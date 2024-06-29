Депутат Госдумы назвал агрессией полёты американских беспилотников над Чёрным морем
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Полеты разведывательных беспилотников США над акваторией Черного моря являются агрессией и реальной угрозой для РФ.
Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет. По его словам, Россия будет вынуждена ответить на провокацию.
Ответ России на провокации США в Черном море будет вынужденной мерой перед лицом агрессии и реальной угрозы для жизни и здоровья российских граждан. Поэтому все международные правила и законы, используемые противником как прикрытие, отходят на второй план, пока не минует опасность и не снизится градус напряженности
– сказал парламентарий.
Он добавил, что любое другое поведение России будет воспринято противником как слабость.
Напомним, в Москве считают, что американские разведывательные беспилотники, осуществляющие полеты над акваторией Черного моря, собирают данные о местонахождении военных объектов РФ, которые впоследствии передаются украинским военным.
Эта информация используется для нанесения ударов по российской территории, в результате которых гибнут и получают ранения мирные жители. В частности, так произошло во время атаки на пляж в Севастополе, по которому был нанесен удар американскими тактическими ракетами ATACMS с кассетной боевой частью. Во время этой атаки четыре человека погибли, более 150 получили ранения. В числе пострадавших есть дети.
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