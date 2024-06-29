Гендиректор украинской энергокомпании: зимой украинцы могут оставаться без света по 12 часов в сутки

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Гендиректор украинской энергокомпании: зимой украинцы могут оставаться без света по 12 часов в сутки

Украинская энергосистема находится в довольно плачевном состоянии, о чем ранее не раз говорил глава Минэнерго Украины Герман Галущенко.

Этой зимой ситуация с энергоснабжением населения будет ещё сложнее, чем прошедшей. По словам гендиректора компании Yasno, входящей в украинский энергохолдинг «ДТЭК», Сергея Коваленко, вполне возможно, что жителям страны зимой придётся сидеть без электричества по двенадцать часов в сутки.



При этом, если верить Коваленко, то подобный плачевный прогноз можно ждать при условии, что критическая инфраструктура будет ещё мало-мальски восстановлена.

Если заживят критическую инфраструктуру и уже потом остатки будут распределять, то для потребителей дефицит составит 50%. То есть базовый прогноз – 12 часов без света

– заявил гендиректор Yasno.

Он добавил, что более точный прогноз на этот счёт можно будет сделать в августе, когда будет более ясно, что удастся восстановить и несколько зима будет суровой.

Уже сейчас, например, жители украинской столицы сидят без электричества по семь часов в сутки.

В апреле Коваленко призывал украинцев в течение всего этого года в вечерние часы экономить электроэнергию, сделав это привычкой.

По словам главы Минэнерго Галущенко, сумма ущерба в энергосистеме страны может достичь миллиардов долларов.
18 комментариев
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  1. Ivan F Звание
    Ivan F
    0
    Сегодня, 11:08
    Вот наступит зима и посмотрим что будет. Сейчас это просто гадание на кофейной гуще.
    1. частное лицо Звание
      частное лицо
      +4
      Сегодня, 11:19
      Гендиректор украинской энергокомпании: зимой украинцы могут оставаться без света по 12 часов в сутки

      Всего то 12 а нужно подтянуть эту цифру до 24 часов и желательно чтобы уже в ближайшем времени. Что бы желание жить в цивилизованных условиях перебило желание воевать.
      1. Ivan F Звание
        Ivan F
        0
        Сегодня, 11:32
        good Но нужно это было делать сразу. Их АЭС мы выключить не смогли бы никак,а вот все линии передачи и распределение,вполне. Но видимо на тот момент,у нас на все это были какие-то виды или просто было нечем. А теперь это намного сложнее, Запад начал поставки всего того,что мы выносим. А у нас появились и ещё появятся более приоритетные цели, чем лэп и подстанции.
        1. частное лицо Звание
          частное лицо
          0
          Сегодня, 11:51
          Запад начал поставки всего того,что мы выносим.

          С энергетикой это так не прокатит много нюансов которые не позволят быстро адаптироваться под оборудование запада а запад тем паче не будет перестраивать . Распределительные сети у какелов как и у нас -это достояние могучего Союза .
          1. Ivan F Звание
            Ivan F
            0
            Сегодня, 11:57
            Все прокатывает, в этом и заблуждения многих. Вод статья ТАСС от 20 февраля 2023 года :
            "Итальянские власти организовали отправку на Украину электрооборудования на сумму в несколько миллионов евро. Как сообщает в понедельник пресс-служба итальянского правительства, эти поставки помогут как минимум 3 млн человек.

            Поставки трансформаторов, генераторов и электрических кабелей осуществляются уже на протяжении примерно 10 дней.
            Ранее вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что его страна отправила на Украину около 100 тонн электроматериалов."
            А уж сейчас там все и огромным потоком поставляют. Поэтому и не получается выключить систему.
      2. frruc Звание
        frruc
        0
        Сегодня, 12:00
        жители украинской столицы сидят без электричества по семь часов в сутки.

        Всего лишь 7 часов в сутки, недостаточно работаем. Электричество в наше неспокойное время это привилегия.
    2. Корреспондент_свободной_прессы Звание
      Корреспондент_свободной_прессы
      +1
      Сегодня, 11:31
      По словам гендиректора компании Yasno


      Ясно, ясно,
      Но - не безопасно.
      Тем, кто до сих пор во сне,
      Может стать ещё ясней:
      https://drive.google.com/file/d/1NqZfhOZJjQ13BQgAEmkXIpI1R5IMZgeY/view?usp=sharing
  2. А. Эверт Звание
    А. Эверт
    +2
    Сегодня, 11:09
    Пусть принимают условия России и дальше решают свои проблемы. Но увы, усраина и здравый смысл это несовместимые категории.
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      +4
      Сегодня, 11:21
      Я думаю - проблемы Цэгабонии уже не решить. Чем бы и как не закончилась нонешняя эпопея - проект Украина скончался. От такого - бандерлоги уже не оправятся. Слишком много потеряли населения, как в боях так и ухилянтов, слишком многое потеряли из советского промышленного наследия. Всё, новый производственный кластер - там создавать железно не будут. И денег надо немеряно, и смысла особого нет. А значит - никто на ту территорию и не вернётся. Зачем? Инфраструктуры нет, работы нет, бабла нет.. Всё возвращается к исконному состоянию - Дикое поле..
      1. А. Эверт Звание
        А. Эверт
        +1
        Сегодня, 11:23
        Англосаксам выгодно держать на границах России лимитрофный агрессивный анклав. Поэтому даже если там останется 2-3 области территориально, их всё равно будут поддерживать ровно в том объёме, чтобы не завалились.
  3. marchcat Звание
    marchcat
    +7
    Сегодня, 11:09
    Ну вот пусть и живут без света. Донбас 8 лет так жил...
  4. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +1
    Сегодня, 11:13
    В общем, по всей Украине будет светомаскировка... Ну пусть запасаются дизельными генераторами... Впрочем , топливо для них тоже ещё никто не пообещал...
  5. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    +4
    Сегодня, 11:16
    Что теперь скажет российская пятая колонна, утверждавшая здесь, что не стоит тратить ракеты на украинскую энергетическую систему? Продолжайте ее бомбить.
    1. А. Эверт Звание
      А. Эверт
      +4
      Сегодня, 11:28
      Очередь за оставшимися ГЭС. И нужно продолжать бомбить железнодорожную инфраструктуру: локомотивные депо, тяговые подстанции, ж-д мосты.
  6. Ирек Звание
    Ирек
    +4
    Сегодня, 11:22
    А зачем вам электричество? В свинарне оно и не нужно.
    1. А. Эверт Звание
      А. Эверт
      0
      Сегодня, 11:48
      Как и не нужна железнодорожная инфраструктура. Они 30 лет прожирали, что от МПС СССР досталось. Да и Луганский тепловозостроительный завод уже не их.
  7. avdkrd Звание
    avdkrd
    +4
    Сегодня, 11:30
    Оптимист, директор украинской энерго- компании. К зиме, результаты будут печальнее.
  8. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    0
    Сегодня, 12:00
    Нужно сделать все, что бы 12 часов превратилось в 24.