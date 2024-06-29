Британская компания разработала систему прорыва минных полей RCV-Pioneer

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Британская компания разработала систему прорыва минных полей RCV-Pioneer

Британская компания Pearson Engineering разработала систему прорыва минных полей RCV-Pioneer.

Мы реагируем на рост спроса, вызванный распространением противотанковых мин на Украине и угрозой, создаваемой с их стороны солдатам

- отметили в компании.



В качестве шасси может использоваться широкий спектр беспилотной техники, такой как TRX от General Dynamics, M3 Ripsaw от Textron и Type-X от Milrem. На эти платформы устанавливается система RCV-Pioneer, состоящая из плуга шириной в колею в передней части (предназначенного для защиты самой машины) и сплошного плуга в задней части. Такая компоновка снижает тяговое усилие, что позволяет использовать технику с силовой установкой небольшой мощности.

Обе секции размещаются на одной раме, которая может устанавливаться на подходящее шасси за короткое время.



Как указывается в издании EDR Magazine, подразделения ВСУ в ходе контрнаступления 2023 года часто сталкивались с обширными и плотными минными полями, прикрытыми эшелонированной российской обороной. Завязнув в заграждении, украинская техника становилась мишенью для всевозможных средств поражения. Поэтому необходимо искать эффективные способы преодоления минных полей. Одним из возможных решений является продукт RCV-Pioneer.

5 комментариев
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  1. Machete Звание
    Machete
    +3
    Сегодня, 12:37
    Пока кто-то в мире не решит проблемы дронов, все эти системы будут малоэффективны.
    А если делать из старых тралов мангал-сараи, то и новые системы особо не нужны.
    1. Аэродромный Звание
      Аэродромный
      0
      Сегодня, 12:44
      ланцет уже руки потирает, а операторы в уме деньги тратят.
    2. Zaurbek Звание
      Zaurbek
      +2
      Сегодня, 13:02
      Пока на ум приходит бесчеловечный танк с мангалом и тралом
  2. Фаталист Звание
    Фаталист
    0
    Сегодня, 12:55
    Я, так понимаю, чем дольше идёт СВО, тем более мы развиваем не только наш ВПК, но и вражеский.
  3. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Сегодня, 13:48
    Какой-то недотрал с кучей сервоприводов. Они его хоть испытывали? Он из-за своей легкости сможет нажимную мину вытащить?

    А я помню, как лет 20 назад на танки будущего грозились устанавливать микроволновые тралы, которые бы взрывали все мины перед ними. А новые технологии оказались такой вот изящной фигней, которую можно и на луноход повесить