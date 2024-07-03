FPV-дроны скоро потеряют актуальность, по крайней мере, так считает французская армия: аргументы «за» и «против»
Это очень смелое заявление, в тот момент, когда FPV-дроны тысячами вьются над линией боевого соприкосновения (ЛБС) на Украине, неотвратимо меняя облик поля боя, французы заявляют о том, что скоро их эра закончится. В основе их утверждений лежит уверенность в том, что в ближайшие несколько лет наземные боевые машины получат средства защиты от FPV-дронов, способные значительно повысить их выживаемость. В частности, речь идёт о продвинутых средствах радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и кинетических средствах поражения, в первую очередь турелях, оснащённых скорострельными малокалиберными автоматическими пушками с боеприпасами, с управляемым подрывом на траектории.
Так ли это на самом деле? Об этом мы сегодня и поговорим.
РЭБ
Несомненно, средства РЭБ оказывают на FPV-дроны огромное влияние, вынуждая их непрерывно эволюционировать, также несомненно, что из-за средств РЭБ обе стороны безвозвратно теряют часть FPV-дронов. Более того, по информации из ряда источников, украинские средства РЭБ, точнее, средства РЭБ, полученные от стран Запада, зачастую оказываются более эффективными, чем российские, несмотря на «сбежавший американский эсминец Дональд Кук».
В то же время, например, разработчики и производители FPV-дронов «Овод» в своём телеграм-канале говорят о том, что разработчики средств РЭБ всегда будут на два шага позади разработчиков FPV-дронов. Необходимо также понимать, что защита с помощью РЭБ – это не непроницаемый забор от земли до границы космоса, по факту средствами РЭБ удаётся прикрыть лишь ограниченные участки местности.
Комплекс РЭБ «Тетраэдр». Изображение Telegram-канал «Овод | Тула»
Если мы говорим об индивидуальной защите техники с помощью средств РЭБ, то она имеет достаточно компактную зону прикрытия, в результате операторы FPV-дронов просто атакуют машину с верхней проекции – даже если дрон теряет связь с оператором на конечном участке полёта, то он всё равно падает на цель и его заряд детонирует. Даже если заряд не поразит жизненно-важные узлы цели, то он наверняка выведет из строя средства РЭБ, антенны которых размещаются поверх брони, а окончательную работу по уничтожению цели доделает второй или третий FPV-дрон.
Кроме того, ряд FPV-дронов обладает интеллектуальной оптической системой наведения на конечном участке – подобно тому, как ваш смартфон захватывает лица фотокамерой, FPV-дрон захватывает изображение танка или самоходной артиллерийской установки (САУ), после чего воздействие средств РЭБ уже никак не отклонит его от цели.
Малогабаритные ЗУР
Малогабаритные зенитные управляемые ракеты (ЗУР) – ну они-то уж точно не станут мейнстримом по борьбе с FPV-дронами. Во-первых, любые ЗУР всегда будут дороже соответствующего FPV-дрона.
Во-вторых, обнаружение на большой дальности «стелящихся» над землёй FPV-дронов будет затруднительно, практически невозможно, следовательно, бороться с ними необходимо будет в ближней зоне, а в ней ракеты малоэффективны, поскольку не успевают набрать достаточную скорость, обеспечивающую необходимую манёвренность с помощью аэродинамических рулей.
В-третьих, очень сложно будет обеспечить целераспределение между несколькими малогабаритными ЗУР при атаке стаи FPV-дронов, а в том, что они будут атаковать как минимум небольшими группами, нет никаких сомнений.
Конечно, все эти вопросы решаемы – можно поставить на ЗУР совершенные головки самонаведения, высокотехнологичные радиолокационные станции (РЛС) на защищаемые машины, газодинамический пояс управления для маневрирования на малых скоростях, но всё это возвращает нас к основному препятствию – стоимости, а стоить такая «навороченная» ЗУР будет как сотня, а то и как несколько сотен FPV-дронов.
Концепт ракеты-перехватчика CUDA с газодинамическим поясом управления – такая будет стоить как пара сотен FPV-дронов
Дистанционный подрыв на траектории
Считается, что как раз малокалиберные автоматические пушки со снарядами с дистанционным подрывом на траектории станут одним из основных способов борьбы с FPV-дронами.
