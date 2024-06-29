С начала конфликта в секторе Газа было повреждено более 500 израильских бронемашин
С октября 2023 года, когда началась горячая фаза вооруженного конфликта в секторе Газа, было в разной степени повреждено более 500 единиц израильской бронетехники.
По данным израильского издания Maariv, десятки боевых машин ЦАХАЛ в настоящее время полностью выведены из эксплуатации и сняты с вооружения. Чтобы иметь возможность оперативно восстанавливать поврежденную военную технику, израильскими военными созданы в секторе Газа два логистических центра для ремонта бронетехники и транспортных средств.
Между тем, американская газета Politico утверждает, что масштабное столкновение Израиля и ливанской "Хизбаллы" может произойти в течение ближайших недель. Издание со ссылкой на американских чиновников, имеющих доступ к разведданным, сообщает, что обеими сторонами уже разработан план боевых действий и активно осуществляются закупки дополнительных вооружений.
По словам источников, столкновение неизбежно произойдет в ближайшее время, если между Израилем и ХАМАС не будет заключено соглашение о прекращении огня в секторе Газа. Однако, перемирие между израильтянам и палестинцами маловероятно.
Американское командование уже перемещает свои силы к Израилю и Ливану, чтобы иметь возможность оперативно эвакуировать граждан США в случае начала боевых действий в регионе.
Также сообщается, что в рамках подготовки к масштабному вооруженному конфликту генпрокурор Израиля поручил руководству ЦАХАЛ призвать в армию три тысячи учащихся религиозных школ и университетов, которые ранее были освобождены от военной службы.
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