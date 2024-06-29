«Могут использоваться только в учебных целях»: Дания забирает истребители F-35 в «урезанном» виде

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«Могут использоваться только в учебных целях»: Дания забирает истребители F-35 в «урезанном» виде

Дания закупила в общей сложности 27 истребителей F-35. Из них были переданы 10 машин в модификации TR-2: 4 переброшены на территорию страны, а 6 бортов продолжали находиться в США, так как Копенгаген ждал, когда они пройдут модернизацию до уровня TR-3.

TR-3 предполагает внедрение продвинутого программного обеспечения, которое направлено на увеличение вычислительных мощностей и дает возможность провести в будущем глубокую модернизацию истребителя.



Однако концерн Lockheed Martin постоянно переносил сроки выполнения работ. В итоге Минобороны Дании приняло решение забрать самолеты в «урезанном» виде: они могут участвовать лишь в тренировках.

Доведение F-35 до конфигурации TR-3 задерживается производителем, поэтому самолеты будут поставляться в ограниченной версии TR-2, которую можно использовать только в учебных целях

- говорится на сайте военного ведомства.

С аналогичной проблемой столкнулась Бельгия, заказавшая 34 F-35. В феврале текущего года ей формально был передан один истребитель, но он до сих пор не покинул США из-за задержек с доведением до уровня TR-3. Как ожидается, на территории Бельгии первый самолет может оказаться лишь в следующем году.

4 комментария
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  1. старпом Лом Звание
    старпом Лом
    +3
    Сегодня, 14:13
    Лень искать оригинал , но уверен , что там вместо слов "можно использовать" слова "будут использоваться". КПСС хрущевско-брежневского разлива доказала , что хуже отсутствия пропаганды только неуклюжая пропаганда.
  2. nPuBaTuP Звание
    nPuBaTuP
    0
    Сегодня, 14:13
    Ну для нас это даже хорошо, что датские пингвины беззубые будут....
  3. lukash66 Звание
    lukash66
    +1
    Сегодня, 14:26
    Нормальный такой учебный самолётик за 100 лямов.) 6 штук Як130.
  4. Mедвежонок Звание
    Mедвежонок
    0
    Сегодня, 14:29
    Что в этом странного? Большинству стран нравится Бельгия. Сначала оно заказывает самолеты и только через некоторое время определяет, какой пакет вооружений понадобится. Самое главное – получить самолеты, обучить экипажи и технику. И это именно то, что они делают. Я не думаю, что кто-то нападет на Бельгию в ближайшее время. Кстати, если бы они читали Кирилла и Романа на "ВО", то знали бы, что не стоит покупать такие слабые, дорогие и бесполезные самолеты. crying