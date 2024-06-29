Newsweek: НАТО не желает принимать Украину в свой состав

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Newsweek: НАТО не желает принимать Украину в свой состав

Несмотря на восторженные речи и разговоры о всесторонней поддержке Украины, звучащие из уст представителей стран Североатлантического альянса, в действительности в НАТО не желают, чтобы эта страна стала её членом.

Такое мнение высказал в своей статье обозреватель американского журнала Newsweek Дэниел Депетрис. По словам журналиста, НАТО будет и дальше оказывать военную и финансовую помощь Киеву, так как Россия для блока является основным противником, но идти на прямое столкновение с Москвой из-за Украины там пока не готовы.



Несмотря на все формальные заявления, к настоящему времени должно быть совершенно ясно, что альянс не хочет, чтобы Украина вступила в его ряды

— отметил Депетрис в своей статье в Newsweek.

Украинский «президент» Зеленский будет продолжать слышать сладкие речи от западных партнёров, но Украина будет продолжать ждать вступления в НАТО вечно, считает обозреватель американского издания.

На фоне украинского конфликта в сентябре 2022 года киевские власти подали официальную заявку на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке. Однако в этом направлении власти страны начали активно действовать ещё с 2014 года. Многие эксперты считают одной из основных причин происходящего сегодня на Украине планы Киева по вступлению в НАТО.
4 комментария
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  1. el_ninio163 Звание
    el_ninio163
    0
    Сегодня, 14:11
    Питун и зеля
    На . ,,
    Вперде
  2. orionvitt Звание
    orionvitt
    +1
    Сегодня, 14:21
    НАТО не желает принимать Украину в свой состав
    А нафига оно ему надо? Украина и так в НАТО по самые гланды. Ну или наоборот. В общем, кто там в ком, роли не играет и на ход боевых действий не повлияет ни как. Там и так командуют НАТОвские штабы, а украинские генералы, от нечего делать, глушат водку по кабакам.
    1. Корреспондент_свободной_прессы
      Корреспондент_свободной_прессы
      0
      Сегодня, 14:26
      Они это уже делали. Уже обсуждали, как они "не хотят делать" то, что уже почти сделали и сделают до конца, если реальных помех не будет. Например, не будет протеста общественного мнения, который может повлиять на действующих политиков сейчас или в будущем.
  3. Алексей Алексеев_5 Звание
    Алексей Алексеев_5
    0
    Сегодня, 14:21
    Нафиг нате лишний геморрой