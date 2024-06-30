МО: Американский беспилотник снова опасно сблизился с российским истребителем в небе Сирии
4
Очередной инцидент с участием стратегического беспилотника MQ-9 Reaper произошел в Сирии, американский БПЛА снова опасно сблизился с российским истребителем над провинцией Хомс. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Попов.
Согласно опубликованной информации, в субботу, 29 июня, беспилотник американской коалиции, находясь в воздушном пространстве Сирии, опасно приблизился к российскому истребителю Су-35С, выполнявшему патрулирование. Российский летчик совершил маневр уклонения, чем предотвратил столкновение. Инцидент произошел на высоте примерно 8500 метров.
29 июня с 11:00 до 11:05 над населенным пунктом Эс-Сухне провинции Хомс на высотах от 7500 до 8500 метров в очередной раз произошло опасное сближение беспилотного летательного аппарата MQ-9 Reaper «коалиции» с самолетом Су-35 ВКС России, совершавшим плановый полет в воздушном пространстве Сирии
, — говорится в сообщении.
Как отмечается, это второй инцидент такого рода за последние дни. Вообще же в последнее время российские и американские самолеты и беспилотники все чаще «сталкиваются» в небе Сирии. Как заявляют в ЦПВС, американская коалиция находится в Сирии незаконно, поэтому все полеты самолетов и беспилотников проводятся с нарушениями. Российские истребители в небе Сирии проводят плановые полеты.
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация