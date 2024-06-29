Пресса США: Байден покинет президентскую гонку, если так решат его родственники и друзья

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Пресса США: Байден покинет президентскую гонку, если так решат его родственники и друзья

Действующий президент Джо Байден, вероятно, снимет свою кандидатуру на грядущих выборах главы государства, в случае, если его ближайшие родственники и друзья примут соответствующее решение. Об этом сообщает американская пресса.

Однако, портал Axios со ссылкой на свои источники утверждает, что такой шаг со стороны близкого окружения нынешнего президента США вряд ли возможен и будет "шокирующим и неожиданным". Среди близких, которые могут повлиять на принятие Байденом соответствующего решения, издание называет первую леди Джилл Байден, младшую сестру главы Белого дома Валери Байден, советника американского президента Теда Кауфмана, а также небольшую группу помощников главы государства.



Axios при этом отмечает, что этот импровизированный "совет старейшин" формировался на протяжении десятилетий и "определяет все большие и малые решения в жизни и президентстве Байдена". Они полностью осознают, что неудачные теледебаты с Трампом были катастрофой для Байдена и всей Демократической партии, однако полагают, у Байдена есть шансы победить на президентских выборах.

Кроме того, демократы проанализировали все возможные сценарии и пришли к выводу, что у Байдена значительно больше шансов победить на выборах Трампа, чем, например, у вице-президента Камалы Харрис, если она будет выдвинута в кандидаты в президенты.

При этом отмечается, что на решение Байдена также может оказать влияние Национальный комитет Демократической партии (НКДП), который после неудачных для действующего американского президента теледебатов с Трампом получал сообщения от конгрессменов, выразивших опасения, что слабость Байдена может стоить им мест в нижней палате.
4 комментария
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 20:55
    Если Байден снимется с президентской гонки ,для демократов будет больше минусов чем плюсов.Кстати "медика "сыграла злую шутку с демократами ,на дебатах байден ни какой .Но через день на избирательном митинге он орёл.Или это спектакль.Да не снимется байден с гонки,друзья не дадут.Но могут и перебощить с коктейлями.Ищтте хвосты у Олимпийской сборной США - с их животворящими коктейлями.
    1. Electrical Звание
      Electrical
      0
      Сегодня, 21:01
      Кстати "медика "сыграла злую шутку с демократами ,на дебатах байден ни какой
      Вы не понимаете кто этот мощный старик! Он даже будучи залитым химией по самые ноздри, все равно ей противостоял и продолжал тупить и глючить как обычно. laughing
  2. gmss Звание
    gmss
    0
    Сегодня, 20:57
    Среди близких, которые могут повлиять на принятие Байденом соответствующего решения, издание называет ... советника американского президента Теда Кауфмана...

    Кац предлагает сдаться hi
  3. Сергей Prutkov55 Звание
    Сергей Prutkov55
    0
    Сегодня, 20:59
    Могут превратить Иран опять в американские задворки. Товарищ Сталин в таком случае говаривал : "Нет человека и нет проблемы." Это же понятно. Как только Россия и Иран договорились о строительстве коридора Север- Юг, тут же убили президента и подсовывают своего. Но этот фрукт тоже не из железа. Стекловатой ему память. Однозначно продолжение политики удушения России. Европа чужая вся. Забирают Молдавию , Армению. Работают против Беларуси и Грузии. Работают с Казахстаном и даже с Монголией. И после этого что ждать от штатов ? Нужен разрыв дипотношений. И Базы на Кубе. А Иран нужно держать !