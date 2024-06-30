«Крупнейший проект со времён Второй мировой войны»: Канада приступила к строительству сразу трех новых эсминцев

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«Крупнейший проект со времён Второй мировой войны»: Канада приступила к строительству сразу трех новых эсминцев

Визуализация эсминца класса River


28 июня Канада приступила к строительству сразу трех эсминцев класса River, ранее известного как Canadian Surface Combatant (CSC). Первые корабли этого типа будут названы HMC Fraser, Saint-Laurent и Mackenzie.



Всего планируется построить 15 эсминцев. Поставка первого корабля ожидается в начале 2030-х годов, крайнего – к 2050 году. Стоимость программы составляет на данный момент 56-60 млрд канадских долларов [$40,9-43,8 млрд]. Новые эсминцы должны стать основным компонентом морской боевой мощи Канады.

Тип River основан на проекте фрегата Type 26, который строится Британией и Австралией. Как пояснили в военном ведомстве, канадские корабли будут оснащены улучшенными средствами обнаружения подлодок, ультрасовременным радаром и передовым вооружением.

Будучи мощным и многофункциональным кораблем, River станет быстрой, маневренной, противозенитной и противолодочной единицей длительного действия, которая сможет сопровождать более крупные суда флота, конвои или АУГ и защищать их от широкого спектра общих угроз

- пояснили в Минобороны.

Как указывается, новые эсминцы будут на протяжении десятилетий защищать страну и союзников.

Мы начали реализацию крупнейшего судостроительного проекта Канады со времен Второй мировой войны

- заявили в МО.

7 комментариев
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  1. bayard Звание
    bayard
    -1
    Сегодня, 08:58
    Совершенно беззубая (в плане ударных возможностей) боевая единица . Противолодочник и ПВО для самозащиты . И очень небольшой БК .
    1. knn54 Звание
      knn54
      +1
      Сегодня, 09:32
      Если верить заявленной БОЛЬШОЙ продолжительности плавания,то весьма приличный эскортный корабль.
    2. Denis812 Звание
      Denis812
      +1
      Сегодня, 09:39
      почему?
      на нем заявляются помимо пулеметиков ещё и ракеты и торпеды
      A vertically launched missile system supporting long, short and close-in missile defence, long-range precision naval fires support and anti-ship engagements;
      A 127mm main gun system and dual 30mm gun mounts;
      Lightweight Torpedoes;
  2. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +3
    Сегодня, 09:01
    Поставка первого корабля ожидается в начале 2030-х годов, крайнего – к 2050 году. Стоимость программы составляет на данный момент 56-60 млрд канадских долларов [$40,9-43,8 млрд]
    К 2050 эту програмку) надо будет увеличить в несколько раз.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 09:02
    Проект " Локхид Мартин Канада" - заточен под ПЛО.( Есть видос на сайте фирмы).Есть ещё функция диверсионных операций ,морского спецназа.В середине надстройки Есть ангар ,в котором могут находиться катера,которых спускают на воду с обоих бортов.Со льдами у него всё плохо ,в носу гидроакустическая станция,есть также и буксируемая станция.
  4. Fotoceva62 Звание
    Fotoceva62
    0
    Сегодня, 09:24
    Заявить не значит построить...
  5. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    0
    Сегодня, 09:38
    Если сравнивать с китайскими темпами строительства, то даже не смешно.