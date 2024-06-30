ВС России накрыли ракетой «Искандер» место разгрузки воинского эшелона в Запорожской области

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ВС России накрыли ракетой «Искандер» место разгрузки воинского эшелона в Запорожской области

ВС России нанесли точечный удар по месту разгрузки воинского эшелона в городе Украинка Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Согласно сообщению военного ведомства, в субботу, 29 июня, наши ударили оперативно-тактической ракетой «Искандер» по месту разгрузки воинского эшелона ВСУ, прибывшего на станцию Янцево в Украинке. Наведение ракеты и фиксацию результатов осуществил разведывательный беспилотник Supercam. Прилет был результативным, кроме личного состава ВСУ, наши уничтожили еще и бронетехнику, прибывшую этим же эшелоном.



Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» нанес ракетный удар по месту разгрузки железнодорожного эшелона с вооружением и военной техникой ВСУ в районе населенного пункта Украинка в Запорожской области. В результате удара уничтожены: личный состав ВСУ, бронетранспортеры М-113 производства США, топливозаправщики, ЗРК «Бук М1», БМП-2 и другие виды грузового и автомобильного транспорта

- говорится в сообщении.

До этого наши нанесли удар по складу ВСУ в Матвеевке, где хранились ракеты РСЗО, в том числе HIMARS. Попадание было хорошим, в сторону села ушла целая вереница машин скорой помощи.

20 комментариев
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  1. 123_123 Звание
    123_123
    -3
    Сегодня, 06:20
    Отлично конечно, молодцы. Но ждем сбития американских дронов.
  2. Msi Звание
    Msi
    +4
    Сегодня, 06:23
    Наведение ракеты и фиксацию результатов осуществил разведывательный беспилотник Supercam

    Дыры в ПВО имеются. Это хорошо. Зажарили укросвиней... good
  3. Krilion Звание
    Krilion
    +13
    Сегодня, 06:24
    всего 1 ракета которая если повредила, то не больше четверти техники... уничтожено вообще всего пару единиц.. не мешало бы в то же место еще пару-тройку добавить...
    1. U-58 Звание
      U-58
      +2
      Сегодня, 06:32
      Да я вот тоже заметил. Ну живая сила противника- это понятно. Но вот количество пораженной техники кажется преувеличенным, исходя из того, что удар одной ракетой.
    2. bambr731 Звание
      bambr731
      +1
      Сегодня, 06:38
      Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» нанес ракетный удар по месту разгрузки железнодорожного эшелона с вооружением и военной техникой ВСУ в районе населенного пункта Украинка в Запорожской области. В результате удара уничтожены: личный состав ВСУ, бронетранспортеры М-113 производства США, топливозаправщики, ЗРК «Бук М1», БМП-2 и другие виды грузового и автомобильного транспорта

      Да, что-то много уничтоженного для одной ракеты. Туда бы штуки 3-4
      1. AllX_VahhaB Звание
        AllX_VahhaB
        +4
        Сегодня, 06:56
        Цитата: bambr731
        Да, что-то много уничтоженного для одной ракеты. Туда бы штуки 3-4

        3-4 Искандера для одного состава? Не больно жирно? Так на все составы которые на Украину идут Искандеров не напасёшься! Мы резервную валюту, пока, не печатаем...
        1. bambr731 Звание
          bambr731
          +1
          Сегодня, 07:22
          3-4 Искандера для одного состава? Не больно жирно?

          Зато эффективно, а не для "отчёта" и СМИ
          1. AllX_VahhaB Звание
            AllX_VahhaB
            0
            Сегодня, 07:32
            Цитата: bambr731
            Зато эффективно, а не для "отчёта" и СМИ

            Выстрелить на 120 - 160 млн. (в самом дешёвом варианте ракеты), что бы уничтожить, от силы, на 50 млн...
            Это, по вашему, эффективность?
        2. U-58 Звание
          U-58
          +1
          Сегодня, 07:36
          Вот поэтому планируюшие бомбы намного эффективнее при значительно меньшей стоммости.
    3. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      -1
      Сегодня, 06:53
      Цитата: Krilion
      всего 1 ракета которая если повредила, то не больше четверти техники... уничтожено вообще всего пару единиц.. не мешало бы в то же место еще пару-тройку добавить...

      Вот тоже возник вопрос применения одиночного Искандера по жд составу. Судя по видео даже не кассетная БЧ...
      1. Konnick Звание
        Konnick
        -4
        Сегодня, 07:01
        Вот тоже возник вопрос применения одиночного Искандера по жд составу

        Это показывает отсутствие общего командования, своевременного реагирования на ситуацию и отсутствие взаимодействия между ВКС и Сухопутными войсками. Помимо министра с замами надо менять и генштаб
    4. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      -1
      Сегодня, 07:00
      Тяпнули по голове эшелона. Надо было бы ещё по хвосту добавить. Хотя ещё не поздно. Да и кассетой не мешало бы. Но может быть пво какое-никакое осталось и поэтому только искандером request
    5. Комментарий был удален.
  4. Cartograf Звание
    Cartograf
    +2
    Сегодня, 06:27
    Что то уж больно много одной ракетой уничтожили. А если судить по снимку,то вообще в хвост состава попали. И почему одной ракетой ударили ?
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 06:29
    Это наглость со стороны ВСУ производить разгрузку эшелона в 50 км от ЛБС.Баллистический Искандер это тот ещё "шайтан".ВСУ сбило его 100% эшелоном.Страйк!Тачдаун!А по руски - вариантов много.Надо сегодня проверить американский " Тhe War Zone",а то они только в основном удары ВСУ смакуют.
  6. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +2
    Сегодня, 06:35
    Хороший подарок скаклам!
    1. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      +1
      Сегодня, 07:04
      А у них, что? Праздник? laughing..........
      1. Голландец Михель Звание
        Голландец Михель
        +1
        Сегодня, 07:05
        А у них, что? Праздник?
        Праздник, скорее, у нас wink
      2. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +1
        Сегодня, 07:24
        Сегодня праздник у девчат ,сегодня в клубе танцы!!!(c). lol
  7. Mazunga Звание
    Mazunga
    +3
    Сегодня, 06:57
    слабоват взрыв прямо скажем там три четверти эшелона техники сохран огонек осталось
  8. литий17 Звание
    литий17
    +1
    Сегодня, 07:04
    В принципе все по честному, поразили МЕСТО, а не эшелон! Ну и как обычно сколько и чего..., пойди проверь! Хотя на видео видно что эшелон в принципе в основном уцелел!