Ряд украинских источников утверждает, что киевский режим рассматривает возможность сменить премьер-министра. В настоящее время украинское правительство возглавляет бывший топ-менеджер одной из компаний, принадлежащих олигарху Ринату Ахметову, Денис Шмыгаль.В частности, украинское издание "Страна" со ссылкой на свои источники в политических кругах страны предполагает, что новым главой правительства Украины в ближайшие месяцы может стать первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко.При этом утверждается, что инициатива в смене премьер-министра принадлежит утратившему легитимность главе киевского режима Владимиру Зеленскому и главе его Офиса Андрею Ермаку. После смены главы правительства Зеленский и Ермак рассчитывают попытаться повесить на Шмыгаля весь накопившийся в обществе негатив в отношении власти, в том числе в отношении беспредельной мобилизации, роста тарифов, коррупции, а также строительства фортификационных сооружений, в процессе которого были разворованы значительные суммы бюджетных средств. Кроме того, украинская верхушка пытается продемонстрировать своему населению, что Зеленский борется с самыми насущными проблемами и стремится повысить эффективность работы правительства.Кроме того, по словам источника, идея поменять Шмыгаля на Свириденко может вызвать неудовольствие западных кураторов, которые могут не одобрить такие кадровые перестановки в украинском правительстве и вынудить Зеленского назначить на пост премьера другую кандидатуру, как это нередко случается в "независимых" странах.

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