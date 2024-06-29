Из-за нехватки сил Евросоюз приостановил операцию Agenor по морскому патрулированию в Персидском заливе
2019 год был отмечен нарастанием «танкерной войны» между Ираном и странами Запада, сопровождавшейся атаками и захватом судов обеими сторонами противостояния. В январе 2020 года по инициативе Франции несколько европейских стран, не желая присоединяться к операции США, начали собственную миссию Agenor по морскому наблюдению в регионе.
- пояснили тогда в Минобороны Франции.
В рамках операции Agenor свои силы и средства выделяли Франция, Италия, Бельгия, Дания, Нидерланды, Германия, Греция, Португалия и Норвегия. В январе текущего года начала отчетливо проявляться нехватка кораблей и авиации для поддержания миссии. В связи с этим Франция, ФРГ и Италия призвали страны ЕС внести свой вклад, однако ситуация не изменилась.
В последнее время Agenor поддерживалась за счет бельгийского фрегата Louise-Marie, французского патрульного самолета Atlantique 2 и итальянского беспилотника средней дальности Reaper.
- говорится в издании Zone Militaire.
Сейчас Европа сосредоточена на операции Aspides в Красном море, которую Западу с трудом удается поддерживать. В этих условиях патрулирование в Ормузском проливе лишь отвлекает ограниченные ресурсы стран Евросоюза.
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