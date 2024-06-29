Американский военный контингент останется в Польше до конца года

Военный контингент из Соединённых Штатов численностью около 6500 человек останется на территории Польши до конца 2024 года. Соответствующий указ был подписан польским президентом Анджей Дудой, сообщает Бюро национальной безопасности страны на своей странице в соцсети.Согласно указу президента Польши, на территории страны останутся до 31 декабря этого года вместе с вооружением до 6 500 военнослужащих США, а также около 700 британских военных и 350 солдат из Канады.Кроме того, Дуда свои указом продлил и срок пребывания польских военнослужащих в Турции, Ираке и соседней Литве.Американские военные появились в Польше после её вхождения в состав НАТО в 1999 году. На фоне украинского конфликта военное присутствие в стране значительно увеличилось. Это также объяснялось регулярными военными учениями альянса с участием Польши и на её территории.За время конфликта на Украине численность американских военных в Польше возросла в два раза. По словам посла США в Варшаве Марка Бжезиньского, на территории этой восточноевропейской страны находится более десяти тысяч американских военнослужащих. В феврале 2022 года их было около пяти тысяч.

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