Депутат Госдумы назвал агрессией полёты американских беспилотников над Чёрным морем

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Депутат Госдумы назвал агрессией полёты американских беспилотников над Чёрным морем

Полеты разведывательных беспилотников США над акваторией Черного моря являются агрессией и реальной угрозой для РФ.

Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет. По его словам, Россия будет вынуждена ответить на провокацию.



Ответ России на провокации США в Черном море будет вынужденной мерой перед лицом агрессии и реальной угрозы для жизни и здоровья российских граждан. Поэтому все международные правила и законы, используемые противником как прикрытие, отходят на второй план, пока не минует опасность и не снизится градус напряженности

– сказал парламентарий.

Он добавил, что любое другое поведение России будет воспринято противником как слабость.

Напомним, в Москве считают, что американские разведывательные беспилотники, осуществляющие полеты над акваторией Черного моря, собирают данные о местонахождении военных объектов РФ, которые впоследствии передаются украинским военным.

Эта информация используется для нанесения ударов по российской территории, в результате которых гибнут и получают ранения мирные жители. В частности, так произошло во время атаки на пляж в Севастополе, по которому был нанесен удар американскими тактическими ракетами ATACMS с кассетной боевой частью. Во время этой атаки четыре человека погибли, более 150 получили ранения. В числе пострадавших есть дети.
25 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Alien From Звание
    Alien From
    +8
    Сегодня, 10:57
    Толку от его слов, как от козла молока.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +7
      Сегодня, 11:09
      Ну не верят американские беспилотники нашим депутатам, а вот С-400 или самолёту перехватчику с ракетой воздух-воздух поверили бы...
      1. Alien From Звание
        Alien From
        +2
        Сегодня, 11:10
        Поверили бы, если бы костюмчик сидел......
  2. marchcat Звание
    marchcat
    +1
    Сегодня, 10:58
    Шеремету на РИА надо это говорить и МО России, может что то и предпримут.
    1. Аэродромный Звание
      Аэродромный
      -1
      Сегодня, 11:21
      Депутат Госдумы назвал агрессией полёты американских беспилотников над Чёрным морем
      один зрячий нашёлся ?
    2. mikh-korsakov Звание
      mikh-korsakov
      +1
      Сегодня, 11:22
      "Что-то" уже предприняли. Министр приказал ГШ предложить меры... Я думаю, что будет приблизительно так. Предложить меры?! Легко!! Uno momento. Дальше по методичке. Создадут комиссию из десяти генералов и трех полковников. Всех заслушают. Издадут документ, который хотя бы, кажется написан по-русски, но профан, фиг что разберет к чему они клонят, но Его Величество поймет, Ему понравится, потому что в ГШ методом естественного отбора сложился народ грамотный, они знают как написать чтобы нравилось.. Если на самом деле генералов в комиссии окажется не десять а пять - извиняйте, отстал.
      1. FoBoss_VM Звание
        FoBoss_VM
        +1
        Сегодня, 11:29
        И они еще себе любимым выпишут за это премии , квартальные , 13 зп, а так же премию за выполнение особоважного задания . Суммы там будут сами понимаете какие.. А русских людей на русской земле так и будут убивать американским оружием по целеуказанию американских же беспилотников . Вот в этом вся соль
        1. иван2022 Звание
          иван2022
          0
          Сегодня, 11:42
          Значит русские люди сегодня совсем не те, что были раньше. Если на своей земле с ними делают,все что хотят-нерусские. Вот в этом вся соль. Соль-это понимание смысла фактов , а не беспилотники.

