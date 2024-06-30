ВВС Южной Кореи заказали первую партию национальных истребителей KF-21 Boramae

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ВВС Южной Кореи заказали первую партию национальных истребителей KF-21 Boramae

ВВС Южной Кореи заказали у концерна KAI первую партию самолетов KF-21 Boramae. Эта модель истребителя была создана усилиями национальной оборонки.

Всего закуплено 20 бортов общей стоимостью $1410 млн. Первый самолет должен быть передан к концу 2026 года, а поставку остальных экземпляров планируется завершить к августу 2027 года.



Создание Boramae заняло почти десятилетие и не обошлось без сложностей.

Несмотря на множество проблем и трудностей, проект разработки системы KF-21 смог стабильно выйти на серийное производство благодаря тесному сотрудничеству соответствующих организаций

- заявили в руководстве KAI.

Одной из проблем стало сотрудничество с Индонезией, которая взяла на себя обязательства участвовать в финансировании проекта в качестве партнера, однако фактически уклонялась от выплат. В этом плане сотрудничество двух стран напоминает ситуацию с разработкой Су-57, к которой первоначально была подключена Индия в рамках программы FGFA, а впоследствии вышла из неё.

Сейчас одной из основных целей в рамках дальнейшего развития проекта KF-21 является создание национальной силовой установки взамен двигателей F414-GE-400 от General Electric. Также ведется разработка собственной РЛС с АФАР, которая позволит истребителю перейти в разряд самолетов 5-го поколения. Поступление в производство новой импортозамещенной модификации Block II ожидается к 2028 году.

3 комментария
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  1. Enceladus Звание
    Enceladus
    0
    Сегодня, 04:55
    20 бортов общей стоимостью $1410 млн

    Вот это я понимаю королевский распил good laughing Су-57 (ну ок, с двигателями первого этапа, со вторым ценник не известен) 22+-млн $ за штуку даже меньшей серией. Он что из платины сделан? belay Что-то кажется, что с таким конским ценником его нада переименовать в KF-21 Goremae lol
    1. мордвин 3 Звание
      мордвин 3
      0
      Сегодня, 05:10
      Цитата: Enceladus
      его нада переименовать в KF-21 Goremae

      Какой еще Корифан?
  2. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 05:01
    Сейчас одной из основных целей в рамках дальнейшего развития проекта KF-21 является создание национальной силовой установки взамен двигателей F414-GE-400 от General Electric
    Свой двиг, это-то и есть самое главное! А установленный двигатель от Дженерал Электрик, это так себе, не хорошо, не плохо