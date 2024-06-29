Британский политик: даже если переговоры о мире на Украине провалятся, их следует провести
Основатель и лидер британской правой партии Reform UK (партия «Реформировать Соединенное Королевство» или «Реформа») Найджел Фарадж в интервью изданию The Daily Telegraph вновь высказался по поводу украинского конфликта. Политик и ранее заявлял, что военное противостояние следует прекратить путем дипломатии. При этом он считает, что мирные переговоры должны состояться вне зависимости от того, к какому результату, пусть даже провальному, они приведут.
Поводом для начала Россией военного конфликта на Украине Фарадж назвал безудержное расширение НАТО и Евросоюза на восток, включая планы принять в альянс и ЕС Украину, против чего неоднократно высказывался президент РФ Владимир Путин. Британский политик подчеркнул, что Запад фактически спровоцировал российского лидера «на вторжение на Украину».
— вполне справедливо констатировал Фарадж.
При этом не стоит рассчитывать, что довольно популярный в Великобритании лидер партии «Реформа» является сторонником отказа от поддержки Украины, хотя его позиция и выглядит весьма противоречивой. Так, призывая к мирному решению конфликта, Фарадж одновременно заявил, что он поддерживает дальнейшее оказание военной помощи Киеву. Хотя, по его словам, в настоящий момент «война зашла в тупик», а дальнейшее продолжение боевых действий только увеличивает количество жертв. Политик отметил, что ранее разумных предметных переговоров вообще не было.
Высказался Фарадж и по поводу непрекращающегося стремления Запада нанести вред России принятием все новых санкций против РФ. Он отметил, что западные санкции в отношении России привели лишь к тому, что Москва и Пекин все более наращивают стратегическое партнерство.
Следует отметить, что возглавляемая Фараджем партия по данным опросов опережает по популярности пока еще правящую консервативную партию, что само по себе уже стало прецедентом в истории британского парламентаризма. Выборы в Палату общин Великобритании состоятся уже 4 июля, победу на них наверняка одержит партия лейбористов, что приведет к смене правительства. Однако ожидать изменения курса нового кабмина в части отношения к России и поддержке Украины точно не стоит.
Ранее лидер партии «Реформа» в интервью британскому телевидению рассказал, что он предупреждал об угрозе конфликта на Украине еще в 2014 году. После этого на Фараджа обрушилась критика со стороны британских политиков, его даже стали называть «рупором Путина». На что независимый политик ответил, что он всего лишь называет вещи своими именами и предпочитает говорить правду своим избирателям.
Информация