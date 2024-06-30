ВС России накрыли ракетой «Искандер» место разгрузки воинского эшелона в Запорожской области
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ВС России нанесли точечный удар по месту разгрузки воинского эшелона в городе Украинка Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Согласно сообщению военного ведомства, в субботу, 29 июня, наши ударили оперативно-тактической ракетой «Искандер» по месту разгрузки воинского эшелона ВСУ, прибывшего на станцию Янцево в Украинке. Наведение ракеты и фиксацию результатов осуществил разведывательный беспилотник Supercam. Прилет был результативным, кроме личного состава ВСУ, наши уничтожили еще и бронетехнику, прибывшую этим же эшелоном.
Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» нанес ракетный удар по месту разгрузки железнодорожного эшелона с вооружением и военной техникой ВСУ в районе населенного пункта Украинка в Запорожской области. В результате удара уничтожены: личный состав ВСУ, бронетранспортеры М-113 производства США, топливозаправщики, ЗРК «Бук М1», БМП-2 и другие виды грузового и автомобильного транспорта
- говорится в сообщении.
До этого наши нанесли удар по складу ВСУ в Матвеевке, где хранились ракеты РСЗО, в том числе HIMARS. Попадание было хорошим, в сторону села ушла целая вереница машин скорой помощи.
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