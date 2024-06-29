Британская компания разработала систему прорыва минных полей RCV-Pioneer
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Британская компания Pearson Engineering разработала систему прорыва минных полей RCV-Pioneer.
Мы реагируем на рост спроса, вызванный распространением противотанковых мин на Украине и угрозой, создаваемой с их стороны солдатам
- отметили в компании.
В качестве шасси может использоваться широкий спектр беспилотной техники, такой как TRX от General Dynamics, M3 Ripsaw от Textron и Type-X от Milrem. На эти платформы устанавливается система RCV-Pioneer, состоящая из плуга шириной в колею в передней части (предназначенного для защиты самой машины) и сплошного плуга в задней части. Такая компоновка снижает тяговое усилие, что позволяет использовать технику с силовой установкой небольшой мощности.
Обе секции размещаются на одной раме, которая может устанавливаться на подходящее шасси за короткое время.
Как указывается в издании EDR Magazine, подразделения ВСУ в ходе контрнаступления 2023 года часто сталкивались с обширными и плотными минными полями, прикрытыми эшелонированной российской обороной. Завязнув в заграждении, украинская техника становилась мишенью для всевозможных средств поражения. Поэтому необходимо искать эффективные способы преодоления минных полей. Одним из возможных решений является продукт RCV-Pioneer.
EDR Magazine
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