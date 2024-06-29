Из-за нехватки сил Евросоюз приостановил операцию Agenor по морскому патрулированию в Персидском заливе

Наши действия должны иметь только одну цель – снизить нынешнюю напряженность и защитить наши [экономические] интересы. Мы не хотим участвовать в силовом блоке, который может быть воспринят как усиливающий напряженность

Только из-за отсутствия преемственности [выбывающих сил и средств] эта миссия приостановлена