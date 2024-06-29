Пресса США: Пентагон анонсировал новый пакет помощи Киеву, в который войдут ракеты для систем ПВО

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Пресса США: Пентагон анонсировал новый пакет помощи Киеву, в который войдут ракеты для систем ПВО

По информации американской прессы, власти США готовят новый пакет военной помощи Украине, о выделении которого предполагается объявить в понедельник, 1 июля.

Как сообщает информационное агентство Reuters, объем помощи боевикам киевского режима составит 150 миллионов долларов. Предполагается, что очередной пакет будет включать поставки 155-мм артиллерийских снарядов и боеприпасов для зенитных ракетных комплексов HAWK, которые украинская армия широко применяла до появления систем ПВО Patriot.



При этом, как сообщалось ранее, Вашингтон не знает, что случилось с переданными ранее боевикам киевского режима вооружениями на общую сумму 62 миллиона долларов. Прежде всего, речь идет о партии военной помощи, предоставленной Киеву до ноября 2023 года. Инспекции Пентагона так и не удалось выяснить, были ли эти вооружения потеряны, уничтожены или проданы третьей стороне.

Американская пресса, ссылаясь на источники в Пентагоне, утверждает, что командование ВС США не получало систематических отчетов о потерях ВСУ, несмотря на установленные стандарты, согласно которым Киев был обязан в течение 30 дней оповещать Вашингтон о безвозвратных потерях переданных Западом вооружений.

Между тем, крупнейшая оружейная корпорация США Lockheed Martin заключила с Пентагоном очередной многомиллиардный контракт на поставку 870 ракет для ЗРК Patriot. Таким образом, можно в очередной раз убедиться, что украинский кризис является источником значительных доходов предприятий американского ВПК. Запущенная Вашингтоном гонка вооружений стала "золотым дном" для профильных американских компаний.
10 комментариев
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  1. Егоза Звание
    Егоза
    -3
    Сегодня, 15:48
    Инспекции Пентагона так и не удалось выяснить, были ли эти вооружения потеряны, уничтожены или проданы третьей стороне.

    Растворились в голубой дымке! laughing
  2. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +3
    Сегодня, 15:50
    Не понимаю одного, почему мы не стираем в пыль логистические переходы на границе 404. Заодно и "взбодрить" западенское быдло. А то все эти львовы выглядят,как туристические тихие заповедники.
    1. opuonmed Звание
      opuonmed
      -1
      Сегодня, 15:53
      Наверное, нет политической воли, а верней, нет команды стирать логистику ! Или просто уже не может РФ!
      1. ARIONkrsk Звание
        ARIONkrsk
        0
        Сегодня, 16:10
        Цитата: opuonmed
        Наверное, нет политической воли, а верней, нет команды стирать логистику ! Или просто уже не может РФ!

        Может Россия все и еще больше, просто нет политической воли и кое кто до сих пор считает их братьями и не хочет в отличии них им делать плохо.
        1. blackGRAIL Звание
          blackGRAIL
          0
          Сегодня, 16:30
          Причем здесь "братья" и логистика? Если бы это было связано с "братьями", то не били бы по электроэнергетике. На пограничных переходах постоянно много гражданских фур (притом там водители далеко не только хахлы) и будут потери - это выглядит чуть более правдоподобно.
  3. opuonmed Звание
    opuonmed
    -2
    Сегодня, 15:50
    ПВО наращивают, и попробую закрыть небо. хотя наверное оно уже закрыто но хотят полностью закрыть ! все по заветам делают ! а по сути РФ нужно захватывать небо над укрр но наверное поздно ????????
  4. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 16:05
    По всей нате старьё для хохлоты собирают.
  5. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Сегодня, 16:10
    Этой фотке больше 2-х лет. На ВО совсем ИИ все захватил и всякое непотребство в анонсе публикует? Или редакция получает бонус за использование фотографий из прошлого?
  6. Сергей Колтаков Звание
    Сергей Колтаков
    0
    Сегодня, 16:18
    Вот же Мрази, не угомонятся никак, да и с приходом Рыжего по ходу ничего не изменится ❓❗
    1. blackGRAIL Звание
      blackGRAIL
      0
      Сегодня, 16:32
      А с чего им угомоняться? Мы им что, поражение нанесли или хоть какой то урон причинили?