Канцлер Австрии об ограничении поставок газа из России: Мы не собираемся этого делать
Несмотря на подрывы «Северных потоков» и всевозможные ограничения, российский газ продолжает поступать в некоторые страны Европейского союза.
Одной из таких стран является Австрия, власти которой прекрасно осознают с какими проблемами столкнулась соседняя Германия с её мощной экономикой после отказа от российского газа.
По данным немецкого издания Die Welt, которому недавно дал интервью австрийский канцлер Карл Нехаммер, эта европейская страна до сих пор получает почти 90% газа из России.
Корреспондент издания поинтересовался у канцлера Австрии, как он собирается выходить из этой рискованной ситуации, связанной с такой большой газовой зависимостью от России.
Нехаммер объявил, что его страна с этим ничего делать не собирается, а по-прежнему будет покупать российского голубое топливо.
- сказал канцлер.
Он отметил, что десятилетия, несмотря на ряд международных кризисов, включая войны во Вьетнаме и Афганистане, поставки газа из России никогда не ограничивались.
- заключил политик.
Помимо Австрии, российский газ отрыто продолжают закупать и соседние с ней Словакия и Венгрия.
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