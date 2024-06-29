С начала конфликта в секторе Газа было повреждено более 500 израильских бронемашин

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С начала конфликта в секторе Газа было повреждено более 500 израильских бронемашин

С октября 2023 года, когда началась горячая фаза вооруженного конфликта в секторе Газа, было в разной степени повреждено более 500 единиц израильской бронетехники.

По данным израильского издания Maariv, десятки боевых машин ЦАХАЛ в настоящее время полностью выведены из эксплуатации и сняты с вооружения. Чтобы иметь возможность оперативно восстанавливать поврежденную военную технику, израильскими военными созданы в секторе Газа два логистических центра для ремонта бронетехники и транспортных средств.



Между тем, американская газета Politico утверждает, что масштабное столкновение Израиля и ливанской "Хизбаллы" может произойти в течение ближайших недель. Издание со ссылкой на американских чиновников, имеющих доступ к разведданным, сообщает, что обеими сторонами уже разработан план боевых действий и активно осуществляются закупки дополнительных вооружений.

По словам источников, столкновение неизбежно произойдет в ближайшее время, если между Израилем и ХАМАС не будет заключено соглашение о прекращении огня в секторе Газа. Однако, перемирие между израильтянам и палестинцами маловероятно.

Американское командование уже перемещает свои силы к Израилю и Ливану, чтобы иметь возможность оперативно эвакуировать граждан США в случае начала боевых действий в регионе.

Также сообщается, что в рамках подготовки к масштабному вооруженному конфликту генпрокурор Израиля поручил руководству ЦАХАЛ призвать в армию три тысячи учащихся религиозных школ и университетов, которые ранее были освобождены от военной службы.
5 комментариев
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  1. ada Звание
    ada
    +3
    Сегодня, 13:30
    Ну, и теми и другими, в конечном итоге руководят одни и те же - третьи wassat
  2. lukash66 Звание
    lukash66
    +2
    Сегодня, 13:39
    Потерь немае, все как у друзей из бандервы. Только там немного посерьёзнее ВиВТ, а тут ребята в тапках с РПГ.
  3. Fangaro Звание
    Fangaro
    -1
    Сегодня, 13:45
    "С октября 2023 года, когда началась горячая фаза вооруженного конфликта в секторе Газа, было в разной степени повреждено более 500 единиц израильской бронетехники."

    Лучше б почаще писали, сколько англосакской техники в правобережье скукожилось. И сербское оружие попало в ВСУ или не попало? А то Вучич, Вучич, братья, а как про деньги, так Вучич ни за кого, кроме себя.
    1. LuckyBlog Звание
      LuckyBlog
      0
      Сегодня, 14:04
      а кроме Вучича никому больше предъявить не хотите? если что у кастрюль применяются снаряды из Индии и Пакистана, и более того , сейчас больше всего кастрюли обороняются дронами комплектующие для которых в основной массе поставляют из о майн гот Китая, то есть если бы Китай обрезал поставки комплектухи и некоторых уже готовых дронов то количество дронов у поросян упало бы в несколько раз (да даже еслибы только в 2 раза , то наши бойцы бы свечку и ящик коньяка поставили бы за такое благое дело). ну так что , запиываем Индию и Китай во враги России?
  4. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Сегодня, 14:12
    Цитата: LuckyBlog
    а кроме Вучича никому больше предъявить не хотите? если что у кастрюль применяются снаряды из Индии и Пакистана, и более того , сейчас больше всего кастрюли обороняются дронами комплектующие для которых в основной массе поставляют из о майн гот Китая, то есть если бы Китай обрезал поставки комплектухи и некоторых уже готовых дронов то количество дронов у поросян упало бы в несколько раз (да даже еслибы только в 2 раза , то наши бойцы бы свечку и ящик коньяка поставили бы за такое благое дело). ну так что , запиываем Индию и Китай во враги России?


    Больше пока никому не хочу претензии предьявить.
    Но Вас поддержу. Как Вы и написали, все эти Индии, Пакистаны, Китаи... Им бы только наши ресурсы захапать и наши импортозамещенные технологии стырить.