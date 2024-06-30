МО: Американский беспилотник снова опасно сблизился с российским истребителем в небе Сирии

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МО: Американский беспилотник снова опасно сблизился с российским истребителем в небе Сирии

Очередной инцидент с участием стратегического беспилотника MQ-9 Reaper произошел в Сирии, американский БПЛА снова опасно сблизился с российским истребителем над провинцией Хомс. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Попов.

Согласно опубликованной информации, в субботу, 29 июня, беспилотник американской коалиции, находясь в воздушном пространстве Сирии, опасно приблизился к российскому истребителю Су-35С, выполнявшему патрулирование. Российский летчик совершил маневр уклонения, чем предотвратил столкновение. Инцидент произошел на высоте примерно 8500 метров.



29 июня с 11:00 до 11:05 над населенным пунктом Эс-Сухне провинции Хомс на высотах от 7500 до 8500 метров в очередной раз произошло опасное сближение беспилотного летательного аппарата MQ-9 Reaper «коалиции» с самолетом Су-35 ВКС России, совершавшим плановый полет в воздушном пространстве Сирии
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— говорится в сообщении.

Как отмечается, это второй инцидент такого рода за последние дни. Вообще же в последнее время российские и американские самолеты и беспилотники все чаще «сталкиваются» в небе Сирии. Как заявляют в ЦПВС, американская коалиция находится в Сирии незаконно, поэтому все полеты самолетов и беспилотников проводятся с нарушениями. Российские истребители в небе Сирии проводят плановые полеты.
4 комментария
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 07:02
    Как этот "Рипер" с его скоростью умудряется опасно сблизиться с нашей Сушкой,он что хочет нюхнуть выхлоп российских двигателей.Кстати США обратились к Ираку о закрытии неба для иранских транспортников летяших в сторону Сирии.
  2. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +3
    Сегодня, 07:06
    . беспилотник американской коалиции, находясь в воздушном пространстве Сирии, опасно приблизился к российскому истребителю Су-35С, выполнявшему патрулирование. Российский летчик совершил маневр уклонения, чем предотвратил столкновение.

    Так и нужно заявлять всегда было good
  3. Stas157 Звание
    Stas157
    0
    Сегодня, 07:13
    . беспилотник американской коалиции, находясь в воздушном пространстве Сирии, опасно приблизился к российскому истребителю Су-35С

    И что?

    . Российский летчик совершил маневр уклонения, чем предотвратил столкновение.

    А нельзя такие маневры над Черным морем делать? И так, чтобы столкновение было фатально для натовского БПЛА.
  4. Евгений Попов_3 Звание
    Евгений Попов_3
    0
    Сегодня, 07:23
    На видео Су к нему сзади подлетел laughing