Сообщается о вхождении ВС РФ в село Евгеновка, что западнее Сокола на Покровском участке в ДНР
По предварительным итогам сегодняшнего дня в зоне спецоперации российская армия добилась новых успехов на нескольких участках фронта, продолжая проламывать оборону врага. Минобороны РФ подтвердило взятие группировкой «Центр» поселка Шумы в ДНР, находящегося в десяти километрах от Торецка. Кроме того, на этом же направлении наши взяли под контроль часть села Пивденное (Южное) и продолжают двигаться в сторону дороги, ведущей к населенному пункту Нью-Йорк (Новгородское), что подтверждают и украинские источники.
В то время как ранее украинское командование заявило, что наши войска якобы выбиты из микрорайона Канал в Часовом Яре, это не соответствует действительности. Более того, ВС РФ в этом городе к западу от Артемовска продвинулись вперед в городской застройке, о чем сообщают российские военные паблики. Севернее российские штурмовые подразделения успешно наступают между Калиновкой и микрорайоном Канал.
Поступает информация о вхождении наших войск в северо-восточную часть села Евгеновка, что западнее Сокола по карте на Покровском участке в ДНР. В самом Соколе завершается зачистка села. В Новоселовке Первой ВСУ удерживают позиции, несмотря на ожесточенные бои. Российские войска бьют по укреплениям ВСУ в районе Карловки. В Яснобродовке зафиксировано тактическое продвижение ВС РФ, линия обороны противника постепенно проламывается.
На Южно-Донецком направлении ВС РФ пробиваются с южной части Урожайного, продавливая оборону ВСУ ближе к центру.
На севере Харьковской области продолжаются бои в районе Липцев и в самом селе, по позициям противника очень плотно работает артиллерия и авиация. Противник пытался контратаковать населенный пункт Глубокое, был остановлен. Некоторые источники сообщают, что прямо сейчас на этом участке относительное затишье, так как враг выводит из зоны боевых действий 33-й штурмовой батальон, который очень сильно поредел в ходе неудачных попыток выбить наших бойцов из Глубокого.
В Волчанске бои идут в окрестностях квартала многоэтажек, которые остаются под устойчивым контролем противника несмотря на множественные удары авиации и артиллерии ВС РФ. Наши активно задействуют для нанесения ударов по обороне противника ТОС-1А «Солнцепек».
На территории Волчанского агрегатного завода также идут бои, хотя большая часть этой промзоны под нашим контролем. Малоэтажная застройка к востоку от улицы Олеся Досвитного и от улицы Короленко до Зерновой вплоть до улицы Хлебороба остается обширной серой зоной, где штурмовики обеих сторон могут занимать соседние здания и даже соседствовать в больших строениях, что не слишком удивительно для городских боев.
Поступает информация, что в районе Волчанска украинское командование приказало войскам в городе и районе Волчанских Хуторов прорываться навстречу друг другу с целью выхода к крупному меловому карьеру, который контролируется ВС РФ. Однако штурм карьера будет очень непростой задачей для ВСУ, наши хорошо подготовились к возможным контратакам противника, которые к тому же затруднены наличием многочисленных отвалов пород, используемых ВС РФ как огневые позиции.
На запорожском фронте без особых изменений. В районе Работино и северо-западнее Вербового продолжаются позиционные бои. Ранее ВСУ пытались контратаковать в направлении Работино, но отступили под огнем нашей артиллерии.
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