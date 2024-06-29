ВС РФ за минувшие сутки значительно продвинулись на Купянском направлении, используя фактор проблем ВСУ со снабжением на восточном берегу Оскола
На Купянско-Лиманском направлении отмечается существенное продвижение российской армии. В частности, южнее села Ольшаны ВС РФ продолжают атаки в направлении окраин населенного пункта. Восточнее Стельмаховки продолжаются позиционные бои.
К востоку от Невского наши войска за сутки продвинулись на участке шириной до 5 километров на глубину до 1.4 километра. Общая площадь освобожденных территорий составляет около 7 квадратных километров.
Между тем, по позициям противника в поселке Купянск-Узловой нанесен удар при помощи ФАБ-500. В результате удара был уничтожен пункт временной дислокации боевиков киевского режима в помещении детского медицинского учреждения.
В свою очередь, на Купянско-Сватовском направлении российским войскам удалось продвинуться в районе населенного пункта Мясожаровка, выбив противника с позиций в лесопосадках к востоку от села. В районе Степной Новоселки и Стельмаховки, куда ВСУ активно стягивали резервы, продолжаются ожесточенные бои.
После уничтожения российской армией переправ ВСУ через реку Оскол у противника возникли серьезные проблемы с обеспечением логистики, вследствие чего украинские подразделения на передовой с большой задержкой снабжаются боеприпасами и материально-техническими средствами. Кроме того, значительно увеличилось время эвакуации раненых боевиков с поля боя, что приводит к росту безвозвратных потерь.
Также сообщается, что обслуживающие интересы киевского режима власти подконтрольной Украине части Харьковской области в очередной раз расширили зону принудительной эвакуации. Жители населенных пунктов Изюмского, Богодуховского, Купянского, Чугуевского районов по требованию местных властей обязаны покинуть свои дома.
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