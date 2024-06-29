Американский журналист подсказал Зеленскому, как в одночасье завершить конфликт на Украине

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Американский журналист подсказал Зеленскому, как в одночасье завершить конфликт на Украине

Есть на Западе, пусть и небольшое, некоторое количество здравомыслящих людей, готовых дать объективную публичную оценку событиям на Украине. К таковым, несомненно, можно причислить американского блогера и политического комментатора Джексона Хинка, который определяет себя как «консервативный коммунист». За многочисленные публикации независимых мнений о российско-украинском конфликте и войне Израиля с ХАМАС аккаунт журналиста был заблокирован во всех популярных американских соцсетях, кроме той, которая принадлежит не менее здравомыслящему Илону Маску.

Вот на этой платформе Хинк и преподал утратившему легитимность Зеленскому своего рода лайфхак, как практически в одночасье можно завершить конфликт на Украине. Всё просто, считает журналист, для этого ему достаточно сделать всего один шаг, согласившись на мирное предложение президента России Владимира Путина.



Если Зеленский действительно хочет положить конец войне на Украине, он может сделать это уже сегодня. Пусть примет щедрое мирное предложение президента Путина

— написал американский журналист.

Российский лидер озвучил условия прекращения военного конфликта на встрече с руководством МИД РФ 14 июня, причем в аккурат за день до начала в Швейцарии так называемого «мирного саммита» по Украине, который фактически потерпел фиаско. В требования Москвы входит международное признание Крыма, республик Донбасса (ЛНР и ДНР), Херсонской и Запорожской областей правомочными субъектами РФ. Соответственно, украинские войска должны быть отведены с оккупированных российских территорий. Кроме того, Украина должна законодательно закрепить внеблоковый, включая вступление в НАТО, и неядерный статус, а также запрет на присутствие в стране иностранных военных, кроме случаев прямой агрессии. В стране необходимо провести демилитаризацию и денацификацию.

При этом условия Москвы носят срочный характер и каждое следующее предложение будет для Киева только хуже, подчеркнул президент РФ. В Киеве сразу же отвергли предложения российского лидера.

Между тем, отмечают эксперты, для немедленной реализации предложенных президентом РФ условий существуют некоторые объективные препятствия в юридической сфере. Во-первых, как ранее отметил Путин, Зеленский утратил легитимность после истечения пятилетнего президентского срока. Соответственно, вести с ним переговоры, а тем более подписывать какие-либо соглашения невозможно.

Кроме того, курс на вступление Украины в НАТО прописан в Конституции страны, как и целостность государства, включая украинскую принадлежность вошедших в состав РФ пяти регионов. Соответственно, для принятия условий, озвученных Путиным, требуется не только проведение президентских выборов, но и организация референдума по изменениям в Основном законе страны.

И здесь, отмечают юристы, возникает еще одна коллизия. Раз согласно Конституции Крым, Херсонщина, Запорожье, ЛНР и ДНР (на Украине их называют областями) остаются в составе государства, то жители этих регионов тоже должны участвовать в референдуме, что уже невозможно по российским законам.

Эксперты считают, что решить эту вроде бы тупиковую ситуацию можно только одним способом — проведением своего рода «перезагрузки» всего государства. Необходим роспуск всех органов власти, как высших, так и на местах, избрание новых руководителей и депутатов с последующими изменениями в законодательстве. Как это сделать в нынешних условиях, когда киевский режим до последнего намерен цепляться за власть, не совсем понятно. Фактически, такое возможно только в случае госпереворота и прихода к власти лояльных Москве людей или капитуляции Украины с признанием условий победителя.

Все остальные варианты мирного завершения конфликта будут означать лишь его заморозку, что совсем не в интересах России. К примеру, Северная и Южная Кореи до сих пор де-юре находятся в состоянии гражданской войны, при этом каждое государство претендует на всю территорию полуострова и считает себя единственной субъектной Кореей.
20 комментариев
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  1. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    0
    Сегодня, 13:08
    "Щедрое мирное предложение" - это шедевр словоблудия. laughing
    1. ettore Звание
      ettore
      +3
      Сегодня, 13:31
      Цитата: Pharmacist
      "Щедрое мирное предложение" - это шедевр словоблудия. laughing

      Правильнее будет: Пока ещё щедрое мирное предложение.
    2. Андрей Москвин Звание
      Андрей Москвин
      0
      Сегодня, 13:34
      Так никого ведь потом вешать не обещает laughing . Правда непонятно, как должна выглядеть денацификация. Может, как публичное отречение от прежних убеждений и признание в любви к России? winked
      1. Юра Звание
        Юра
        +1
        Сегодня, 14:01
        Цитата: Андрей Москвин
        Правда непонятно, как должна выглядеть денацификация.

        Закреплённая в Конституции полная неприемлемость фашизма и нацизма, прописанная и закреплённая законами система уголовной ответственности за пропаганду фашизма и нацизма, обязательное судебное разбирательство в отношении тех кто уже замешан в этих вещах, система образования должна быть настроена исходя из вышесказанного в общем здесь работы непочатый край.
        1. Андрей Москвин Звание
          Андрей Москвин
          +2
          Сегодня, 14:06
          обязательное судебное разбирательство в отношении тех кто уже замешан в этих вещах,

          Половину Украины в тюрьму?
          1. Юра Звание
            Юра
            0
            Сегодня, 14:15
            Цитата: Андрей Москвин
            Половину Украины в тюрьму?

