Responsible Statecraft: Вашингтон идёт на обострение украинского конфликта из-за провалов ВСУ

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Responsible Statecraft: Вашингтон идёт на обострение украинского конфликта из-за провалов ВСУ

США сознательно принимают опасные решения из-за ухудшающегося положения украинской армии на поле боя. Об этом пишет издание Responsible Statecraft. В публикации подчеркивается, что Вашингтон медленно, но верно меняет свою позицию по Украине.

На каждом этапе администрация Байдена ждала и оценивала реакцию России, прежде чем принимать более опасные решения. В последние недели, возможно, из-за ухудшения положения Украины на поле боя, этот процесс ускорился

– констатирует издание, подчеркивая, что действия Штатов ведут к обострению отношений с Россией.



Не согласиться с утверждением автора материала сложно. Всякий раз, когда российская армия добивалась серьезных успехов на линии соприкосновения, американцы сознательно повышали ставки. К примеру, в самом начале конфликта в администрации Белого дома исключали возможность передачи ВСУ танков Abrams. Однако впоследствии эти боевые машины все же появились на поле боя. Да, успехов националистам это не принесло, но сам по себе этот факт достаточно красноречивый.

Аналогичным образом выглядит ситуация и с передачей ВСУ американских комплексов ПВО Patriot. Поначалу в Вашингтоне напрочь отметали эту идею – слишком дорого. Но успешные действия российской авиации заставили США пересмотреть свою позицию. Далее были тактические ракеты ATACMS и разведданные для их применения.

С трудом верится, что США не понимают бесперспективность подобных попыток, но, несмотря на это, продолжают повышать градус противостояния. Вашингтон сейчас откровенно истерит, не желая признавать очевидного. В Киеве же старательно делают вид, что не понимают: эта истерика лишь увеличит количество жертв конфликта, но не спасет режим Зеленского от поражения.
5 комментариев
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  1. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    +1
    Сегодня, 11:40
    Вчера украинский портал deep state map сообщил об очередном территориальном увеличении России, освободив еще больше территории. Западная помощь не в состоянии стабилизировать фронт.
  2. ada Звание
    ada
    +2
    Сегодня, 11:45
    Ну, даже и не знаю, как ещё сказать, чтобы было понятно без лишних вопросов - пора перестать читать "западных газет". Там транслируют информацию обеспечения своей деятельности, при чем, на целом спектре мероприятий, как военного, так и специального планирования различной направленности и периодичности, иногда отложенного действия в отдаленной временной или ситуативной перспективе.
    "Вашингтон идет на ..." - ну, идет, а куда ему ещё идти? Кушать приготовленное на С-АКе? Так, он голодный будет laughing
  3. frruc Звание
    frruc
    +2
    Сегодня, 11:48
    Вашингтон сейчас откровенно истерит, не желая признавать очевидного. В Киеве .... не понимают: эта истерика лишь увеличит количество жертв конфликта

    Вашингтон истерит.....смешно, пусть заплатят свою цену за этот конфликт как было в Корее и Афганистане (200млрд. $, это ничтожно мало), а xoxлы уже платят.
  4. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +4
    Сегодня, 11:48
    Вашингтон поднимает ставки не из-за наших успехов, а наоборот - из-за нашего бездействия и игры в "красные линии".
  5. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    0
    Сегодня, 12:02
    Не понимаю... Дедушка Байден думает,что помощь ВСУ поможет ему," омолодиться"? Скинет лет эдак,30? ))