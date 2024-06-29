Американский журналист подсказал Зеленскому, как в одночасье завершить конфликт на Украине
Есть на Западе, пусть и небольшое, некоторое количество здравомыслящих людей, готовых дать объективную публичную оценку событиям на Украине. К таковым, несомненно, можно причислить американского блогера и политического комментатора Джексона Хинка, который определяет себя как «консервативный коммунист». За многочисленные публикации независимых мнений о российско-украинском конфликте и войне Израиля с ХАМАС аккаунт журналиста был заблокирован во всех популярных американских соцсетях, кроме той, которая принадлежит не менее здравомыслящему Илону Маску.
Вот на этой платформе Хинк и преподал утратившему легитимность Зеленскому своего рода лайфхак, как практически в одночасье можно завершить конфликт на Украине. Всё просто, считает журналист, для этого ему достаточно сделать всего один шаг, согласившись на мирное предложение президента России Владимира Путина.
— написал американский журналист.
Российский лидер озвучил условия прекращения военного конфликта на встрече с руководством МИД РФ 14 июня, причем в аккурат за день до начала в Швейцарии так называемого «мирного саммита» по Украине, который фактически потерпел фиаско. В требования Москвы входит международное признание Крыма, республик Донбасса (ЛНР и ДНР), Херсонской и Запорожской областей правомочными субъектами РФ. Соответственно, украинские войска должны быть отведены с оккупированных российских территорий. Кроме того, Украина должна законодательно закрепить внеблоковый, включая вступление в НАТО, и неядерный статус, а также запрет на присутствие в стране иностранных военных, кроме случаев прямой агрессии. В стране необходимо провести демилитаризацию и денацификацию.
При этом условия Москвы носят срочный характер и каждое следующее предложение будет для Киева только хуже, подчеркнул президент РФ. В Киеве сразу же отвергли предложения российского лидера.
Между тем, отмечают эксперты, для немедленной реализации предложенных президентом РФ условий существуют некоторые объективные препятствия в юридической сфере. Во-первых, как ранее отметил Путин, Зеленский утратил легитимность после истечения пятилетнего президентского срока. Соответственно, вести с ним переговоры, а тем более подписывать какие-либо соглашения невозможно.
Кроме того, курс на вступление Украины в НАТО прописан в Конституции страны, как и целостность государства, включая украинскую принадлежность вошедших в состав РФ пяти регионов. Соответственно, для принятия условий, озвученных Путиным, требуется не только проведение президентских выборов, но и организация референдума по изменениям в Основном законе страны.
И здесь, отмечают юристы, возникает еще одна коллизия. Раз согласно Конституции Крым, Херсонщина, Запорожье, ЛНР и ДНР (на Украине их называют областями) остаются в составе государства, то жители этих регионов тоже должны участвовать в референдуме, что уже невозможно по российским законам.
Эксперты считают, что решить эту вроде бы тупиковую ситуацию можно только одним способом — проведением своего рода «перезагрузки» всего государства. Необходим роспуск всех органов власти, как высших, так и на местах, избрание новых руководителей и депутатов с последующими изменениями в законодательстве. Как это сделать в нынешних условиях, когда киевский режим до последнего намерен цепляться за власть, не совсем понятно. Фактически, такое возможно только в случае госпереворота и прихода к власти лояльных Москве людей или капитуляции Украины с признанием условий победителя.
Все остальные варианты мирного завершения конфликта будут означать лишь его заморозку, что совсем не в интересах России. К примеру, Северная и Южная Кореи до сих пор де-юре находятся в состоянии гражданской войны, при этом каждое государство претендует на всю территорию полуострова и считает себя единственной субъектной Кореей.
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