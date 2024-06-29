Гендиректор украинской энергокомпании: зимой украинцы могут оставаться без света по 12 часов в сутки
Украинская энергосистема находится в довольно плачевном состоянии, о чем ранее не раз говорил глава Минэнерго Украины Герман Галущенко.
Этой зимой ситуация с энергоснабжением населения будет ещё сложнее, чем прошедшей. По словам гендиректора компании Yasno, входящей в украинский энергохолдинг «ДТЭК», Сергея Коваленко, вполне возможно, что жителям страны зимой придётся сидеть без электричества по двенадцать часов в сутки.
При этом, если верить Коваленко, то подобный плачевный прогноз можно ждать при условии, что критическая инфраструктура будет ещё мало-мальски восстановлена.
– заявил гендиректор Yasno.
Он добавил, что более точный прогноз на этот счёт можно будет сделать в августе, когда будет более ясно, что удастся восстановить и несколько зима будет суровой.
Уже сейчас, например, жители украинской столицы сидят без электричества по семь часов в сутки.
В апреле Коваленко призывал украинцев в течение всего этого года в вечерние часы экономить электроэнергию, сделав это привычкой.
По словам главы Минэнерго Галущенко, сумма ущерба в энергосистеме страны может достичь миллиардов долларов.
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