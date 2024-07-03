FPV-дроны скоро потеряют актуальность, по крайней мере, так считает французская армия: аргументы «за» и «против»

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FPV-дроны скоро потеряют актуальность, по крайней мере, так считает французская армия: аргументы «за» и «против»

«По мнению начальника штаба французской армии Пьера Шилля, FPV-дроны скоро потеряют свое доминирующее значение на поле боя. Сейчас FPV-дроны наносят до 80 % ударов в ходе украинского конфликта, но уже в этом году на выставке Eurosatory-2024 представлены десятки систем для борьбы с беспилотниками, как кинетических, так и РЭБ. По мнению Шилля, все французские машины через два года будут оснащены системами противодействия дронам, способными поражать их ракетами или боеприпасами с программируемым подрывом...»

Это очень смелое заявление, в тот момент, когда FPV-дроны тысячами вьются над линией боевого соприкосновения (ЛБС) на Украине, неотвратимо меняя облик поля боя, французы заявляют о том, что скоро их эра закончится. В основе их утверждений лежит уверенность в том, что в ближайшие несколько лет наземные боевые машины получат средства защиты от FPV-дронов, способные значительно повысить их выживаемость. В частности, речь идёт о продвинутых средствах радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и кинетических средствах поражения, в первую очередь турелях, оснащённых скорострельными малокалиберными автоматическими пушками с боеприпасами, с управляемым подрывом на траектории.

Так ли это на самом деле? Об этом мы сегодня и поговорим.



РЭБ


Несомненно, средства РЭБ оказывают на FPV-дроны огромное влияние, вынуждая их непрерывно эволюционировать, также несомненно, что из-за средств РЭБ обе стороны безвозвратно теряют часть FPV-дронов. Более того, по информации из ряда источников, украинские средства РЭБ, точнее, средства РЭБ, полученные от стран Запада, зачастую оказываются более эффективными, чем российские, несмотря на «сбежавший американский эсминец Дональд Кук».

В то же время, например, разработчики и производители FPV-дронов «Овод» в своём телеграм-канале говорят о том, что разработчики средств РЭБ всегда будут на два шага позади разработчиков FPV-дронов. Необходимо также понимать, что защита с помощью РЭБ – это не непроницаемый забор от земли до границы космоса, по факту средствами РЭБ удаётся прикрыть лишь ограниченные участки местности.


Комплекс РЭБ «Тетраэдр». Изображение Telegram-канал «Овод | Тула»

Если мы говорим об индивидуальной защите техники с помощью средств РЭБ, то она имеет достаточно компактную зону прикрытия, в результате операторы FPV-дронов просто атакуют машину с верхней проекции – даже если дрон теряет связь с оператором на конечном участке полёта, то он всё равно падает на цель и его заряд детонирует. Даже если заряд не поразит жизненно-важные узлы цели, то он наверняка выведет из строя средства РЭБ, антенны которых размещаются поверх брони, а окончательную работу по уничтожению цели доделает второй или третий FPV-дрон.

Кроме того, ряд FPV-дронов обладает интеллектуальной оптической системой наведения на конечном участке – подобно тому, как ваш смартфон захватывает лица фотокамерой, FPV-дрон захватывает изображение танка или самоходной артиллерийской установки (САУ), после чего воздействие средств РЭБ уже никак не отклонит его от цели.

Малогабаритные ЗУР


Малогабаритные зенитные управляемые ракеты (ЗУР) – ну они-то уж точно не станут мейнстримом по борьбе с FPV-дронами. Во-первых, любые ЗУР всегда будут дороже соответствующего FPV-дрона.

Во-вторых, обнаружение на большой дальности «стелящихся» над землёй FPV-дронов будет затруднительно, практически невозможно, следовательно, бороться с ними необходимо будет в ближней зоне, а в ней ракеты малоэффективны, поскольку не успевают набрать достаточную скорость, обеспечивающую необходимую манёвренность с помощью аэродинамических рулей.

