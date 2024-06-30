USS Dwight D. Eisenhower

Вывод крупного актива США с Тихоокеанского ТВД, несомненно, является стратегической победой Китая

Эти перемещения являются не признаком поражения, как изображают некоторые, а скорее представляют собой обычную ротацию кораблей после длительного развертывания. Однако нет сомнений в том, что ВМС в Красном море в настоящее время растянуты, поскольку у США попросту нет достаточного количества доступных авианосцев, а их европейские партнеры еще более истощены

HMS Diamond

Мог бы помочь более сильный и скоординированный ответ, а не участие в операции отдельных оперативных групп США, Британии, ЕС, Индии и Японии. Если бы обстреливали коммерческие самолеты, то тогда глобальный ответ был бы гораздо более решительным

У нас нет желания вводить войска в Йемен, и нет простых решений для кризиса, которому не видно очевидного конца. Это патовая ситуация