Британская пресса пугает западного обывателя испытаниями в России оружия, «способного уничтожить несколько Хиросим»

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Британская пресса пугает западного обывателя испытаниями в России оружия, «способного уничтожить несколько Хиросим»

Британское издание Daily Mail опубликовало статью, в которой утверждается, что в ходе недавних ядерных учений российская армия, помимо прочего, отработала применение мощнейших ракет "Ярс", способных нести ядерные боеголовки и поражать цели на расстоянии 12 тысяч километров.

При этом британская газета отмечает, что учения проходили на фоне обострения и без глубоких противоречий между Россией и странами НАТО, в результате чего отношения между Западом и Востоком достигли самой низкой точки со времен Карибского кризиса 1960-х годов.



Daily Mail раскрывает своим слабо представляющим мощь российских вооружений читателям некоторые широко известные характеристики российских ракет, указывая, что при помощи этих вооружений Россия способна в случае возникновения острой необходимости полностью физически уничтожить всю Европу и США. В частности, один удар "Ярса" способен поразить шесть различных целей, причем взрыв каждой из боеголовок будет примерно в шесть раз мощнее, чем ядерная бомба, сброшенная в 1945 году США на Хиросиму.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков подчеркнул, что недооценка Западом решимости Москвы в отстаивании своих национальных интересов может привести к трагическим и фатальным последствиям.

Учения нестратегических ядерных сил ВС РФ были проведены во многом в качестве ответа на заявления Запада о возможной отправке войск на Украину. В первом этапе были задействованы войска Южного военного округа, во втором — Ленинградского и ВМФ. При этом стоит отметить, что стратегические ядерные вооружения, в том числе ракеты "Ярс", в учениях не участвовали.
23 комментария
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  1. Enceladus Звание
    Enceladus
    0
    Сегодня, 17:50
    «способного уничтожить несколько Хиросим»

    Очередная попытка... вас это не затронет... ну снесет пару кварталов с "цветными", а на месте РФ будет пролив байдена/трампа - еще не определились они... laughing
    1. Фаталист Звание
      Фаталист
      +3
      Сегодня, 17:53
      Просто нагнетание и без того нагнетённой темы. Держат в тонусе свой "пипл" , ну типа не даром же мы Россию "воспитать" хотим.
      1. Enceladus Звание
        Enceladus
        +2
        Сегодня, 17:57
        Как бы у воевод и ярсов есть и моноблоки.... под хорошую кучу мегатон... 20 емнип... максимум что они сами (сша)испытывали - 15мт , а тут стоят на дежурстве боевом.... до получения удовольствия - 25-30 минут wassat А до мелкобритании еще меньше, не успеют чай выпить soldier
        1. советник 2 уровня Звание
          советник 2 уровня
          +1
          Сегодня, 18:24
          Цитата: Enceladus
          Как бы у воевод и ярсов есть и моноблоки....

          так то-нет у Воеводы моноблока, а Ярс с моноблоком, по сути и есть Тополь... смысла в моноблоках (почему от них и отказываются)-особо нет так как 3-6-10 ЯБ с зарядом меньшей мощности за счет покрытия площади и количества целей- выгоднее и больше урона нанесут..
          1. Enceladus Звание
            Enceladus
            0
            Сегодня, 18:34
            ДА вроде как были по документам.... но пристите, старость не радость... 68545, занимался в т.ч. и этим.
            Не секрет, что 13-ю никто достать не сможет и что все цели довольно стационарны и моноблоки есть... и по чему они бить будут - даже пораскидывать мозгами не требуется wassat Не секрет и количество, правда там много ложных ШПУ. Хотя даже смысла нет... я думаю вы прекрасно знаете сколько проходит с момента подтверждения пуска до непосредственно пуска, тем более, что цели уже загружены в БЧ. Их перехватить невозможно.
    2. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 18:50
      при помощи этих вооружений Россия способна в случае возникновения острой необходимости полностью физически уничтожить всю Европу и США.

