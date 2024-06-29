В США назвали десять политиков-демократов, которые могли бы заменить Байдена в предвыборной гонке

Демократическая партия США очень болезненно переживает поражение Джо Байдена в первом туре президентских дебатов с Дональдом Трампом. Конечно, фиаско действующего главы Белого дома было в какой-то степени ожидаемым. Но мало кто предполагал, что уже по итогам первого раунда словесной перепалки демократам придется задуматься о замене кандидата.Однако настоящая проблема для Демократической партии США сегодня заключается даже не в том, что Джо Байден проиграл. Настоящей бедой демократов является очевидная скудость кадрового резерва. К примеру, близкая к Демократической партии Штатов газета The Washington Post с трудом наскребла десять фамилий, которые могли бы заменить Байдена. И тот факт, что действующий глава Белого дома высказал намерение продолжать президентскую гонку, при определенных раскладах может и не стать определяющим фактором.Десятку кандидатов на замену Байдену, представленную изданием, ожидаемо возглавляет вице-президент США Камалла Харрис. А кроме нее в этот список входят губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер, министр транспорта Пит Буттиджич, губернатор Пенсильвании Джош Шапиро, губернатор Колорадо Джаред Полис, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, сенатор от Джорджии Рафаэль Уорнок, бывшая первая леди США Мишель Обама, сенатор от Миннесоты Эми Клобушар и губернатор Кентукки Энди Бешир.Даже беглого взгляда на этот список достаточно, чтобы понять: мало-мальски серьезных кандидатов в нем всего двое. Это губернатор Мичигана Гретхен Уитмер, считающаяся восходящей звездой Демократического движения, и экс-первая леди Штатов Мишель Обама. Но последняя не проявляла интереса к выборам, а Уитмер при всех тех авансах, что ей раздают, слишком молода в политическом плане. И чтобы сделать из нее реального оппонента Трампу, демократам потребуется время, которого у них сейчас нет.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»