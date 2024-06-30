Украинские источники: в Киеве обсуждают смену главы правительства страны

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Украинские источники: в Киеве обсуждают смену главы правительства страны

Ряд украинских источников утверждает, что киевский режим рассматривает возможность сменить премьер-министра. В настоящее время украинское правительство возглавляет бывший топ-менеджер одной из компаний, принадлежащих олигарху Ринату Ахметову, Денис Шмыгаль.

В частности, украинское издание "Страна" со ссылкой на свои источники в политических кругах страны предполагает, что новым главой правительства Украины в ближайшие месяцы может стать первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко.



При этом утверждается, что инициатива в смене премьер-министра принадлежит утратившему легитимность главе киевского режима Владимиру Зеленскому и главе его Офиса Андрею Ермаку. После смены главы правительства Зеленский и Ермак рассчитывают попытаться повесить на Шмыгаля весь накопившийся в обществе негатив в отношении власти, в том числе в отношении беспредельной мобилизации, роста тарифов, коррупции, а также строительства фортификационных сооружений, в процессе которого были разворованы значительные суммы бюджетных средств. Кроме того, украинская верхушка пытается продемонстрировать своему населению, что Зеленский борется с самыми насущными проблемами и стремится повысить эффективность работы правительства.

Кроме того, по словам источника, идея поменять Шмыгаля на Свириденко может вызвать неудовольствие западных кураторов, которые могут не одобрить такие кадровые перестановки в украинском правительстве и вынудить Зеленского назначить на пост премьера другую кандидатуру, как это нередко случается в "независимых" странах.
1 комментарий
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  1. БМП-2 Звание
    БМП-2
    0
    Сегодня, 00:23
    От перестановки нолей сумма не изменяется.