      Ну уж Британию то точно можем несколько раз подряд уничтожить, на что бриты так упорно напрашиваются... Одно непонятно - им жить надоело или слишком в наше миролюбие уверовали... Когда тебе постоянно хамят , терпение рано или поздно заканчивается... am
      1. Enceladus Звание
        Enceladus
        0
        Сегодня, 18:54
        Только у одного хватило смелости
        Петропавловская оборона
        30 августа после согласования плана штурма города началась подготовка и вывод кораблей на позиции. Однако приготовления не успели завершиться из-за известия о том, что главнокомандующий Дэвид Прайс застрелился из своего пистолета, не выдержав позора от поражения своих 2500 морпехов против 900 жителей Петропавловска-Камчатского.

        Неслыханное дело, чтоб начальник застрелился в самом начале сражения, которое надеялся выиграть; не мог адмирал Прайс застрелиться и невзначай своим пистолетом, для какой надобности он брал его в руки, находясь на фрегате за милю от нашей батареи

        laughing
        Учитывая в то время любовь к разноцветным мундирам laughing
  2. Irokez Звание
    Irokez
    +4
    Сегодня, 17:53
    примерно в шесть раз мощнее, чем ядерная бомба, сброшенная в 1945 году США на Хиросиму

    16 кт. плюс минус 2 - это и есть удар по Хиросиме. Ну сейчас такими комариными укусами уже никто не будет обмениваться. Несколько сот килотонн, а там и до мегатонны - вот она реальность.
    1. Sensor Звание
      Sensor
      +1
      Сегодня, 18:05
      Несколько сот килотонн, а там и до мегатонны.

      Отнюдь, для уничтожения центров принятия решений и передачи этих решений не нужны мегатонны, в только точность и, возможно , заглубление. Никакой мегаполис, сам по себе, не может оказать сколько-нибудь адекватного сопротивления, поскольку, без организующей силы буде только разброд и шатиние.
    2. Vitaly_pvo Звание
      Vitaly_pvo
      0
      Сегодня, 18:08
      Цитата: Irokez
      США на Хиросиму

      В данном случае британским обывателем следует обратить внимание именно на это словосочетание. Потому что геноцид относится к преступлениям без срока давности. И даже если сама Япония в лице проамериканского правительства претензий к США не имеет, это не значит что преступления не было и всем нужно на это закрывать на это глаза.
      Цитата: Irokez
      сейчас такими комариными укусами уже никто не будет обмениваться

      К сожалению военная политика России как раз нацелена на нанесение ударов по военным и стратегическим объектам. По жилым застройкам ни кто не планирует таких ударов кроме преступной коалиции НАТО.
      А к сожалению потому что первоочередные цели должны быть четко прописаны в Военной доктрине России. Ими должны быть кланы Ротшильдов, Рокфеллеров, Соросов и других финансовых воротил которые толкаю весь Мир к войне. Иначе этих уродов просто не остановить. Будут прятаться в своих бункерах где нибудь в Австралии.
      1. Irokez Звание
        Irokez
        0
        Сегодня, 18:11
        Цитата: Vitaly_pvo
        Будут прятаться в своих бункерах где нибудь в Австралии.

        Вот поэтому их ядерная бомба и не достанет даже мегатонная. Этих паразитов надо утилизировать другим путём.
  3. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 18:00
    Британская пресса пугает западного обывателя испытаниями в России оружия, «способного уничтожить несколько Хиросим»

    Единственно, чего нужно стыдиться, так это того, что ЯО России пытаются преподнести, как несуществующее и ничего не сдерживающее. Достижение успехов в сражении с наглым, жестоким врагом, не гнушающимся нарушением норм человеческой морали и принципов, не должно ограничиваться правилами и доктринами, которые не позволяют обеспечить гражданам страны право на жизнь, дискредитируя при этом и сам суверенитет страны.
  4. ВадимЖивов Звание
    ВадимЖивов
    0
    Сегодня, 18:03
    А о раньше не могли. Только нагнетание обстановки, чтоб бабок срубить и все Для янки и их впк
  5. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 18:16
    Британская пресса пугает западного обывателя испытаниями в России оружия, «способного уничтожить несколько Хиросим»

