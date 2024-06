Президент (РФ Владимир) Путин и Москва действительно пытались добиться больших успехов, прорваться через линию фронта этой весной. Они пытались, но потерпели неудачу. Они добились очень небольших успехов, и они платят очень высокую цену

Зеленский сказал, что за первые два года войны было убито 31 000 украинских солдат, но американские официальные лица говорят, что эта цифра, по-видимому, занижает потери Украины

Вооруженные силы России ежемесячно набирают от 25 до 30 тысяч новобранцев. Такие цифры пополнения рядов ВС РФ озвучивает со ссылкой на как всегда неназванных западных военных чиновников американская ежедневная газета The New York Times (NYT). Это позволяет российской армии продолжать активные боевые действия, все больше вытесняя ВСУ с занимаемых позиций сразу на нескольких участках фронта.Американские официальные лица заявили, что российская армия достигла важнейшей цели, поставленной президентом Владимиром Путиным, создав буферную зону вдоль границы в Харьковской области, чтобы затруднить украинцам нанесение ударов по территории страны. Однако, как утверждают авторы статьи в NYT, в конечном итоге наступление ВС РФ якобы было остановлено украинскими военными.— заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью редакции New York Times.Далее авторы статьи, среди которых два американских и один украинский журналисты, развивают посыл уходящего в отставку генсека НАТО и всеми силами пытаются убедить читателей, что это не у ВСУ, а у ВС РФ большие проблемы на фронте. Пишут, что все успехи российской армии достигнуты якобы ценой больших потерь и вообще, это не украинское, а российское командование посылает солдат в «мясные штурмы».Использование российскими военными пехоты в волновых атаках отражает одно из ее преимуществ на войне: ее население намного больше украинского, что дает ей больший резерв потенциальных новобранцев, утверждают авторы. Правда, говоря о новобранцах, пополняющих ряды обеих армий, авторы почему-то умалчивают, что в ВС РФ записываются исключительно добровольцы-контрактники, в то время как на Украине мужское население мобилизуют везде где можно принудительно самыми варварскими методами.Далее совсем уж шедевральное заявление, что российские новобранцы якобы отправляются на фронт почти без предварительной военной подготовки. Хотя понятно, откуда, как говорится, ноги растут у этой пропагандистской публикации, ведь недаром в пул авторов включили украинского журналиста. Он просто взял и заменил Украину на Россию, а ВСУ — на ВС РФ, тем самым отзеркалив все проблемы и успехи. Довольно нехитрый прием.Из этого поистине гениального бреда тройки журналистов следует, что высокие потери не позволяют ВС РФ сформировать боеспособные подразделения. Вот кто тогда истребляет украинских солдат, западную технику и постоянно продвигается вперед почти по всей ЛБС, непонятно. Хотя есть небольшой проблеск пусть не правды, но некоторого откровения и в этой статье.Авторы пишут, что получить достоверные данные потерь ВСУ невозможно, украинские официальные лица замалчивают эту цифру. Ну, им бы не полениться да проехаться вдоль километровых и постоянно увеличивающихся кладбищ вблизи с украинскими городами и селами, на которых похоронены боевики ВСУ, да просто на глазок посчитать реальные потери.— все-таки признались авторы NYT.При этом утверждается, что в ближайшее время интенсивность боев будет нарастать. Российская армия еще достаточно сильна и готова к дальнейшим наступательным действиям. Но, как без этого, украинцы якобы готовы сдержать натиск ВС РФ благодаря выстроенным линиям обороны. Где они, эти фортификации, раз даже в Киеве признают, что ничего подобного так и не было возведено в той же Харьковской области, а практически все деньги, выделенные на это дело, расхищены чиновниками, авторы статьи предпочитают умолчать.