В-третьих, очень сложно будет обеспечить целераспределение между несколькими малогабаритными ЗУР при атаке стаи FPV-дронов, а в том, что они будут атаковать как минимум небольшими группами, нет никаких сомнений.

Конечно, все эти вопросы решаемы – можно поставить на ЗУР совершенные головки самонаведения, высокотехнологичные радиолокационные станции (РЛС) на защищаемые машины, газодинамический пояс управления для маневрирования на малых скоростях, но всё это возвращает нас к основному препятствию – стоимости, а стоить такая «навороченная» ЗУР будет как сотня, а то и как несколько сотен FPV-дронов.


Концепт ракеты-перехватчика CUDA с газодинамическим поясом управления – такая будет стоить как пара сотен FPV-дронов

Дистанционный подрыв на траектории


Считается, что как раз малокалиберные автоматические пушки со снарядами с дистанционным подрывом на траектории станут одним из основных способов борьбы с FPV-дронами.

Конечно, уничтожение комплексом Skynex медленно и стабильно летящей группы беспилотников в промо-видеоролике компании Rheinmetall с помощью вышеуказанных снарядов выглядит эффектно, но что, если FPV-дроны не будут лететь столь плотной группой? Что, если они будут «стелиться» над самой землёй или деревьями?

Промо-ролик компании Rheinmetall.

Но главное – это опять-таки стоимость. По открытым данным, стоимость одного снаряда с дистанционным подрывом на траектории составляет четыре тысячи евро, а это в четыре раза дороже достаточно совершенного FPV-дрона, а ведь автоматическая пушка даже за короткую очередь выпускает 3-4 снаряда, то есть двенадцать-шестнадцать тысяч евро.


Зенитный артиллерийский комплекс (ЗАК) Skynex компании Rheinmetall, работающий снарядами с дистанционным подрывом на траектории

Да, стоимость снарядов, возможно, снизится при крупносерийном производстве, но ведь и стоимости FPV-дронов ещё есть куда падать, особенно если наладить их действительно крупносерийное производство на роботизированных конвейерных линиях.

Таким образом, малокалиберные автоматические пушки со снарядами с дистанционным подрывом на траектории могут быть достаточно эффективны против относительно крупных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) типа «Герань-2» или БПЛА-бомбардировщиков, например, выполненных на базе агродронов, но их эффективность против FPV-дронов является весьма сомнительной.

КАЗ


Пожалуй, в настоящее время именно это направление может дать наземным боевым машинам хоть какую-то защиту от FPV-дронов, однако и здесь не всё гладко.

Существующие комплексы активной защиты (КАЗ) просто не предназначены для работы по таким целям, как FPV-дроны, судя по всему, они даже не срабатывают на них из-за ограничений по минимальной скорости цели. Убираем ограничение – и вот вам ложные срабатывания на птиц, камни и куски почвы, разлетающиеся при близких разрывах, а возможно, что и на сопровождающих танк бойцов пехоты.


Израильский КАЗ «Трофи» – по сути единственный серийный КАЗ на планете, судя по всему, с FPV-дронами не справляется, но Израиль уже ведёт его доработку для решения этой задачи

Тем не менее КАЗ почти наверняка будут адаптироваться для борьбы с FPV-дронами, но в любом случае стопроцентной защиты технике они не дадут. Например, для противодействия КАЗ применяют парные пуски противотанковых управляемых ракет (ПТУР) или ручных противотанковых гранатомётов (РПГ), в этом случае КАЗ обычно успевает уничтожить только одну подлетающую ПТУР, тогда как вторая проходит защиту и поражает цель.

При необходимости FPV-дроны могут атаковать даже не парами, а парой десятков – всё равно это будет дешевле пары ПТУР.

Дробовик


Мы уже неоднократно говорили о том, что широкое применение дробовиков может повысить защищённость наземных подразделений от FPV-дронов. Повысить, но вовсе не исключить их применение, кроме того, чем больше бойцов будет вооружено дробовиками, тем более они будут склонны к оборонительным, а не наступательным действиям.

