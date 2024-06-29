Американский военный контингент останется в Польше до конца года

12
Американский военный контингент останется в Польше до конца года

Военный контингент из Соединённых Штатов численностью около 6500 человек останется на территории Польши до конца 2024 года. Соответствующий указ был подписан польским президентом Анджей Дудой, сообщает Бюро национальной безопасности страны на своей странице в соцсети.

Согласно указу президента Польши, на территории страны останутся до 31 декабря этого года вместе с вооружением до 6 500 военнослужащих США, а также около 700 британских военных и 350 солдат из Канады.
Кроме того, Дуда свои указом продлил и срок пребывания польских военнослужащих в Турции, Ираке и соседней Литве.



Американские военные появились в Польше после её вхождения в состав НАТО в 1999 году. На фоне украинского конфликта военное присутствие в стране значительно увеличилось. Это также объяснялось регулярными военными учениями альянса с участием Польши и на её территории.

За время конфликта на Украине численность американских военных в Польше возросла в два раза. По словам посла США в Варшаве Марка Бжезиньского, на территории этой восточноевропейской страны находится более десяти тысяч американских военнослужащих. В феврале 2022 года их было около пяти тысяч.
12 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 15:46
    Да и что то нехорошие новости с границы Белоруссии и Украины .План " Б"- хотят разыграть.Интересно Лукашенко А.Г готов к войне!
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +1
      Сегодня, 15:51
      Цитата: tralflot1832
      Лукашенко А.Г готов к войне!

      Он как юный пионер- "Всегда готов!" Но как Кибальчиш будет ждать приход Красной армии. tongue
      1. Татьяна Звание
        Татьяна
        0
        Сегодня, 16:51
        Американский военный контингент останется в Польше до конца года
        Соответствующий указ был подписан польским президентом Анджей Дудой,

        Дальше можно не читать, ибо ДОБРОВОЛЬНАЯ со стороны польских властей оккупация Польши Западом будет продолжаться ровно так же, как это было с ней с 1938 до 1939 года.

        Для англосаксов Лондона и Вашингтона поляки с их "Великовельможной Речью Посполитой"" - это такой же расходный материал в пользу США и Великобритании, как и вся бандеровская Украина Порошенко и Зеленского с её коренным населением.
  2. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    +1
    Сегодня, 16:01
    Вот интересно, а «еврейские иудеи», которые правят США – забыли вот эти польские забавы?:

    https://cont.ws/@as39sa179/2800293
  3. Enceladus Звание
    Enceladus
    0
    Сегодня, 16:11
    Яб перефразировал бы... военый контингент отсилы выживет до конца года... что, на аллеи славы гранитные камни закончились??? Там кто-то и арлингтоне почил, просто управляя чемто и не учавствуя в бою непосредственно... кое-каких звезданутых куратов и инструкторов wassat
    1. мордвин 3 Звание
      мордвин 3
      0
      Сегодня, 16:27
      Цитата: Enceladus
      звезданутых куратов и инструкторов

      Это как понять?
      1. Enceladus Звание
        Enceladus
        0
        Сегодня, 16:31
        Напрямую
        Цитата: мордвин 3
        Это как понять?

        Вас что, ципсо направило каждый мой комментарий цитировать и спрашивать?
        Вы ни минуса, ни плюса не ставите под комментами... очевидно, чтобы не светиться... но встряли в скользкую тему по ВВ, о которой ничего не знаете... вывод... напрямую очевиден. Хотите еще... вот тут роспись поставьте....
        1. мордвин 3 Звание
          мордвин 3
          0
          Сегодня, 16:34
          Цитата: Enceladus
          Напрямую
          Цитата: мордвин 3
          Это как понять?

          Вас что, ципсо направило каждый мой комментарий цитировать и спрашивать?

          Ну нек, не надо однако....
          1. Enceladus Звание
            Enceladus
            0
            Сегодня, 16:39
            За сим тогда откланиваюсь, дала йалаш войла хьо! hi
            1. мордвин 3 Звание
              мордвин 3
              0
              Сегодня, 16:41
              Цитата: Enceladus
              За сим тогда откланиваюсь, дала йалаш войла хьо!

              И тебе не хворать...
              1. Enceladus Звание
                Enceladus
                0
                Сегодня, 16:44
                Как сказал один из ваших... "слив засчитан" soldier laughing
  4. Виктор Ленинградец Звание
    Виктор Ленинградец
    0
    Сегодня, 16:32
    Пока не похоже на подготовку широкомасштабного наступления к 03.07.2024 г. Но провокации очевидно будут.