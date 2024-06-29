«Будут прорывать оборону противника»: США предлагают Греции модернизировать БМП Bradley для себя и для Украины

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«Будут прорывать оборону противника»: США предлагают Греции модернизировать БМП Bradley для себя и для Украины

США предоставляют Греции на «бесплатной» основе 62 подержанные единицы M2A2 Bradley: машины должны пройти капитальный ремонт и усовершенствование до стандарта M2A3 или M2A4, прежде чем поступить на вооружение армии. Еще 102 экземпляра M2A2 Вашингтон передает за небольшую плату.

Данные машины находятся в плохом состоянии

- говорится в издании SavunmaSanayiST.



Как указывается, греческая делегация посетила США для осмотра «подаренной» техники, ознакомления с пакетами модернизации и обсуждения деталей работ, то есть фактически для переговоров по приобретению бронемашин.

Отмечается, что поставки Bradley в Грецию вызвали гневную реакцию на Украине, где вынуждены пользоваться автомобилями для борьбы с российскими войсками.

Как указывается в греческом издании Птнон, Афины запросили у Вашингтона 300 экземпляров M2A2 по процедуре EDA (как списанную матчасть) и 500 в рамках коммерческой сделки. Эти 800 машин должны занять в механизированных боевых порядках место устаревших американских БТР M113.



Они заменят М113 в составе маневренных подразделений и позволят последним осуществлять наступательные действия, прорывая оборонительные линии противника

- поясняется в греческой прессе.

По словам автора, параллельно с переговорами, которые ведутся с Вашингтоном, Берлин пытается навязать Афинам БМП Lynx, однако командование и власти не устраивает их высокая стоимость. Это же касается и шведской CV90. Приобретение в Европе более дешевой подержанной техники, такой как БМП Marder, нецелесообразно, так как «её запас сокращается из-за поставок Украине».

Как отмечается, США предлагают модернизировать на греческих производственных мощностях 800 М2A2 до уровня М2А4, при этом половина машин из этого числа должна быть передана Украине. Остающиеся Афинам 400 единиц обойдутся бюджету в €3-5 млн за экземпляр: такая высокая цена предусматривает полное снаряжение БМП и установку «системы самозащиты» (вероятно, имеется в виду монтаж ДЗ BRAT).

18 комментариев
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  1. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    +6
    Сегодня, 14:45
    Подарим им металлолом, а потом модернизируем за три цены, плюс запчасти. Такие подарки, как в анекдоте: от Вашего коньяка и меня задница болит.
    1. Васян1971 Звание
      Васян1971
      +4
      Сегодня, 15:06
      «как в анекдоте: от Вашего коньяка и меня задница болит.»©
      И в горле першит... lol
    2. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +2
      Сегодня, 15:31
      Ну не знаю... Греция только, только оправилась после кризиса 2009 года, стараясь жить в условиях жесткой экономии, и на хрена ей нужны вот такие бесплатно-платные "пряники" в которые нужно вбухать кучу денег, а потом ещё и половину прожорливой Украине подарить... Черная неблагодарность по отношению к России... Ну прям не знаю... request
    3. Electrical Звание
      Electrical
      +2
      Сегодня, 15:32
      Подарим им металлолом, а потом модернизируем за три цены, плюс запчасти.
      Вы забыли добавить. А потом еще и заставим подарить бандеровцам.
  2. spectr Звание
    spectr
    +5
    Сегодня, 14:48
    Что ни говори, а торгаши амеры знатные! Преподносят свой металлолом так, что за него ещё драка идёт.
  3. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    +5
    Сегодня, 15:04
    Для США война в Европе - прежде всего гейропейских варваров с Россией - это золотое дно. И они будут подпитывать эту войну всеми силами.
  4. Electrical Звание
    Electrical
    +5
    Сегодня, 15:04
    Отмечается, что поставки Bradley в Грецию вызвали гневную реакцию на Украине, где вынуждены пользоваться автомобилями для борьбы с российскими войсками.
    Действительно, что то греки совсем оборзели. Закупают для себя. Они что совсем забыли что должны украине, за свои деньги закупить, отремонтировать и передать. laughing
  5. lukash66 Звание
    lukash66
    +3
    Сегодня, 15:09
    Оборону какого противника прорывать то собрались? Неужто турок?
  6. Enceladus Звание
    Enceladus
    +6
    Сегодня, 15:13
    Предполагаю восклики ура патриотов... Но брэдли серьезная машина. И за ними минуса нет. Тут есть человек, который также говорил об этом, ник говорить не буду. И она может прощать ошибки экипажу. Мы шапками уже набрасались и это не вторая чечня... где пусть по официальным данным (3700 погибло)... цифрам верить не стоит....множитель +-знаю... Это война и нужно понимать. А что мы такие в белом фраке, техника лучшая и т.д. Все +- на уровне. И бардака хватает как и тогда. И не нужно недооценивать ипротивника и свои силы тоже.
    Понятно схлопочу щас минуса. Любая техника врага на нуле - это потенциально кто-то может погибнуть... ни вы, ни ваш брат, ни друг... и там где-то в белгороде взрывы и прилеты. У меня в СВО погиб старший кровный, который со мной и 2ю прошел и в перво от заката до рассвета и в петидневке побывал. И 6 сослуживцев, друзья и их сослуживцы. Да и с теми, кого обучал не так давно, а потом и в штурмы ходил - потери имеются. И без них никак. Ну нет такого, чтобы вы 1000 врагов убили и не потеряли никого. Статистика вещь такая, что в среднем на убитого - 2-3 раненых. в зависимости от обучения и специальности. Вспомните штурм лысой горы в 1 чечне... 444.4 высота... когда пытаясь вытащить тела разведчиков, полозили еще 2 отряда.... Да и вообще тему Бамута... У меня брат уже в 2006 участвовал в защистке этого клоповника.
    1. Enceladus Звание
      Enceladus
      +1
      Сегодня, 16:01
      Цитата: Enceladus
      2006

