Опубликованы кадры полёта одного из переданных ВСУ вертолётов Sea King

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Опубликованы кадры полёта одного из переданных ВСУ вертолётов Sea King

В сети опубликованы кадры, на которых можно увидеть один из переданных Киеву правительством ФРГ военно-транспортных вертолетов Sikorsky S-61 Sea King. На кадрах можно увидеть полет такого вертолета над водоемом. На борту нанесены украинские опознавательные знаки.

Вертолет Sea King был разработан компанией Sikorsky Aero Engineering Corporation в конце 50-х годов прошлого века по заказу ВМС США. Серийное производство машин этого типа было запущено в 1961 году. С тех пор вертолеты Sea King применялись во время войны во Вьетнаме, на Фолклендах, в Афганистане и ряда других вооруженных конфликтов.






В начале текущего года правительство Германии объявило о передаче боевикам киевского режима шести подлежавших списанию, но оставшихся на балансе бундесвера машин этого типа. Это решение Берлина резко раскритиковал военный обозреватель газеты Bild Юлиан Репке, отметивший, что после 50 лет эксплуатации вертолеты являются абсолютно непригодными для применения в боевых условиях. Репке также назвал передачу Киеву списанных вертолетов прямой угрозой для жизни летчиков ВСУ, которых и так с каждой неделей становится все меньше.

Немецкий обозреватель также подчеркнул, что в 2006 году для обеспечения одного часа полета Sea King требовалось от 50 до 60 часов обслуживания, то сейчас в условиях мирного времени это соотношение составляет 1 к 120, а в военное — еще больше.

В конце февраля 2024 года некоторая часть из шести поставленных Германией вертолетов Sea King была уничтожена в результате ракетного удара ВС РФ по Гвардейской авиационной базе НГУ (в/ч 2268) в Александрии.

12 комментариев
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  1. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 14:44
    после 50 лет эксплуатации вертолеты являются абсолютно непригодными для применения в боевых условиях.

    Ну и что? Как будет по германски: "Бери, Боже, что нам не гоже"?
    Опять же, на долго ли хватит?
    1. Кот Александрович Звание
      Кот Александрович
      -5
      Сегодня, 15:13
      Не боже, а убоже! Вы что, рксский язык в школе не проходили? laughing
    2. Кот Александрович Звание
      Кот Александрович
      -6
      Сегодня, 15:17
      Вы русский язык в школе проходили? Какой "боже" - "убоже"!
      Да и "по-германски" пишется через дефис. Не позорились бы со своими безграмотными комментариями.
      1. Васян1971 Звание
        Васян1971
        -2
        Сегодня, 16:05
        «Не позорились бы со своими безграмотными комментариями.»©
        Сам такой!
        Когда нечего сказать умного и по существу, цепляются к орфографии...request
  2. Дед Борг Звание
    Дед Борг
    +3
    Сегодня, 14:51
    Какого только металлолома западники не поотправляли на утилизацию на Украйну!
  3. frruc Звание
    frruc
    0
    Сегодня, 14:53
    С тех пор вертолеты Sea King применялись во время войны во Вьетнаме, на Фолклендах, в Афганистане

    Думаю, не долго эти вертолеты будут небо коптить.
  4. Алексей Алексеев_5 Звание
    Алексей Алексеев_5
    0
    Сегодня, 15:01
    Сравнивать эту коровушку с нашими язык не поворачивается. Мишки и аллигаторы над моим домом летают каждый день
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      0
      Сегодня, 15:09
      Цитата: Алексей Алексеев_5
      Сравнивать эту коровушку с нашими язык не поворачивается. Мишки и аллигаторы над моим домом летают каждый день

      А с какими именно Ми вы сравниваете?
      1. Алексей Алексеев_5 Звание
        Алексей Алексеев_5
        +1
        Сегодня, 15:30
        А с какими их можно сравнивать.Аллигатор,Да оне рядом и не стояли А Ми -8 у него узнаваемый силуэт.Я кстати на Ми 8 с ЗФИ до Северного полюса долетел.Красноярский авиаотряд.Пилоты -асы.Летают Ми 35.Три раза в день.Храни их Бог..
  5. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    0
    Сегодня, 15:10
    «Вна украины» – это такое отхожее место, совмещённое с помойкой, откуда запад мечтает «побить» Россию.
  6. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +2
    Сегодня, 15:28
    после 50 лет эксплуатации вертолеты являются абсолютно непригодными для применения в боевых условиях
    Какелам и это сойдёт wink
  7. dauria Звание
    dauria
    +1
    Сегодня, 16:18
    "то сейчас в условиях мирного времени это соотношение составляет 1 к 120, а в военное — еще больше." Что за статья ? НИАС-78 состоял из двух частей . Вторая часть - военное время . Не выполняются большинство подготовок и проверок , а заправлять можно огромным списком топлив и масел , в том числе и иностранных трофейных. Летать будут , пока движки работают .Так сказать "По состоянию " И нормально летать .