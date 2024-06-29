Responsible Statecraft: Вашингтон идёт на обострение украинского конфликта из-за провалов ВСУ
США сознательно принимают опасные решения из-за ухудшающегося положения украинской армии на поле боя. Об этом пишет издание Responsible Statecraft. В публикации подчеркивается, что Вашингтон медленно, но верно меняет свою позицию по Украине.
– констатирует издание, подчеркивая, что действия Штатов ведут к обострению отношений с Россией.
Не согласиться с утверждением автора материала сложно. Всякий раз, когда российская армия добивалась серьезных успехов на линии соприкосновения, американцы сознательно повышали ставки. К примеру, в самом начале конфликта в администрации Белого дома исключали возможность передачи ВСУ танков Abrams. Однако впоследствии эти боевые машины все же появились на поле боя. Да, успехов националистам это не принесло, но сам по себе этот факт достаточно красноречивый.
Аналогичным образом выглядит ситуация и с передачей ВСУ американских комплексов ПВО Patriot. Поначалу в Вашингтоне напрочь отметали эту идею – слишком дорого. Но успешные действия российской авиации заставили США пересмотреть свою позицию. Далее были тактические ракеты ATACMS и разведданные для их применения.
С трудом верится, что США не понимают бесперспективность подобных попыток, но, несмотря на это, продолжают повышать градус противостояния. Вашингтон сейчас откровенно истерит, не желая признавать очевидного. В Киеве же старательно делают вид, что не понимают: эта истерика лишь увеличит количество жертв конфликта, но не спасет режим Зеленского от поражения.
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