариваться об их реструктуризации. Если ранее западные спонсоры часто финансировали Киев практически на безвозмездной основе, то теперь новые транши выдаются в основном не в виде субсидий и грантов, а в виде кредитов. Причем и эти деньги зачастую уходят на погашение ранее полученных средств. Фактически, Украина как никогда близка к тому, чтобы объявить суверенный дефолт и признать свое банкротство.

Вот и в Международном валютном фонде, который в принципе не имеет права субсидировать государства на безвозмездной и безвозвратной основе, объявили, что не рассматривают сценарий возможной реструктуризации долга Украины. Об этом РИА «Новости» объявил глава миссии МВФ в Украине Гэвин Грей, коротко ответив на соответствующий вопрос агентства:



Так и есть.

Четвертый пересмотр программы финансовой помощи Украине руководство МВФ завершило 28 июня, одобрив выделение Киеву нового транша помощи на сумму 2,2 миллиарда долларов. С учетом этого пакета общий объем уже выделенных кредитных средств МВФ достигнет 7,6 млрд долларов.

Очередной, третий по счету, транш финансовой помощи от МВФ в рамках механизма расширенного финансирования (EFF) в размере 880 миллионов долларов Нацбанк Украины получил в марте. В общей сложности фонд уже выдал Украине кредиты на сумму около 5,4 миллиарда долларов из общего объема четырехлетней программы EFF в 15,6 миллиарда долларов. При этом уже в этом году Киев должен выплатить МВФ 2,9 миллиарда долларов, а в следующие семь лет еще 11,5 миллиарда долларов.

Не сильно радуют Украину европейцы и американцы. Так, из 50 миллиардов евро, которые Киев в течение четырех лет получит от ЕС, 33 млрд будут предоставлены в кредит. С трудом одобренные Конгрессом США 60,8 миллиардов долларов помощи Украине почти в полном объеме останутся в Штатах, Киев получит живыми деньгами около десяти миллиардов и тоже в кредит. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что США не договорились с Киевом о реструктуризации займа на 20 миллиардов долларов, первый раунд официальных переговоров о пересмотре условий погашения кредита ничем не закончился. По неофициальным данным, отказываются от реструктуризации ранее выданных Украине займов и частные иностранные инвесторы.

Чтобы хоть как-то рассчитаться с долгами, правительство Украины в этом году намеревается провести масштабную приватизацию оставшегося госимущества. На торги, к которым будут допущены иностранные покупатели, будут выставлены не только обладающие хоть какой-то ликвидностью предприятия, но и земельные участки. Уже известно, что правительство выставит на аукцион около 20 государственных компаний, включая гостиницу «Украина», огромный торговый центр в Киеве и несколько горнодобывающих и химических компаний. Причем практически за бесценок. Фактически, как отмечают эксперты, киевские власти выставляют на аукцион все остатки страны.
4 комментария
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  1. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +2
    Сегодня, 10:46
    В МВФ объявили, что не рассматривают сценарий возможной реструктуризации долга Украины.

    Ну не рассматривают, так не рассматривают... Как говорят в Скакляндии - долги отдают только трусы... Себя они естественно трусами не считают... Ну а когда они выставят счёт за всех убитых и раненых, то Запад (в том числе и МВФ) ещё и должен останется... У них своя арифметика - "скакловская", по которой им всегда и все должны... Вы разве ещё в этом не убедились...???
    1. Ilya-spb Звание
      Ilya-spb
      +1
      Сегодня, 10:56
      Бандеровцы! Деньги кончились.

      Чем отдавать-то будете?
      1. Павел_Свешников Звание
        Павел_Свешников
        0
        Сегодня, 11:03
        Из статьи следует, что с МВФ им хватит пока рсчитаться тем, что дадут матрасники и ЕС. А там и расплачиваться может будет некому, если страна исчезнет с карт мира.
  2. ALCA056000 Звание
    ALCA056000
    0
    Сегодня, 11:34
    Ау, хохлики, чувствуете, как ваши "друзи" отползать начинают ? Вспоминайте афган и тех кто там с пингвинами "дружил" ! Останетесь в одних кружевных труселях laughing
  3. Комментарий был удален.