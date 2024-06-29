Пресса США: Байден покинет президентскую гонку, если так решат его родственники и друзья
Действующий президент Джо Байден, вероятно, снимет свою кандидатуру на грядущих выборах главы государства, в случае, если его ближайшие родственники и друзья примут соответствующее решение. Об этом сообщает американская пресса.
Однако, портал Axios со ссылкой на свои источники утверждает, что такой шаг со стороны близкого окружения нынешнего президента США вряд ли возможен и будет "шокирующим и неожиданным". Среди близких, которые могут повлиять на принятие Байденом соответствующего решения, издание называет первую леди Джилл Байден, младшую сестру главы Белого дома Валери Байден, советника американского президента Теда Кауфмана, а также небольшую группу помощников главы государства.
Axios при этом отмечает, что этот импровизированный "совет старейшин" формировался на протяжении десятилетий и "определяет все большие и малые решения в жизни и президентстве Байдена". Они полностью осознают, что неудачные теледебаты с Трампом были катастрофой для Байдена и всей Демократической партии, однако полагают, у Байдена есть шансы победить на президентских выборах.
Кроме того, демократы проанализировали все возможные сценарии и пришли к выводу, что у Байдена значительно больше шансов победить на выборах Трампа, чем, например, у вице-президента Камалы Харрис, если она будет выдвинута в кандидаты в президенты.
При этом отмечается, что на решение Байдена также может оказать влияние Национальный комитет Демократической партии (НКДП), который после неудачных для действующего американского президента теледебатов с Трампом получал сообщения от конгрессменов, выразивших опасения, что слабость Байдена может стоить им мест в нижней палате.
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