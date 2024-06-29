Минобороны Белоруссии заявило об усилении охраны границы с Украиной из-за активности украинских БПЛА

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Минобороны Белоруссии заявило об усилении охраны границы с Украиной из-за активности украинских БПЛА

В последние несколько дней усилилась напряженность на белорусско-украинской границе. На сопредельной с Республикой Беларусь территории замечена активность боевиков так называемого «Русского добровольческого корпуса»* (*РДК, запрещен в РФ как террористическая и экстремистская организация), которые даже не скрывают, что проводят наблюдение за приграничьем РБ и рекогносцировку местности.

Вблизи с границей появились подразделения украинского спецназа. Подразделения специального назначения 1-й президентской бригады Украины прибыли в населенный пункт Овруч на Житомирском направлении, спецназ ВСУ замечен на Ровенско-Житомирском направлении, сообщил накануне начальник Генштаба Вооруженных сил Белоруссии Павел Муравейко.



Кроме того, участились случаи незаконного проникновения со стороны Украины на территорию Белоруссии беспилотников, которые, как выяснилось после сбития одного из дронов белорусскими пограничниками, проводят разведку территории соседнего государства. При этом в специальном заявлении по поводу обстановки на белорусско-украинской границе начальник Генштаба ВС РБ обратил внимание, что на сопредельной территории замечены полеты не только небольших дронов, но и БПЛА типа «Байрактар». Одновременно происходит минирование и наращивание инженерных заграждений вблизи с белорусской границей.

В ответ на эти нарочито провокационные действия украинской стороны Министерство обороны Республики Беларусь заявило об усилении охраны границы с Украиной из-за активности украинских БПЛА. В заявлении белорусского военного ведомства отмечено резкое увеличение количества полетов беспилотных летательных аппаратов в северной части Украины. С целью обеспечения мер по усилению защиты территории республики от проникновения дронов в приграничье с Житомирской областью Украины ВС Белоруссии перебросили дополнительные средства противовоздушной обороны.



Начальник зенитных ракетных войск – начальник управления зенитных ракетных войск командования ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Республики Беларусь полковник Андрей Северинчик разъяснил в официальном телеграм-канале МО РБ, для чего и какие меры предпринимаются по усилению защиты границы. Он отметил, что в последнее время фиксируется резкое увеличение количества полетов БПЛА, ведущих разведку в приграничных районах территории Республики Беларусь. Кроме того, некоторые украинские беспилотники имеют возможность нанесения ударов в глубине территории РБ, добавил полковник.

Обстановка в воздушном пространстве напряженная. Отмечается постоянное нарушение Государственной границы в воздушном пространстве нашего государства

— подчеркнул Северинчик.

Он также обратил внимание, что несмотря на постоянные жалобы, звучащие из Киева, на нехватку средств ПВО, отмечено скопление сил противовоздушной обороны ВСУ в приграничной Житомирской области.

Хотелось предупредить и остудить горячие головы тех, кто пытается вовлечь нашу страну в вооруженный конфликт. Мы готовы решительно применить все имеющиеся силы и средства для защиты своей территории, населения Республики Беларусь от возможных провокаций в воздушном пространстве

— предупредил украинскую сторону белорусский офицер.

Не совсем понятно, зачем Зеленскому, с учетом нарастающих проблем у ВСУ на восточном фронте, еще и провоцировать на военный конфликт Белоруссию. Некоторые эксперты считают, что в этом случае глава киевского режима рассчитывает все-таки на прямое вмешательство НАТО в боевые действия. Однако до последнего времени почти все страны альянса, кроме микроскопических прибалтийских республик да периодически делающего воинственные заявления Макрона, четко заявляли, что не намерены воевать с Россией. Сомнительно, что они изменят решение в случае, если украинским боевикам и националистам удастся втянуть в конфликт еще и Минск.