Чтобы хорошо защищать, например, танк, а заодно и себя, от FPV-дронов, потребуется много бойцов. Много бойцов в одном месте – это интересная цель для противника, по которой могут отработать обычными осколочно-фугасными снарядами или снарядами реактивных систем залпового огня (РСЗО) с кассетными боевыми частями (БЧ).

То есть дробовики помогут защищаться от FPV-дронов, снизят их эффективность, но уж никак не уберут их с поля боя.


Не исключено, что из-за FPV-дронов дробовиков в войсках скоро будет больше, чем автоматов Калашникова

С точки зрения защиты наземных боевых машин видится размещение на них неких турелей, ведущих огонь картечными-дробовыми боеприпасами; в России такую противодроновую турель создают в Фонде Лобаева.

Такие турели могут размещаться как непосредственно на самих защищаемых боевых машинах, так и на дистанционно-управляемых наземных роботизированных платформах, обеспечивающих прикрытие, например, танков, от FPV-дронов и других угроз.

Кстати, даже в случае размещения турелей непосредственно на самом танке, управлять ими можно дистанционно, например, из боевой машины пехоты (БМП) прикрытия, поскольку экипаж в танке невелик – ему и так хватает задач, а в БМП вполне комфортно могут разместиться, например, два оператора турелей и два оператора БПЛА, предназначенных для ведения разведки непосредственно в интересах указанного танка, при этом указанная БМП поддержки может находиться в паре километров от танка.

Но даже противодроновые турели с картечными-дробовыми боеприпасами полностью проблему FPV-дронов не решат, а лишь повысят выживаемость наземных боевых машин на какое-то время.

Лазерное и микроволновое оружие


У лазерного и микроволнового оружия есть большой потенциал против FPV-дронов. Конструкция FPV-дронов не способна противостоять ни мощному лазерному, ни микроволновому излучению – пластик легко плавится, электронные компоненты ничем не защищены, в любом случае останутся открытые антенны.

Сейчас бытует мнение, что лазерное оружие – это большая машина со сложной системой охлаждения, со столь же большим источником питания. Однако это не всегда так, например, в материалах Три важные вехи, свидетельствующие о значительном прогрессе в разработке лазерного оружия и Оружие направленной энергии пришло на поля сражений мы говорили о лазерном модуле Phantom мощностью 10 киловатт (кВт) от компании Northrop Grumman.


Лазерный модуль Phantom мощностью 10 кВт от компании Northrop Grumman

Потенциально такие модули могут быть установлены на каждую бронемашину – уж 20-30 кВт питания в современной боевой машине обеспечить не сложно, особенно если у неё будет гибридная силовая установка.

Однако здесь возникает вопрос, как его наводить – автоматически, тогда на боевую машину необходимо будет ставить высокоэффективные средства обнаружения малоразмерных целей, способные действовать в дождь, в пыли, в условиях воздействия малокалиберного стрелкового оружия. Кроме того, даже лазер мощностью 10 кВт потратит как минимум несколько секунд на уничтожение одного FPV-дрона, а что, если атаковать будет сразу несколько десятков?

А если они устроят засаду, разместившись в траве по ходу движения танка, а затем внезапно атакуют с расстояния в десяток метров?

Аналогично и микроволновое оружие – потенциально его можно размещать прямо на бронемашинах, но панацеей оно не станет, а лишь ограничит эффективность FPV-дронов и заставит их операторов сменить тактику, например, атаковать в пикировании сверху, как это сейчас делают для преодоления средств РЭБ – даже в случае отказа электроники FPV-дрон всё равно упадёт на цель и его «глупый» боеприпас сдетонирует.

Скорее всего, первым появится микроволновое оружие на отдельных носителях, способное закрывать от FPV-дронов пространство радиусом в несколько километров, тем более что такие системы противником уже разрабатываются. Но здесь мы возвращаемся к борьбе «щита и меча» – будут такие комплексы, будут на них охотиться, чтобы вновь «открыть небо» для FPV-дронов.