    Вообще-то Россия соблюдает мораторий на испытания ЯО, но кого на западе правда интересует.
    Как-то журналистка до президента нашего докапывалась, интервью брала.
    Приставучая!
    Он ей ответил: вам бесполезно что-то говорить объяснять, всё равно напишите так как вам надо, а не так как было.
    Так и здесь, на любое наше заявление такую дичь приплетут, что сами пугаются! fellow lol
  6. al3x Звание
    al3x
    +4
    Сегодня, 18:17
    По меркам современного стратегического ядерного оружия Хиросима и Нагасаки это так, небольшой тактический фейерверк fool
    1. Enceladus Звание
      Enceladus
      +1
      Сегодня, 18:29
      Особенно фейерверк в бетонном портовом Нагасаки... что-то штатники не особо обелялись оттуда фото, а вот с хиросимы деревянной - всегда пожалуйста laughing
      Кстати квантунская началась 6 августа 45, когда штаты по хиросиме ударили.... и теперь всему миру втирают, что япошки сдались якобы из-за атомных бомбардировок... когда подписали? Месяц спустя, когда наша группировка под чистую уничтожила квантунскую.. Японцам было плевать на хиросиму и нагасаки... их даже сожжение дотла токио еще ранее не вынудило. Там дрезден отдыхает! belay
  7. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    0
    Сегодня, 18:25
    Россия способна в случае возникновения острой необходимости полностью физически уничтожить всю Европу и США. В частности, один удар "Ярса" способен поразить шесть различных целей, причем взрыв каждой из боеголовок будет примерно в шесть раз мощнее, чем ядерная бомба, сброшенная в 1945 году США на Хиросиму.
    fool fool Это же военная тайна для Японии и Европы. recourse
  8. Vladlous Звание
    Vladlous
    0
    Сегодня, 18:27
    Британский пипл в подавляющей массе своей, как и американский, глуп, туп и совершенно инфантилен. Они хотят войны с нами, лопая чипсы и страдая от ожирения и диабета; хотят войны с нами, превращаясь из мальчиков в девочек и не понимая самых простых вещей. Их конец - естественное развите эволюции. Проще гвооря, санитарная чистка!
  9. fsvlad Звание
    fsvlad
    0
    Сегодня, 18:52
    ..бомба, сброшенная в 1945 году США на Хиросиму

    В оригинале статьи нет упоминания США - там просто "бомба, сброшенная на Хиросиму"..
  10. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +1
    Сегодня, 18:52
    Запад! Не злите наши "Ярсы"!Мы и так их с трудом сдерживаем!Не ровен час сорвутся с привязи и тогда мощность ракет будут измерять уже не в херосимах и нагасаки,а в лондонах,берлинах,парижах и особенно в вашингтонах и нью-йорках. . . soldier
  11. oppozite28 Звание
    oppozite28
    0
    Сегодня, 18:56
    При этом британская газета отмечает, что учения проходили на фоне обострения и без глубоких противоречий между Россией и странами НАТО, в результате чего отношения между Западом и Востоком достигли самой низкой точки со времен Карибского кризиса 1960-х годов.
    Вот что бывает когда от Киева отводятся войска по заведомо ложной договорённости которая ранее широко и горячо обсуждалась. recourse
  12. Pohk
    Pohk
    0
    Сегодня, 18:58
    Это не они должны пугать, а мы должны предупредить и показать, хотя бы на друзьях ов. Нет такой страны Великобритания и всё.
  13. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 18:59
    Россия никогда, ни против кого не применяля ОМП...
    В общем, у кого мозгов нет, тот пусть и пугается, а у кого мозги есть стоило б задуматься, что творят их политики, их правительства! soldier