«Оснащены эффективным разведывательным оборудованием»: Финляндия закупила самолеты MVX

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«Оснащены эффективным разведывательным оборудованием»: Финляндия закупила самолеты MVX

Визуализация самолета MVX


Финская пограничная служба заказала два новых самолета морской разведки MVX у компании Sierra Nevada Corporation, которая обязалась создать их на базе Bombardier Challenger 650.



Пограничники в настоящее время эксплуатируют два устаревших Dornier Do 228 для выполнения наблюдательных миссий над морем. Больше самолетов этого типа у финских силовых ведомств не имеется. В последние годы Dornier всё реже подымались в воздух, и стало ясно, что время их службы на исходе.

Новые самолеты MVX обойдутся в €163 млн и благодаря высокой стоимости устанавливаемого на них оборудования будут иметь широкие возможности.

Машины будут оснащены эффективным разведывательным оборудованием и зашифрованными каналами передачи данных

- пояснили в пограничной службе.

Как указывается в издании Naval News, самолет MVX станет полноценной многоцелевой ISR-платформой, то есть будет отвечать за разведку, в том числе районов, находящихся в глубине границы. Ожидается, что он будет действовать не только над водными просторами, но и займется патрулированием вдали от моря, подобно французскому Atlantique 2, летающему над Сирией и Ираком.

Новый разведывательный самолет значительно повысит возможности Финляндии в решении задач по охране границ и безопасности на море, что важно в нашей трудно прогнозируемой обстановке

- заявили в пограничной службе.

9 комментариев
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  1. Аэродромный Звание
    Аэродромный
    +3
    Сегодня, 16:20
    а нам нельзя ли прикупить десяток другой таких MVX ... очень надо же...
    1. Лешак Звание
      Лешак
      +1
      Сегодня, 16:28
      Ну может и не этих именно, но подобных у наших "друзей" (если такие имеются в реальности).
      1. Аэродромный Звание
        Аэродромный
        +1
        Сегодня, 16:30
        Цитата: Лешак
        Ну может и не этих именно, но подобных у наших "друзей" (если такие имеются в реальности).

        друзья или самолёты ?
        1. Лешак Звание
          Лешак
          0
          Сегодня, 16:38
          друзья или самолёты ?
          И то и другое.
          Тут ни как не разделить. request
    2. Ivan F Звание
      Ivan F
      -1
      Сегодня, 16:30
      "Там" другим заняты, пытаются яхты вернуть.
  2. Ivan F Звание
    Ivan F
    +1
    Сегодня, 16:28
    Финны постепенно встраиваются полноценно в НАТО. Сейчас их начнут пичкать аппаратурой слежения и разведки. Ну и сами амеры там возьмутся за "работу".
  3. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Сегодня, 16:36
    Каждый политик сходит с дистанции по-своему.
    Ну решила Финляндия часть своего дохода потратить не не своих людей, а на желёзки. И что?
    Теперь нам Финляндии бояться? Или эта новость от Депутатов наших? Что вот хотели нашим избирателям лучшую жизнь устроить, да вражество финское не даёт, яйцо куриное теперь придётся в Турции закупать. А всё для нас, избирателей любимых.
  4. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    0
    Сегодня, 16:36
    Самолёт вроде довольно небольшой. Если бы из него был хороший разведывательный самолёт, то зачем у Китая, сша и у нас такие гиганты?
    Или разница всё же имеется?
    1. Аэродромный Звание
      Аэродромный
      +3
      Сегодня, 16:40
      Цитата: igorbrsv
      Самолёт вроде довольно небольшой. Если бы из него был хороший разведывательный самолёт, то зачем у Китая, сша и у нас такие гиганты?
      Или разница всё же имеется?

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