          А может так всегда и было, только необходимость в существовании русских исчезла ? Как в пьесе Чехова "Вишнёвый сад", где господа продали свой дом и забыли в нем своего холопа? Тогда дело ещё хуже. Суть дела надо понимать, а не тыкать пальцами в американские беспилотники.
      2. igorbrsv Звание
        igorbrsv
        0
        Сегодня, 11:48
        Ну а зачем додумывать то, что ещё не случилось? Поживём - увидим. Это ж не прогноз на чём - то основанный. Это у вас сарказм. А кто-то как на духу это воспримет
  3. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    +1
    Сегодня, 11:04
    Ну, назвал... И что? Когда "ответка" будет по сносу с неба этих беспилотников.?
    1. Корреспондент_свободной_прессы Звание
      Корреспондент_свободной_прессы
      -1
      Сегодня, 11:17
      Молодец, что назвал. Поддерживаю. Вы, тоже, поддержите. Тогда и ответка будет в итоге. Если каждый своим делом заниматься будет.
  4. Dizel200 Звание
    Dizel200
    +1
    Сегодня, 11:04
    Одни обещания и грозно сдвинутые бровки. Надоели
  5. JcVai Звание
    JcVai
    +3
    Сегодня, 11:09
    А симметрично ответить?
    Например на каждое юсовское и британское целеуказание якорить по выставленной на неизвлечение списанной боеголовке на границе международных вод у их побережья. И нам меньше хлопот с утилизацией на своей территории.
    1. Корреспондент_свободной_прессы Звание
      Корреспондент_свободной_прессы
      -1
      Сегодня, 11:19
      Тоже, поддерживаю. В итоге, неизбежно наступает время, когда без драки не обойтись. Тогда всё и решается, на долгие года. Мелочиться сейчас не за чем. Настало время решений, которые не будут дальше иметь обратной силы.
      1. Аэродромный Звание
        Аэродромный
        +1
        Сегодня, 11:26
        Цитата: Корреспондент_свободной_прессы
        Тоже, поддерживаю. В итоге, неизбежно наступает время, когда без драки не обойтись. Тогда всё и решается, на долгие года. Мелочиться сейчас не за чем. Настало время решений, которые не будут дальше иметь обратной силы.

        58 стран фактически против России воюют, прокси и всяко, "перемалывать" долгие годы уйдут. выдержит экономика-вопрос, как то не так всё. вялая война на истощение не в нашу пользу.какие то ходы нужны нестандартные и жёсткие. Хрущ и то смелее был. Ын отшил американцев твёрдо и бескомпромиссно, а нам слабо ?
        1. Корреспондент_свободной_прессы Звание
          Корреспондент_свободной_прессы
          -1
          Сегодня, 11:46
          Кому - НАМ ? ... Это очень важный вопрос сегодня. Ответ на него даст ответ на многие другие вопросы, которые остаются без ответа уже продолжительное время. Промедление - смерти подобно.
          1. Аэродромный Звание
            Аэродромный
            0
            Сегодня, 11:47
            Цитата: Корреспондент_свободной_прессы
            Кому - НАМ ? ... Это очень важный вопрос сегодня. Ответ на него даст ответ на многие другие вопросы, которые остаются без ответ уже продолжительное время. Промедление - смерти подобно.

            РФ ...это ответа ждали ?
            1. Корреспондент_свободной_прессы Звание
              Корреспондент_свободной_прессы
              -1
              Сегодня, 11:48
              Даже не знаю. Пока у вас орфография сильно в минусе. Исправьтесь.
              1. Аэродромный Звание
                Аэродромный
                0
                Сегодня, 11:49
                Цитата: Корреспондент_свободной_прессы
                Даже не знаю. Пока у вас орфография сильно в минусе. Исправьтесь.

                гм... вам "шашечки", или ехать ? или вы "граммарнаци" по жизни ?
  6. Million Звание
    Million
    0
    Сегодня, 11:18
    Михаил Шеремет. По его словам, Россия будет вынуждена ответить на провокацию.

    Нет,не ответит.
    Хотя,разбомбят какую нибудь будку в далекой деревне и скажут,что это был жесткий ответ.
  7. Million Звание
    Million
    0
    Сегодня, 11:19
    Три мирных жителя пострадали при ракетной атаке на Севастополь. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

    Ну что,становится нормой.
  8. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +1
    Сегодня, 11:38
    Ответ России на провокации США в Черном море будет вынужденной мерой перед лицом агрессии и реальной угрозы для жизни и здоровья российских граждан. ...
    Пока только говорильня. На всех уровнях. Дел - "0".
  9. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +1
    Сегодня, 11:41
    Теоретически мы можем предупредить о сбитии всех самолётов-разведчиков над Чёрным морем, всех стран не относящихся к черноморскому бассейну. Главное обозначить дату и заявить о своей позиции везде где только можно. Вручить послам всех недружественных стран это предупреждение. Об этом в мире должна заговорить каждая собака. После этого начать сбивать.
    Белоусов попросил разработать и предоставить план необходимых мероприятий по предотвращению полётов разведывательных самолётов над Чёрным морем. Вот ему план. Жаль не прочитает
  10. Lynnot Звание
    Lynnot
    0
    Сегодня, 11:44
    Ну запустить что-то полетать у побережья США, возможно, разведывательное, и посмотреть на их реакцию
  11. КТМ-5 Звание
    КТМ-5
    0
    Сегодня, 11:57
    А вот что будет такого страшного, если свалить этот "глобал хок"? Полосатые свалят что-то наше? Возможно, и было от них какое-то подобное предупреждение, мол, только троньте, собьём ваш Ту-160 где-нибудь над Атлантикой.