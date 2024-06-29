Пресса США: Байден покинет президентскую гонку, если так решат его родственники и друзья

Действующий президент Джо Байден, вероятно, снимет свою кандидатуру на грядущих выборах главы государства, в случае, если его ближайшие родственники и друзья примут соответствующее решение. Об этом сообщает американская пресса.Однако, портал Axios со ссылкой на свои источники утверждает, что такой шаг со стороны близкого окружения нынешнего президента США вряд ли возможен и будет "шокирующим и неожиданным". Среди близких, которые могут повлиять на принятие Байденом соответствующего решения, издание называет первую леди Джилл Байден, младшую сестру главы Белого дома Валери Байден, советника американского президента Теда Кауфмана, а также небольшую группу помощников главы государства.Axios при этом отмечает, что этот импровизированный "совет старейшин" формировался на протяжении десятилетий и "определяет все большие и малые решения в жизни и президентстве Байдена". Они полностью осознают, что неудачные теледебаты с Трампом были катастрофой для Байдена и всей Демократической партии, однако полагают, у Байдена есть шансы победить на президентских выборах.Кроме того, демократы проанализировали все возможные сценарии и пришли к выводу, что у Байдена значительно больше шансов победить на выборах Трампа, чем, например, у вице-президента Камалы Харрис, если она будет выдвинута в кандидаты в президенты.При этом отмечается, что на решение Байдена также может оказать влияние Национальный комитет Демократической партии (НКДП), который после неудачных для действующего американского президента теледебатов с Трампом получал сообщения от конгрессменов, выразивших опасения, что слабость Байдена может стоить им мест в нижней палате.

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