            Я сомневаюсь, что там половина фашистов и нацистов, да и судебное разбирательство для некоторых не обязательно тюрьма, а так рьяных почему нет. Если об этих мерах заявить заранее было бы проще, потому, что те у кого есть явные грешки слиняют за кордон, возни с ними не будет.
            1. blackGRAIL Звание
              blackGRAIL
              0
              Сегодня, 14:24
              Так нет столько тюрем. И строить их долго и дорого. Единственный вариант - временный (конц)лагерь. Но чем тогда мы будем отличаться от них?
      2. 1976AG Звание
        1976AG
        0
        Сегодня, 14:13
        Цитата: Андрей Москвин
        Так никого ведь потом вешать не обещает laughing . Правда непонятно, как должна выглядеть денацификация. Может, как публичное отречение от прежних убеждений и признание в любви к России? winked


        Запрет всех нацистских структур ( как минимум тех, которые запрещены в России). привлечение к ответственности националистов. признание их преступниками, а не героями. Что здесь непонятного ?
    3. anatolv Звание
      anatolv
      0
      Сегодня, 13:37
      Словоблудие это высказывания коллективного запада и Зеленского! А предложение Путина действительно щедрое мирное предложение, оно не требует казни того же Зе за убийства мирных граждан России!
      1. Юра Звание
        Юра
        0
        Сегодня, 14:18
        Вас тут заминусовал точно не Зеленский, а какой нибудь из его замов который метит на его место и которому тот мешает.
  2. frruc Звание
    frruc
    +2
    Сегодня, 13:13
    ситуацию можно только одним способом — проведением своего рода «перезагрузки» всего государства.

    Этот вариант не для Xoxлостана. Все гораздо серьезнее.
  3. Wolfskin1993 Звание
    Wolfskin1993
    0
    Сегодня, 13:21
    Слишком мало ТАМ здравомыслящих... И всё идёт к большому Бада-Буму... Может лучше первыми ЖАХНУТЬ?!
  4. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Сегодня, 13:29
    Теперь блогеров считаем здравомыслящими людьми? Или здравомыслие зависит от того, кто считает?
  5. dzvero Звание
    dzvero
    -1
    Сегодня, 13:36
    Пусть примет щедрое мирное предложение президента Путина

    ... и потом его сразу уберут за ненадобности. Лучший результат для Зе - когда Россия вернет себе всю Украину. Станет содержанкой... упс... "знаменем свободного мира" в изгнании и до пенсии.
  6. A17ttt
    A17ttt
    -1
    Сегодня, 13:40
    Сразу видна юридическая подкованность. Скорее всего все по пунктам разложил ДАМ.
  7. Knell Wardenheart Звание
    Knell Wardenheart
    0
    Сегодня, 13:44
    "Если Зеленский действительно хочет положить конец войне на Украине, он может сделать это уже сегодня. Пусть примет щедрое мирное предложение президента Путина"

    Это из раздела "как за несколько фраз пробить днище . "Консервативный коммунист" , за ногу его..
    У человека вообще в голове мозги там есть, или их вытеснили труды Карла Маркса ?
    При всем понимании того для кого и зачем это предложение озвучено - его ни с какой стороны нельзя назвать ни щедрым, ни "аппетитным". Это то, что называется на птичьем языке дипломатии "Безоговорочная капитуляция". Для Зеленского ввиду этого нет никакой практической разницы -сейчас это "принимать" или когда в паре километров от "фюрербункера" будут стоять части ВС РФ - это одинаково с фактической точки зрения. Да, жизней бы сэкономили прилично и времени и ресурсов. Но БК - есть БК , и пока они там считают что до "фюрербункера" еще очень и очень далеко.
  8. Владимир М Звание
    Владимир М
    0
    Сегодня, 13:44
    Только Зеленский объявит о своем согласии на выдвинутые условия Россией о перемирии, его наследующий день повесят на майдане. Но эти же условия приведут Россию к непредсказуемым последствиям. Вот и получается - для России лучше будет, если Зеленский ещё поживет.
  9. invisible_man Звание
    invisible_man
    +1
    Сегодня, 13:58
    Мнение этого Джексона Хинка драгоценно (коммунист же), но его кто-нибудь читает в США и на Украине?
    1. Mедвежонок Звание
      Mедвежонок
      0
      Сегодня, 14:20
      В основном никто. Это полное безумие. Его даже выгнали из коммунистической партии. По крайней мере, «ВО» нашел новый «источник» для цитирования наряду с МакГрегором, Риттером, Карслон и, как ее называют в США, «Московской Марджори».
  10. orionvitt Звание
    orionvitt
    0
    Сегодня, 14:27
    В стране необходимо провести демилитаризацию и денацификацию.
    И как это можно себе представить в свете мирных предложений? Типа подписать договор и в очередной раз поверить на слово? Типа сами разоружатся и всех нациков типа сами посадят? И типа запад даст очередные типа гарантии? Не смешите мои тапки.