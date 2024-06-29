Минобороны РФ подтвердило освобождение села Шумы на Торецком направлении

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Минобороны РФ подтвердило освобождение села Шумы на Торецком направлении

Российские войска продолжают продвигаться вперед по территории Донецкой Народной Республики, освобождая новые населённые пункты региона.

Одним из направлений, куда продвигаются российские силы является город Торецк. Ранее им удалось прорвать оборону противника на нескольких участках.



Как сообщает Минобороны России, войскам группировки «Центр» удалось взять под контроль посёлок Шумы в ДНР, что примерно в 10 км от Торецка. Это позволило улучшить тактическое положение наших сил. По некоторым данным, они продвинулись почти на два километра вглубь обороны противника и заняли поблизости несколько лесопосадок.

Сообщается также, что в ходе боестолкновений были нанесены поражения подразделениям ВСУ в районе населенных пунктов Новгородское, Кирово, Сокол, Ленинское, Новоселовка Первая в ДНР.

На этой неделе Минобороны РФ сообщало об освобождении другого донецкого населённого пункта – села Раздоловка к северу от Соледара.

Ранее украинские власти начали эвакуацию из Торецка, находящегося в сорока километрах к северу от Донецка, очевидно, готовясь к скорому приближению к городу российских сил.

По данным оборонного ведомства, за сутки ВСУ потеряли до 360 военнослужащих и пять артиллерийских орудий.

Также стало известно о продвижении под Торецком сразу на двух направлениях - в районе села Южное (Пивденное) и пгт Северное (Пивденное, переименнованное Кирово).
9 комментариев
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  1. Обычный Звание
    Обычный
    +2
    Сегодня, 16:56
    https://www.youtube.com/watch?v=LWSUcwTmwMI&t=4s
    да комментарий мал. видео на разбор.
  2. Юрий_Я Звание
    Юрий_Я
    +3
    Сегодня, 16:57
    Как тут не вспомнить Высоцкого, ... на себя под себя от себя..... Вращают ребята планету куда надо
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +2
      Сегодня, 17:19
      Да,с большим напрягом идет,с потерями...
      1. Enceladus Звание
        Enceladus
        0
        Сегодня, 18:01
        Цитата: dmi.pris1
        с потерями...

        А как без потерь.... sad Иногда пацаны погибают, которые много чего прошли. Ну жизнь она такая. У меня оченью прошлой в работе погиб мой инструктор... позывной Дед... правда у него это позывной был, когда он хоть и в возрасте был... но вполне на месте... дроны таки достали... причем 1 минимум как слышал - он успел сбить... вытек... не смогли вытащить... на охоту пошел... может ошибся... может что-то подвело... уже никто не узнает увы crying
        Осколочные были, толи сброс, толи сам... но скорее всего сам soldier
  3. Fangaro Звание
    Fangaro
    -3
    Сегодня, 17:11
    „Российские войска продолжают продвигаться вперед по территории Донецкой Народной Республики, освобождая новые населённые пункты региона."

    Странно, что в Китае кто то пишет об ошибках в начале "раз-два и всё взяли". И о каких то "партнерах".
  4. Fangaro Звание
    Fangaro
    -2
    Сегодня, 17:42
    „Российские войска продолжают продвигаться вперед по территории Донецкой Народной Республики, освобождая новые населённые пункты региона."

    Для защиты Донбасса... Были раньше драки в ночных кафе в Белгородской области. Теперь то там поспокойнее?
  5. cytadell Звание
    cytadell
    +2
    Сегодня, 17:57
    Окопались за годы, готовились. Горловка под носом, утюжили её частный сектор и центр из посадок Дзержинска каждый Божий день. Гниды. Трудно ребятам будет вычищать город, трудно. Ещё труднее тем, кто уже не первый год там пытается выжить и ждёт, когда город наконец-то окажется в России. Наверное, эти люди самые терпеливые и самые преданные своей мечте.

    "Мне кажется, что легче птицей стать,
    Чем верить в чудо и о нём мечтать..."
  6. КТМ-5 Звание
    КТМ-5
    0
    Сегодня, 18:49
    Пишите правильно - не Торецк, а Дзержинск! Незаконные переименования в рамках так называемой "декоммунизации" должны быть отменены.
  7. ximkim Звание
    ximkim
    0
    Сегодня, 18:50
    Наверное стёрли с лица земли.