Выводы


Можно сказать, что FPV-дроны стали своего рода фактором эволюционного отбора, причём очень серьёзным фактором, заставляющим меняться технику и тактику её применения. Так просто от FPV-дронов не избавиться, как не можем мы избавиться от надоедливых кровососущих насекомых – не зря тульский FPV-дрон назвали «Овод».

Безусловно, развитие средств борьбы с FPV-дронами снизит их эффективность – вряд ли уже будет возможно уничтожить танк одним-двумя FPV-дронами, но ведь и количество FPV-дронов на поле боя значительно возрастёт. В любом случае по критерию «стоимость-эффективность» один танк будет стоить значительно дороже, чем сотня FPV-дронов – здесь ситуация аналогична ситуации с ПТУР.

Тем более что на все объекты противодроновую защиту не поставишь – слишком быстро меняется ситуация на поле боя, а увеличение средств самообороны от БПЛА, в том числе БПЛА-камикадзе, включая FPV-дроны, будет снижать наступательный потенциал наземных подразделений из-за того, что им больше приходится думать о своей защите, чем об атаке противника.

Вопрос в том, что для управления большим числом FPV-дронов нам необходимо много подготовленных, квалифицированных операторов – эта следующая задача, которую нам предстоит решить после развёртывания производства FPV-дронов миллионными тиражами.

А пока можно сказать, что французы явно торопят события, и что применение БПЛА-камикадзе в целом и FPV-дронов в частности пока ещё только начинается.
4 комментария
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  1. Andy_nsk Звание
    Andy_nsk
    0
    Сегодня, 05:03
    На мой взгляд наиболее эффективным средством против дронов должны стать дроны-истребители, как после 1МВ наиболее эффективным средством против бомбардировщиков стали самолёты-истребители. По поводу вооружения таких дронов истребителей сейчас, наверное, ничего точно сказать нельзя, это могут быть и пулемёты, и автоматические картечницы, и сбрасываемые сетки.. время покажет... Но мне именно это направление кажется наиболее логичным.. и понятно, что такие истребители должны обладать некими возможностями ИИ, это направление будет развиваться наиболее интенсивно, и совсем не удивлюсь, если через десятилетие на поле боя будут господствовать роботы: летающие, бегающие, ползающие, плавающее..
  2. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    0
    Сегодня, 05:14
    применение БПЛА-камикадзе в целом и FPV-дронов в частности пока ещё только начинается.
    Так что не правы французы.
  3. smart fellow Звание
    smart fellow
    0
    Сегодня, 05:25
    по факту средствами РЭБ удаётся прикрыть лишь ограниченные участки местности.

    10 с лишним лет назад "слаборазвитая" КНДР 3 дня тренировалась на соседях, подавляя GPS и сотовую связь. Да так, что Инчхонский аэропорт, с ближайшим расстоянием до КНДР 40 км пришлось закрыть, а самолеты направить в аэропорты на юге, Китай и Японию. Тогда южане пожаловались в ИКАО ООН и северяне прекратили эксперименты. Поэтому тезис автора звучит немного надуманно. Просто свои дроны нельзя будет использовать или чиновники, которые решают такие вопросы, заняты более важными делами. Как подсидеть коллегу и получить повышение и т.д.
    Автор сравнивает европейские системы вооружений с китайскими дронами. Даже электромобили китайского производства в Европе стоят в несколько раз дешевле аналогичных европейских. Найдутся здесь такие кто затянет нытье, что это китайское дерьмо. Ну китайские дроны это тоже китайское дерьмо. Т.е. это хорошее дерьмо, которое не пахнет?
  4. doc_i Звание
    doc_i
    0
    Сегодня, 05:42
    Потенциально такие модули могут быть установлены на каждую бронемашину – уж 20-30 кВт питания в современной боевой машине обеспечить не сложно, особенно если у неё будет гибридная силовая установка.

    Очень сомнительное утверждение.