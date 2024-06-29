Несмотря на все формальные заявления, к настоящему времени должно быть совершенно ясно, что альянс не хочет, чтобы Украина вступила в его ряды

Несмотря на восторженные речи и разговоры о всесторонней поддержке Украины, звучащие из уст представителей стран Североатлантического альянса, в действительности в НАТО не желают, чтобы эта страна стала её членом.Такое мнение высказал в своей статье обозреватель американского журнала Newsweek Дэниел Депетрис. По словам журналиста, НАТО будет и дальше оказывать военную и финансовую помощь Киеву, так как Россия для блока является основным противником, но идти на прямое столкновение с Москвой из-за Украины там пока не готовы.— отметил Депетрис в своей статье в Newsweek.Украинский «президент» Зеленский будет продолжать слышать сладкие речи от западных партнёров, но Украина будет продолжать ждать вступления в НАТО вечно, считает обозреватель американского издания.На фоне украинского конфликта в сентябре 2022 года киевские власти подали официальную заявку на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке. Однако в этом направлении власти страны начали активно действовать ещё с 2014 года. Многие эксперты считают одной из основных причин происходящего сегодня на Украине планы Киева по вступлению в НАТО.