Конечно, уничтожение комплексом Skynex медленно и стабильно летящей группы беспилотников в промо-видеоролике компании Rheinmetall с помощью вышеуказанных снарядов выглядит эффектно, но что, если FPV-дроны не будут лететь столь плотной группой? Что, если они будут «стелиться» над самой землёй или деревьями?
Промо-ролик компании Rheinmetall.
Но главное – это опять-таки стоимость. По открытым данным, стоимость одного снаряда с дистанционным подрывом на траектории составляет четыре тысячи евро, а это в четыре раза дороже достаточно совершенного FPV-дрона, а ведь автоматическая пушка даже за короткую очередь выпускает 3-4 снаряда, то есть двенадцать-шестнадцать тысяч евро.
Зенитный артиллерийский комплекс (ЗАК) Skynex компании Rheinmetall, работающий снарядами с дистанционным подрывом на траектории
Да, стоимость снарядов, возможно, снизится при крупносерийном производстве, но ведь и стоимости FPV-дронов ещё есть куда падать, особенно если наладить их действительно крупносерийное производство на роботизированных конвейерных линиях.
Таким образом, малокалиберные автоматические пушки со снарядами с дистанционным подрывом на траектории могут быть достаточно эффективны против относительно крупных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) типа «Герань-2» или БПЛА-бомбардировщиков, например, выполненных на базе агродронов, но их эффективность против FPV-дронов является весьма сомнительной.
КАЗ
Пожалуй, в настоящее время именно это направление может дать наземным боевым машинам хоть какую-то защиту от FPV-дронов, однако и здесь не всё гладко.
Существующие комплексы активной защиты (КАЗ) просто не предназначены для работы по таким целям, как FPV-дроны, судя по всему, они даже не срабатывают на них из-за ограничений по минимальной скорости цели. Убираем ограничение – и вот вам ложные срабатывания на птиц, камни и куски почвы, разлетающиеся при близких разрывах, а возможно, что и на сопровождающих танк бойцов пехоты.
Израильский КАЗ «Трофи» – по сути единственный серийный КАЗ на планете, судя по всему, с FPV-дронами не справляется, но Израиль уже ведёт его доработку для решения этой задачи
Тем не менее КАЗ почти наверняка будут адаптироваться для борьбы с FPV-дронами, но в любом случае стопроцентной защиты технике они не дадут. Например, для противодействия КАЗ применяют парные пуски противотанковых управляемых ракет (ПТУР) или ручных противотанковых гранатомётов (РПГ), в этом случае КАЗ обычно успевает уничтожить только одну подлетающую ПТУР, тогда как вторая проходит защиту и поражает цель.
При необходимости FPV-дроны могут атаковать даже не парами, а парой десятков – всё равно это будет дешевле пары ПТУР.
Дробовик
Мы уже неоднократно говорили о том, что широкое применение дробовиков может повысить защищённость наземных подразделений от FPV-дронов. Повысить, но вовсе не исключить их применение, кроме того, чем больше бойцов будет вооружено дробовиками, тем более они будут склонны к оборонительным, а не наступательным действиям.
Чтобы хорошо защищать, например, танк, а заодно и себя, от FPV-дронов, потребуется много бойцов. Много бойцов в одном месте – это интересная цель для противника, по которой могут отработать обычными осколочно-фугасными снарядами или снарядами реактивных систем залпового огня (РСЗО) с кассетными боевыми частями (БЧ).
То есть дробовики помогут защищаться от FPV-дронов, снизят их эффективность, но уж никак не уберут их с поля боя.
Не исключено, что из-за FPV-дронов дробовиков в войсках скоро будет больше, чем автоматов Калашникова
С точки зрения защиты наземных боевых машин видится размещение на них неких турелей, ведущих огонь картечными-дробовыми боеприпасами; в России такую противодроновую турель создают в Фонде Лобаева.
Такие турели могут размещаться как непосредственно на самих защищаемых боевых машинах, так и на дистанционно-управляемых наземных роботизированных платформах, обеспечивающих прикрытие, например, танков, от FPV-дронов и других угроз.
