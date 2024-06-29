Американский журналист подсказал Зеленскому, как в одночасье завершить конфликт на Украине

Если Зеленский действительно хочет положить конец войне на Украине, он может сделать это уже сегодня. Пусть примет щедрое мирное предложение президента Путина

Есть на Западе, пусть и небольшое, некоторое количество здравомыслящих людей, готовых дать объективную публичную оценку событиям на Украине. К таковым, несомненно, можно причислить американского блогера и политического комментатора Джексона Хинка, который определяет себя как «консервативный коммунист». За многочисленные публикации независимых мнений о российско-украинском конфликте и войне Израиля с ХАМАС аккаунт журналиста был заблокирован во всех популярных американских соцсетях, кроме той, которая принадлежит не менее здравомыслящему Илону Маску.Вот на этой платформе Хинк и преподал утратившему легитимность Зеленскому своего рода лайфхак, как практически в одночасье можно завершить конфликт на Украине. Всё просто, считает журналист, для этого ему достаточно сделать всего один шаг, согласившись на мирное предложение президента России Владимира Путина.— написал американский журналист.Российский лидер озвучил условия прекращения военного конфликта на встрече с руководством МИД РФ 14 июня, причем в аккурат за день до начала в Швейцарии так называемого «мирного саммита» по Украине, который фактически потерпел фиаско. В требования Москвы входит международное признание Крыма, республик Донбасса (ЛНР и ДНР), Херсонской и Запорожской областей правомочными субъектами РФ. Соответственно, украинские войска должны быть отведены с оккупированных российских территорий. Кроме того, Украина должна законодательно закрепить внеблоковый, включая вступление в НАТО, и неядерный статус, а также запрет на присутствие в стране иностранных военных, кроме случаев прямой агрессии. В стране необходимо провести демилитаризацию и денацификацию.При этом условия Москвы носят срочный характер и каждое следующее предложение будет для Киева только хуже, подчеркнул президент РФ. В Киеве сразу же отвергли предложения российского лидера.Между тем, отмечают эксперты, для немедленной реализации предложенных президентом РФ условий существуют некоторые объективные препятствия в юридической сфере. Во-первых, как ранее отметил Путин, Зеленский утратил легитимность после истечения пятилетнего президентского срока. Соответственно, вести с ним переговоры, а тем более подписывать какие-либо соглашения невозможно.Кроме того, курс на вступление Украины в НАТО прописан в Конституции страны, как и целостность государства, включая украинскую принадлежность вошедших в состав РФ пяти регионов. Соответственно, для принятия условий, озвученных Путиным, требуется не только проведение президентских выборов, но и организация референдума по изменениям в Основном законе страны.И здесь, отмечают юристы, возникает еще одна коллизия. Раз согласно Конституции Крым, Херсонщина, Запорожье, ЛНР и ДНР (на Украине их называют областями) остаются в составе государства, то жители этих регионов тоже должны участвовать в референдуме, что уже невозможно по российским законам.Эксперты считают, что решить эту вроде бы тупиковую ситуацию можно только одним способом — проведением своего рода «перезагрузки» всего государства. Необходим роспуск всех органов власти, как высших, так и на местах, избрание новых руководителей и депутатов с последующими изменениями в законодательстве. Как это сделать в нынешних условиях, когда киевский режим до последнего намерен цепляться за власть, не совсем понятно. Фактически, такое возможно только в случае госпереворота и прихода к власти лояльных Москве людей или капитуляции Украины с признанием условий победителя.Все остальные варианты мирного завершения конфликта будут означать лишь его заморозку, что совсем не в интересах России. К примеру, Северная и Южная Кореи до сих пор де-юре находятся в состоянии гражданской войны, при этом каждое государство претендует на всю территорию полуострова и считает себя единственной субъектной Кореей.