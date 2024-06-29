Минобороны Белоруссии заявило об усилении охраны границы с Украиной из-за активности украинских БПЛА
В последние несколько дней усилилась напряженность на белорусско-украинской границе. На сопредельной с Республикой Беларусь территории замечена активность боевиков так называемого «Русского добровольческого корпуса»* (*РДК, запрещен в РФ как террористическая и экстремистская организация), которые даже не скрывают, что проводят наблюдение за приграничьем РБ и рекогносцировку местности.
Вблизи с границей появились подразделения украинского спецназа. Подразделения специального назначения 1-й президентской бригады Украины прибыли в населенный пункт Овруч на Житомирском направлении, спецназ ВСУ замечен на Ровенско-Житомирском направлении, сообщил накануне начальник Генштаба Вооруженных сил Белоруссии Павел Муравейко.
Кроме того, участились случаи незаконного проникновения со стороны Украины на территорию Белоруссии беспилотников, которые, как выяснилось после сбития одного из дронов белорусскими пограничниками, проводят разведку территории соседнего государства. При этом в специальном заявлении по поводу обстановки на белорусско-украинской границе начальник Генштаба ВС РБ обратил внимание, что на сопредельной территории замечены полеты не только небольших дронов, но и БПЛА типа «Байрактар». Одновременно происходит минирование и наращивание инженерных заграждений вблизи с белорусской границей.
В ответ на эти нарочито провокационные действия украинской стороны Министерство обороны Республики Беларусь заявило об усилении охраны границы с Украиной из-за активности украинских БПЛА. В заявлении белорусского военного ведомства отмечено резкое увеличение количества полетов беспилотных летательных аппаратов в северной части Украины. С целью обеспечения мер по усилению защиты территории республики от проникновения дронов в приграничье с Житомирской областью Украины ВС Белоруссии перебросили дополнительные средства противовоздушной обороны.
Начальник зенитных ракетных войск – начальник управления зенитных ракетных войск командования ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Республики Беларусь полковник Андрей Северинчик разъяснил в официальном телеграм-канале МО РБ, для чего и какие меры предпринимаются по усилению защиты границы. Он отметил, что в последнее время фиксируется резкое увеличение количества полетов БПЛА, ведущих разведку в приграничных районах территории Республики Беларусь. Кроме того, некоторые украинские беспилотники имеют возможность нанесения ударов в глубине территории РБ, добавил полковник.
— подчеркнул Северинчик.
Он также обратил внимание, что несмотря на постоянные жалобы, звучащие из Киева, на нехватку средств ПВО, отмечено скопление сил противовоздушной обороны ВСУ в приграничной Житомирской области.
— предупредил украинскую сторону белорусский офицер.
Не совсем понятно, зачем Зеленскому, с учетом нарастающих проблем у ВСУ на восточном фронте, еще и провоцировать на военный конфликт Белоруссию. Некоторые эксперты считают, что в этом случае глава киевского режима рассчитывает все-таки на прямое вмешательство НАТО в боевые действия. Однако до последнего времени почти все страны альянса, кроме микроскопических прибалтийских республик да периодически делающего воинственные заявления Макрона, четко заявляли, что не намерены воевать с Россией. Сомнительно, что они изменят решение в случае, если украинским боевикам и националистам удастся втянуть в конфликт еще и Минск.
Гипотетически такие действия киевских властей могут быть объяснены лишь тем, что у украинского командования появилась информация о возможном открытии второго фронта на севере как раз по инициативе ВС РФ. Хотя пока что никаких подтверждений таким планам нашего командования нет.
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