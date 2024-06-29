Минобороны РФ подтвердило освобождение села Шумы на Торецком направлении

Российские войска продолжают продвигаться вперед по территории Донецкой Народной Республики, освобождая новые населённые пункты региона.Одним из направлений, куда продвигаются российские силы является город Торецк. Ранее им удалось прорвать оборону противника на нескольких участках.Как сообщает Минобороны России, войскам группировки «Центр» удалось взять под контроль посёлок Шумы в ДНР, что примерно в 10 км от Торецка. Это позволило улучшить тактическое положение наших сил. По некоторым данным, они продвинулись почти на два километра вглубь обороны противника и заняли поблизости несколько лесопосадок.Сообщается также, что в ходе боестолкновений были нанесены поражения подразделениям ВСУ в районе населенных пунктов Новгородское, Кирово, Сокол, Ленинское, Новоселовка Первая в ДНР.На этой неделе Минобороны РФ сообщало об освобождении другого донецкого населённого пункта – села Раздоловка к северу от Соледара.Ранее украинские власти начали эвакуацию из Торецка, находящегося в сорока километрах к северу от Донецка, очевидно, готовясь к скорому приближению к городу российских сил.По данным оборонного ведомства, за сутки ВСУ потеряли до 360 военнослужащих и пять артиллерийских орудий.Также стало известно о продвижении под Торецком сразу на двух направлениях - в районе села Южное (Пивденное) и пгт Северное (Пивденное, переименнованное Кирово).

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