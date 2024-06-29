В США назвали десять политиков-демократов, которые могли бы заменить Байдена в предвыборной гонке

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В США назвали десять политиков-демократов, которые могли бы заменить Байдена в предвыборной гонке

Демократическая партия США очень болезненно переживает поражение Джо Байдена в первом туре президентских дебатов с Дональдом Трампом. Конечно, фиаско действующего главы Белого дома было в какой-то степени ожидаемым. Но мало кто предполагал, что уже по итогам первого раунда словесной перепалки демократам придется задуматься о замене кандидата.

Однако настоящая проблема для Демократической партии США сегодня заключается даже не в том, что Джо Байден проиграл. Настоящей бедой демократов является очевидная скудость кадрового резерва. К примеру, близкая к Демократической партии Штатов газета The Washington Post с трудом наскребла десять фамилий, которые могли бы заменить Байдена. И тот факт, что действующий глава Белого дома высказал намерение продолжать президентскую гонку, при определенных раскладах может и не стать определяющим фактором.



Десятку кандидатов на замену Байдену, представленную изданием, ожидаемо возглавляет вице-президент США Камалла Харрис. А кроме нее в этот список входят губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер, министр транспорта Пит Буттиджич, губернатор Пенсильвании Джош Шапиро, губернатор Колорадо Джаред Полис, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, сенатор от Джорджии Рафаэль Уорнок, бывшая первая леди США Мишель Обама, сенатор от Миннесоты Эми Клобушар и губернатор Кентукки Энди Бешир.

Даже беглого взгляда на этот список достаточно, чтобы понять: мало-мальски серьезных кандидатов в нем всего двое. Это губернатор Мичигана Гретхен Уитмер, считающаяся восходящей звездой Демократического движения, и экс-первая леди Штатов Мишель Обама. Но последняя не проявляла интереса к выборам, а Уитмер при всех тех авансах, что ей раздают, слишком молода в политическом плане. И чтобы сделать из нее реального оппонента Трампу, демократам потребуется время, которого у них сейчас нет.
10 комментариев
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  1. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    +2
    Сегодня, 10:33
    Кеннеди они не хотят...
    1. Ilya-spb Звание
      Ilya-spb
      +1
      Сегодня, 10:51
      Кеннеди отомстит им за предков.

      У Трампа сейчас преимущество во времени. У демократов его нет...

      И у демократов нет ... Аналога Путина.

      Байден, кстати, не хочет "устать и уйти".
  2. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +6
    Сегодня, 10:35
    Западные женщины политики намного агрессивнее политиков мужчин... То ли от неудовлетворённости (их мужья столько не выпьют), то ли от природы такие... Как паучихи, которые в случае чего только так сожрут самцов...Вот только их их во главе и без того самой агрессивной страны и не хватало...
    1. marchcat Звание
      marchcat
      +1
      Сегодня, 10:56
      Вот только их их во главе и без того самой агрессивной страны и не хватало...
      Да, это будет нечто. Но ведь негр был, теперь настала очередь и "бабы-дуры". Видно у них такой рок судьбы.
    2. Кузнец 55 Звание
      Кузнец 55
      +1
      Сегодня, 11:21
      Недаром говорят в последнее время : У войны …. женское лицо . Мужики более сдержанные , почти все служили , и понимают последствия .
  3. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    +1
    Сегодня, 10:47
    Демократия изобретена в рабовладельческом обществе для комфортного политического проживания одних за счёт тотального унижения других.
  4. Ivan F Звание
    Ivan F
    +4
    Сегодня, 11:05
    Абсолютно без разницы, кто там в кресле президента будет сидеть. Президент в США,фигура абсолютно номинальная, просто что бы, хоть что-то показать наивным избирателям. Настоящие правители скрыты в глубинах партий и различных фондов.
  5. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 11:24
    Тетеньку с членом выдвигайте , это которая муж у Барака Бизьяныча.
    1. bbb Звание
      bbb
      0
      Сегодня, 11:41
      Побольше трансгендеров, хороших и разных.
  6. rotfuks Звание
    rotfuks
    0
    Сегодня, 11:28
    Почему все забывают про жену самоходного Джо которая Джилл? Она наверняка уже рулит делами вместо Джо. Она отлично держится на трибуне и умеет держать публику в зале. А сделать из нее политика очень просто.