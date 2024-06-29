Пресса США: Пентагон анонсировал новый пакет помощи Киеву, в который войдут ракеты для систем ПВО
По информации американской прессы, власти США готовят новый пакет военной помощи Украине, о выделении которого предполагается объявить в понедельник, 1 июля.
Как сообщает информационное агентство Reuters, объем помощи боевикам киевского режима составит 150 миллионов долларов. Предполагается, что очередной пакет будет включать поставки 155-мм артиллерийских снарядов и боеприпасов для зенитных ракетных комплексов HAWK, которые украинская армия широко применяла до появления систем ПВО Patriot.
При этом, как сообщалось ранее, Вашингтон не знает, что случилось с переданными ранее боевикам киевского режима вооружениями на общую сумму 62 миллиона долларов. Прежде всего, речь идет о партии военной помощи, предоставленной Киеву до ноября 2023 года. Инспекции Пентагона так и не удалось выяснить, были ли эти вооружения потеряны, уничтожены или проданы третьей стороне.
Американская пресса, ссылаясь на источники в Пентагоне, утверждает, что командование ВС США не получало систематических отчетов о потерях ВСУ, несмотря на установленные стандарты, согласно которым Киев был обязан в течение 30 дней оповещать Вашингтон о безвозвратных потерях переданных Западом вооружений.
Между тем, крупнейшая оружейная корпорация США Lockheed Martin заключила с Пентагоном очередной многомиллиардный контракт на поставку 870 ракет для ЗРК Patriot. Таким образом, можно в очередной раз убедиться, что украинский кризис является источником значительных доходов предприятий американского ВПК. Запущенная Вашингтоном гонка вооружений стала "золотым дном" для профильных американских компаний.
Информация