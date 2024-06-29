Канцлер Австрии об ограничении поставок газа из России: Мы не собираемся этого делать

11
Канцлер Австрии об ограничении поставок газа из России: Мы не собираемся этого делать

Несмотря на подрывы «Северных потоков» и всевозможные ограничения, российский газ продолжает поступать в некоторые страны Европейского союза.

Одной из таких стран является Австрия, власти которой прекрасно осознают с какими проблемами столкнулась соседняя Германия с её мощной экономикой после отказа от российского газа.



По данным немецкого издания Die Welt, которому недавно дал интервью австрийский канцлер Карл Нехаммер, эта европейская страна до сих пор получает почти 90% газа из России.

Корреспондент издания поинтересовался у канцлера Австрии, как он собирается выходить из этой рискованной ситуации, связанной с такой большой газовой зависимостью от России.

Нехаммер объявил, что его страна с этим ничего делать не собирается, а по-прежнему будет покупать российского голубое топливо.

Российская газовая инфраструктура с востока на запад – это исторически сложившаяся связь

- сказал канцлер.

Он отметил, что десятилетия, несмотря на ряд международных кризисов, включая войны во Вьетнаме и Афганистане, поставки газа из России никогда не ограничивались.

И мы не собираемся этого делать

- заключил политик.

Помимо Австрии, российский газ отрыто продолжают закупать и соседние с ней Словакия и Венгрия.
11 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +7
    Сегодня, 12:31
    Корреспондент издания поинтересовался у канцлера Австрии, как он собирается выходить из этой рискованной ситуации, связанной с такой большой газовой зависимостью от России.

    Они не страдают "газовой зависимостью от России" они ею наслаждаются! wassat
  2. frruc Звание
    frruc
    0
    Сегодня, 12:32
    Австрия получает более 50% российского газа, поставляемого в Европу через ГТС Украины. Не уверен, что это будет и дальше продолжаться, посмотрим.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 12:37
    Словаки уже озаботились и принимают меры против возможной блокировки оплаты российского газа поляками.А австрийцы с венграми ,чего не чешутся?ЕС оно такое,могут и устроить кидняк на доверии ,даже своих.
    1. Простой Звание
      Простой
      +1
      Сегодня, 12:53
      Это так. На "раз-два". Польше достаточно еще один иск подать. Его (иск) протащат за уши и Австии прийдется подвинуться своими национальными интересами.
    2. BrTurin Звание
      BrTurin
      +1
      Сегодня, 13:56
      Пока санкции принимаются консенсусом, а не большинством ЕС ни чего не сделает - венгры и чехи пробили исключения по нефти из санкций, те же венгры пока не дают ввести санкции по Росатому - из-за своей АЭС и т.д. , но тут же не только польки там и немецкий Uniper ищут активы Газпрома... от них скорее можно ожидать, но ... еще прошлым летом немцы
      Германия будет вынуждена свернуть или даже остановить промышленные мощности, если соглашение о транзите газа между Украиной и Россией не будет продлено после истечения срока его действия в конце следующего года. Об этом предупредил министр экономики ФРГ Роберт Хабек в понедельник, 12 июня. https://iz.ru/1527174/2023-06-12/v-germanii-ispugalis-ostanovki-promyshlennosti-iz-za-prekrashcheniia-tranzita-gaza-iz-rf
      т.ч. арест оплаты - прекращение поставок и... кто их заместит - немцы пока были не в восторге от этого, а вот от поляков...
  4. Сергей Колтаков Звание
    Сергей Колтаков
    +1
    Сегодня, 12:58
    А нам бы давно надо бы уже сделать, пусть через чей-то поток дороже покупают❗❗❗
  5. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Сегодня, 13:10
    Цитата: Сергей Колтаков
    А нам бы давно надо бы уже сделать, пусть через чей-то поток дороже покупают❗❗❗


    А зачем делать дороже? Что б в казне денег побольше было? Или что бы наш газ перестали покупать?
  6. Фразах Звание
    Фразах
    +1
    Сегодня, 13:14
    Походу в этих странах на трубе сидит сплошь древний народ, кому их финансовая мафия дала зелёный свет. Оставили лазейку. Главное было нагнуть Германию и настроить бюргеров на реванш.Чубатые трубу обходят за миллион километров, а то хозяева вставят фитиль. Кстати, армия РФ вполне могла бы устроить заход, прикрываясь трубой.
  7. nordscout Звание
    nordscout
    0
    Сегодня, 13:56
    А как же "евросолидарность", относительно поставок газа из России? Или "гори оно всё синим пламенем" и "евросолидарность", тоже, когда ожидается ранняя и суровая зима в Европе???? Не долго осталось ждать, когда выстроитесь (ЕС) "в очередь" на подписание контрактов, с Россией, на поставки газа и нефти.... И США, уже, будут "не указ"......
    1. LuckyBlog Звание
      LuckyBlog
      0
      Сегодня, 14:16
      Австрия в целом не против России.
      1. nordscout Звание
        nordscout
        0
        Сегодня, 14:23
        Уважаемый "LuckyBlog"! Про " в целом", я понимаю.... Но! Вы, вероятно, в курсе, что "дьявол кроется в деталях (мелочах)..."