      Извините на эмоциях весна 96. Он всю 1ю мой брат прошел мезводом... а мех вод тогда почти смертник... если попали... у командира и наводчика шансы есть.. у меха - практически нет. Ну его и взяли не мелкий, но и не крупный, сил хватало передачи тягать и на се 360 градусов "почти" смотреть. Я в 80ке - приходилось 1 раз повертеться и заряжать... почувствовал себя негром... когда автомат заклинил после луча. Благо хлоп конфеты не случилось belay Но я 2 дня назад писал про тот бой...
      1. Аэродромный Звание
        Аэродромный
        +1
        Сегодня, 16:27
        Enceladus
        (Алексей)...щас некий "Корреспондент_свободной_прессы" придёт, и поставит тебя за орфографию в угол...))))))))
        1. Enceladus Звание
          Enceladus
          0
          Сегодня, 16:37
          Пусть еще за операцию на руке тогда заплатит и пожертвует мне центральный нерв на левой кисте... хотя такое еще не научились пересаживать
          Цитата: Аэродромный
          "Корреспондент_свободной_прессы"

          Ну только, если Вадим сочтет меня забанить, а так вэлком
          А "свободную" прессу я уже за седня начитался.... когда мне с букварем доказывали, какой я вообще тупой wassat
          1. Аэродромный Звание
            Аэродромный
            0
            Сегодня, 16:38
            Цитата: Enceladus
            А "свободную" прессу я уже за седня начитался.... когда мне с букварем доказывали, какой я вообще тупой
            такая же фигня... lol
            1. Enceladus Звание
              Enceladus
              0
              Сегодня, 16:43
              А вы не поленитесь почитать тему под 9литровкой... знатное чиво... стоило спросить про теорию.... дошло в итоге до матов, оскорблений и национальности моей.... Отправил 3 жалобы на посты. Надеюсь Вадим примет адекватное решение,хотя полагаю пред 8 будет за флуд мне лично ибо поддержал тему, пока на оскорбление персонаж не перешел. Называя меня ну кратко цветным и что я на родине собирал и подбирал. А 1 из его я так понимаю мультов, или "соратников", очевидно ципсо, даже в приехать угрожал.... ага, пусть приедет... останется только запись в базе данных ВО laughing
  7. Алексей Алексеев_5 Звание
    Алексей Алексеев_5
    +1
    Сегодня, 15:33
    Рыбы поели или так ошуели.Где греция И откуда у нее граница с Россией
  8. Vladlous Звание
    Vladlous
    +1
    Сегодня, 15:37
    Невозможно модернизировать труп, даже для предачи в руки некрофила.
  9. opuonmed Звание
    opuonmed
    -1
    Сегодня, 15:54
    В Грецию прилетит ядерная ракета на заводы по производству?
  10. alexbor Звание
    alexbor
    -1
    Сегодня, 16:25
    Весь хлам НА Украину...