В МВФ не рассматривают сценарий возможной реструктуризации долга Украины перед фондом
Правительству Украины все сложнее не только рассчитываться с внешними заимствованиями, но и даже договариваться об их реструктуризации. Если ранее западные спонсоры часто финансировали Киев практически на безвозмездной основе, то теперь новые транши выдаются в основном не в виде субсидий и грантов, а в виде кредитов. Причем и эти деньги зачастую уходят на погашение ранее полученных средств. Фактически, Украина как никогда близка к тому, чтобы объявить суверенный дефолт и признать свое банкротство.
Вот и в Международном валютном фонде, который в принципе не имеет права субсидировать государства на безвозмездной и безвозвратной основе, объявили, что не рассматривают сценарий возможной реструктуризации долга Украины. Об этом РИА «Новости» объявил глава миссии МВФ в Украине Гэвин Грей, коротко ответив на соответствующий вопрос агентства:
Четвертый пересмотр программы финансовой помощи Украине руководство МВФ завершило 28 июня, одобрив выделение Киеву нового транша помощи на сумму 2,2 миллиарда долларов. С учетом этого пакета общий объем уже выделенных кредитных средств МВФ достигнет 7,6 млрд долларов.
Очередной, третий по счету, транш финансовой помощи от МВФ в рамках механизма расширенного финансирования (EFF) в размере 880 миллионов долларов Нацбанк Украины получил в марте. В общей сложности фонд уже выдал Украине кредиты на сумму около 5,4 миллиарда долларов из общего объема четырехлетней программы EFF в 15,6 миллиарда долларов. При этом уже в этом году Киев должен выплатить МВФ 2,9 миллиарда долларов, а в следующие семь лет еще 11,5 миллиарда долларов.
Не сильно радуют Украину европейцы и американцы. Так, из 50 миллиардов евро, которые Киев в течение четырех лет получит от ЕС, 33 млрд будут предоставлены в кредит. С трудом одобренные Конгрессом США 60,8 миллиардов долларов помощи Украине почти в полном объеме останутся в Штатах, Киев получит живыми деньгами около десяти миллиардов и тоже в кредит. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что США не договорились с Киевом о реструктуризации займа на 20 миллиардов долларов, первый раунд официальных переговоров о пересмотре условий погашения кредита ничем не закончился. По неофициальным данным, отказываются от реструктуризации ранее выданных Украине займов и частные иностранные инвесторы.
Чтобы хоть как-то рассчитаться с долгами, правительство Украины в этом году намеревается провести масштабную приватизацию оставшегося госимущества. На торги, к которым будут допущены иностранные покупатели, будут выставлены не только обладающие хоть какой-то ликвидностью предприятия, но и земельные участки. Уже известно, что правительство выставит на аукцион около 20 государственных компаний, включая гостиницу «Украина», огромный торговый центр в Киеве и несколько горнодобывающих и химических компаний. Причем практически за бесценок. Фактически, как отмечают эксперты, киевские власти выставляют на аукцион все остатки страны.
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