Гипотетически такие действия киевских властей могут быть объяснены лишь тем, что у украинского командования появилась информация о возможном открытии второго фронта на севере как раз по инициативе ВС РФ. Хотя пока что никаких подтверждений таким планам нашего командования нет.
9 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Сегодня, 16:25
    "Минобороны Белоруссии заявило об усилении охраны границы с Украиной из-за активности украинских БПЛА"

    Это политики щеки надувают для повышения собственной важности.
    БПЛА это ж не человек. Ну сообщите "добрым соседям", что объекты, которые по внешним признакам не управляются человеком, находящимся внутри объекта, пересекшие гос границу будут уничтожены.
    И всё.
    Зачем такие заявления? Мы тут вам щаз как пригрозим, а потом, если решим, то и собьем...
    1. Комментарий был удален.
  2. Виктор Ленинградец Звание
    Виктор Ленинградец
    0
    Сегодня, 16:28
    Интересно, а что наблюдается на Полоцком и Гродненском направлении со стороны Прибалтики?
    1. Аэродромный Звание
      Аэродромный
      0
      Сегодня, 16:36
      Обострение на границе с Украиной

      В связи с резким увеличением количества полетов беспилотных летательных аппаратов в северной части Украины, ведущих разведку в приграничных районах территории Республики Беларусь, а также скоплением сил ПВО в Житомирской области, в рамках проверки боевой готовности Вооруженных Сил в назначенные районы дополнительно выведены силы и средства ПВО для прикрытия военных и критически важных объектов гражданской инфраструктуры Республики Беларусь.

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  3. Zhan Звание
    Zhan
    0
    Сегодня, 16:36
    Гипотетически такие действия киевских властей могут быть объяснены лишь тем, что у украинского командования появилась информация о возможном открытии второго фронта на севере как раз по инициативе ВС РФ. Хотя пока что никаких подтверждений таким планам нашего командования нет.

    Думаю, наши специально пустили инфо. утку. Они пытаются наш фронт растянуть, мы их, посмотрим, кто кого перехитрит.
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 16:37
    Заявление стран НАТО наверно уже загатовлены,на " бедную Украину " напала ещё одна страна.В стиле 08.08.08, сколько дней тогда запад считал что мы на Грузию напали?Вариантов у них много,а у нас один наносить удар по НАТО,они точно войдут на Украину.Как то тревожно.
  5. tur-tur Звание
    tur-tur
    0
    Сегодня, 16:39
    Что то тут не так. Минируют границу они давно, да и БПЛА думаю летают тоже давно. Держат там солдат которые нужны в других местах. А кипиш начался только сейчас.
    Можете закидать меня какахами, но похоже Россия готовятся к открытию второго фронта. И это не есть плохо.
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 16:46
      Россия не будет вытягивать Белоруссию в наше СВО.Однозначно.
  6. fsvlad Звание
    fsvlad
    0
    Сегодня, 16:41
    Имхо, НАТО ищет подходящий предлог официально зайти на окраину. Просто полосатые очень большое значение придают предварительному формированию общественного мнения..
  7. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Сегодня, 16:45
    Цитата: Витов
    БПЛА НАТО летают в Чёрном море , как у себя дома. А что в Белоруссии у нас ? Вдоль границы может летать Су-57 и Ту-214Р. Можно поставить локаторы С-400 и видеть всю Украину в реальном времени по Молдавию. В чём дело ? И белорусы пусть с нами тренируются . Нет стрелять не надо из Белоруссии, а вот обеспечивать целеуказанием ПУ на нашей территории можно научится...Вы знаете сколько штабов, военных министерств, академий и военных институтов в Москве ? И за что они жрут свой "нечёрный хлеб" ?


    Они не могут "жрать" ничего, что через госзакупки не прошло. А главный госзакупочник кто? Государство. А кто эти правила, что цена должна быть самой низкой, а за качество потом, если не свой будет, посадим, кто пишет? Правительство.
    Только вот Законы пишет не Правительство. Законы пишут и принимают ДепГосДумцы и СоФедцы. Люди, которые на служебных Волгах и Кожулях как ездили, так и ездят.
    Вот кто из читателей ВО обедал в одном кафе с иноагентом или Депутатом?
    Кто из читателей ВО идя по улице здоровался с главой областного центра?