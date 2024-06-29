«Могут использоваться только в учебных целях»: Дания забирает истребители F-35 в «урезанном» виде

Доведение F-35 до конфигурации TR-3 задерживается производителем, поэтому самолеты будут поставляться в ограниченной версии TR-2, которую можно использовать только в учебных целях

Дания закупила в общей сложности 27 истребителей F-35. Из них были переданы 10 машин в модификации TR-2: 4 переброшены на территорию страны, а 6 бортов продолжали находиться в США, так как Копенгаген ждал, когда они пройдут модернизацию до уровня TR-3.TR-3 предполагает внедрение продвинутого программного обеспечения, которое направлено на увеличение вычислительных мощностей и дает возможность провести в будущем глубокую модернизацию истребителя.Однако концерн Lockheed Martin постоянно переносил сроки выполнения работ. В итоге Минобороны Дании приняло решение забрать самолеты в «урезанном» виде: они могут участвовать лишь в тренировках.- говорится на сайте военного ведомства.С аналогичной проблемой столкнулась Бельгия, заказавшая 34 F-35. В феврале текущего года ей формально был передан один истребитель, но он до сих пор не покинул США из-за задержек с доведением до уровня TR-3. Как ожидается, на территории Бельгии первый самолет может оказаться лишь в следующем году.