Кстати, даже в случае размещения турелей непосредственно на самом танке, управлять ими можно дистанционно, например, из боевой машины пехоты (БМП) прикрытия, поскольку экипаж в танке невелик – ему и так хватает задач, а в БМП вполне комфортно могут разместиться, например, два оператора турелей и два оператора БПЛА, предназначенных для ведения разведки непосредственно в интересах указанного танка, при этом указанная БМП поддержки может находиться в паре километров от танка.
Но даже противодроновые турели с картечными-дробовыми боеприпасами полностью проблему FPV-дронов не решат, а лишь повысят выживаемость наземных боевых машин на какое-то время.
Лазерное и микроволновое оружие
У лазерного и микроволнового оружия есть большой потенциал против FPV-дронов. Конструкция FPV-дронов не способна противостоять ни мощному лазерному, ни микроволновому излучению – пластик легко плавится, электронные компоненты ничем не защищены, в любом случае останутся открытые антенны.
Сейчас бытует мнение, что лазерное оружие – это большая машина со сложной системой охлаждения, со столь же большим источником питания. Однако это не всегда так, например, в материалах Три важные вехи, свидетельствующие о значительном прогрессе в разработке лазерного оружия и Оружие направленной энергии пришло на поля сражений мы говорили о лазерном модуле Phantom мощностью 10 киловатт (кВт) от компании Northrop Grumman.
Лазерный модуль Phantom мощностью 10 кВт от компании Northrop Grumman
Потенциально такие модули могут быть установлены на каждую бронемашину – уж 20-30 кВт питания в современной боевой машине обеспечить не сложно, особенно если у неё будет гибридная силовая установка.
Однако здесь возникает вопрос, как его наводить – автоматически, тогда на боевую машину необходимо будет ставить высокоэффективные средства обнаружения малоразмерных целей, способные действовать в дождь, в пыли, в условиях воздействия малокалиберного стрелкового оружия. Кроме того, даже лазер мощностью 10 кВт потратит как минимум несколько секунд на уничтожение одного FPV-дрона, а что, если атаковать будет сразу несколько десятков?
А если они устроят засаду, разместившись в траве по ходу движения танка, а затем внезапно атакуют с расстояния в десяток метров?
Аналогично и микроволновое оружие – потенциально его можно размещать прямо на бронемашинах, но панацеей оно не станет, а лишь ограничит эффективность FPV-дронов и заставит их операторов сменить тактику, например, атаковать в пикировании сверху, как это сейчас делают для преодоления средств РЭБ – даже в случае отказа электроники FPV-дрон всё равно упадёт на цель и его «глупый» боеприпас сдетонирует.
Скорее всего, первым появится микроволновое оружие на отдельных носителях, способное закрывать от FPV-дронов пространство радиусом в несколько километров, тем более что такие системы противником уже разрабатываются. Но здесь мы возвращаемся к борьбе «щита и меча» – будут такие комплексы, будут на них охотиться, чтобы вновь «открыть небо» для FPV-дронов.
Выводы
Можно сказать, что FPV-дроны стали своего рода фактором эволюционного отбора, причём очень серьёзным фактором, заставляющим меняться технику и тактику её применения. Так просто от FPV-дронов не избавиться, как не можем мы избавиться от надоедливых кровососущих насекомых – не зря тульский FPV-дрон назвали «Овод».
Безусловно, развитие средств борьбы с FPV-дронами снизит их эффективность – вряд ли уже будет возможно уничтожить танк одним-двумя FPV-дронами, но ведь и количество FPV-дронов на поле боя значительно возрастёт. В любом случае по критерию «стоимость-эффективность» один танк будет стоить значительно дороже, чем сотня FPV-дронов – здесь ситуация аналогична ситуации с ПТУР.
Тем более что на все объекты противодроновую защиту не поставишь – слишком быстро меняется ситуация на поле боя, а увеличение средств самообороны от БПЛА, в том числе БПЛА-камикадзе, включая FPV-дроны, будет снижать наступательный потенциал наземных подразделений из-за того, что им больше приходится думать о своей защите, чем об атаке противника.
Вопрос в том, что для управления большим числом FPV-дронов нам необходимо много подготовленных, квалифицированных операторов – эта следующая задача, которую нам предстоит решить после развёртывания производства FPV-дронов миллионными тиражами.
А пока можно сказать, что французы явно торопят события, и что применение БПЛА-камикадзе в целом и FPV-дронов в частности пока ещё только начинается.
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