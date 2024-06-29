ВС РФ уничтожили отряды противника в мкр Солнечный на востоке Красногоровки, противник утверждает, что «был организованный отход»

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ВС РФ уничтожили отряды противника в мкр Солнечный на востоке Красногоровки, противник утверждает, что «был организованный отход»

Российские войска, продолжая наступательные действия на различных участках линии фронта, сегодня значительно продвинулись в черте города Красногоровка. Штурмовые группы Вооружённых сил России при содействии артиллерии взяли под контроль территорию на востоке города, нанеся поражение противнику в районе микрорайонов Солнечный и Восточный.

Позиции ВСУ на этих территориях держались в течение долгого времени. Российские войска планомерно создавали для противника в восточной части Красногоровки сначала огневой мешок, потом и полноценный котёл. В итоге крышка котла захлопнулась, и несколько отрядов ВСУ в Солнечном были уничтожены.



Украинские же паблики утверждают, что подразделения ВСУ «покинули микрорайон Солнечный и прилегающие территории организованно». При этом не сообщается, в каком именно направлении эти подразделения могли покинуть микрорайон, если пути отхода находились либо под огневым, либо под физическим контролем Вооружённых сил России…

Одновременно с успехом в восточной части Красногоровки российские войска продвигаются и в северо-западном направлении в городе. Для находящихся в центральной части населённого пункта войск противника это создаёт очередной вариант ситуации для «организованного отхода».